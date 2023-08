Tonali nije novi Pirlo

Najskuplji Talijan u povijesti — ovu je titulu dobio Sandro Tonali transferom u Newcastle United za oko 70 milijuna eura uz bonuse. Dosadašnji Milanov igrač također je, uz Alexandera Isaka, najskuplje Newcastleovo pojačanje ikad. Dosta se raspravlja o tome je klub sa sjevera Engleske izdvojio previše novca za novo pojačanje, ali Tonali je upravo ono što mu je nedostajalo.

Svrake su imale odličnu sezonu u kojoj su završile četvrte, te uz Manchester City imaju najbolju obranu lige. Sad ih čeka Liga prvaka te se momčad Eddieja Howea mora ozbiljno pojačati, osobito prema naprijed. Newcastle je na terenu postavljen u formaciji 4-3-3. Momčad igraj visoki presing te joj je cilj po osvojenoj lopti što prije doći do suparničkog kaznenog prostora.

Koliko je to dobra presing momčad pokazuju i brojke. Prema Optinim je podacima Newcastle bio četvrta momčad lige po PPDA-u. Metrika PPDA, odnosno passes per defensive action, pokazuje koliko dodavanja u prosjeku suparnička momčad poveže prije nego što ekipa napravi defenzivnu akciju; što je vrijednost PPDA niža, to ukazuje da momčad češće izlazi u presing. Newcastleov je PPDA prošle sezone bio 10,5.

Howeov Newcastle u određenim segmentima podsjeća na Liverpool Jürgena Kloppa iz prijašnjih sezona. U sredini terena je zadnji vezni većinom bio Bruno Guimaraes te su ispred njega postavljene dvije box-to-box ‘osmice’ od kojih se zahtijeva velika količina trke po cijelom terenu. Te su dvije osmice većinom igrali Joelinton i Sean Longstaff. Brazilca je Howe prenamijenio iz napadača u veznog igrača i u toj novoj roli pruža kvalitetne partije; s druge strane, Longstaff je najslabija karika u prvoj postavi i zato se očekivalo da će se Newcastle pojačati na toj poziciji.

Howe od njega neće dobiti registu, ali može dobiti igrača koji će biti predvodnik novog Newcastlea

Otkaka se probio na seniorsku nogometnu scenu, Tonalija se uspoređuje s Andreom Pirlom te ga se etiketira kao nasljednika legendarnog talijanskog registe. Taj je narativ većinom poguran zbog činjenice da su obojica počeli svoju karijeru u Bresciji, igraju u sredini terena i donekle su fizički slični. Kroz ove bi se usporedbe moglo doći do pretpostavke da je Tonali doveden u Newcastle kako bi igrao zadnjeg veznog ispred dviju osmica; međutim, kako vrijeme odmiče, Tonali ima sve manje zajedničkih karakteristika s Pirlom te su sada minimalne šanse da će se njegova daljnja karijera kretati u sličnom smjeru što se tiče pozicije i uloge.

Za razliku od Pirla, Tonali je fizički moćan igrač koji trkom može pokriti veliki dio terena. Obrambeno je odgovoran te zna prepoznati situacije u kojima može izaći u pritisak na suparnika te oduzeti loptu.

Zaigran u dodavanjima

Momčad Stefana Piolija većinom igra u sustavu 4-2-3-1 i u prvenstvu je često pritiskala suparnika. Prema Opti, samo Fiorentina i Napoli imaju niži PPDA od Milanova, čiji iznosi 10,8. Milan je također treća ekipa Serie A po broju oduzetih lopti po utakmici (18,2), ispred su samo Lecce i Cremonese koji se značajno više brane na utakmicama nego što je to slučaj kod Milana.

Tonali je uz Ismaëla Bennacera igrao zadnjeg veznog te su njih dvojica bili motor momčadi. On je kvalitetan duel-igrač kojeg suparnički nogometaši teško mogu predriblati. Prema FBrefovim podacima je među 11 posto najboljih veznjaka u ligama Petice po uspješnosti zaustavljanja suparničkog driblinga.

Dodatna razlika između Pirla i Tonalija je i u kvaliteti dodavanja. Unatoč tome što je tijekom godina blago napredovao u ovom segmentu, za igrača na ovoj razini Tonali tu previše griješi, posebno u dugim dodavanjima. Iako je među 17 posto najboljih veznjaka liga Petice po broju upućenih dugih lopti po utakmici (9,21), njihova je preciznost samo polovična, što ga svrstava među 12 posto najgorih veznjaka u tom segmentu.

U izgradnji igre veoma je siguran.

Brz je s loptom u nogama i kvalitetan u njenu iznošenju na suparničku polovicu. Na svojoj polovici ima 90 posto točnih dodavanja te spada u 12 posto veznjaka u ligama Petice koji najmanje gube loptu. U izgradnji igre ima tendenciju spuštanja na desnu stranu, što je idealno za Newcastle koji u tim situacijama može visoko podignuti Kierana Trippiera. Tonalijev postotak točnih dodavanja najviše narušavaju ona koja upućuje na suparničkoj polovici, gdje pokušava proigrati suigrače riskantnijim loptama.

Unatoč relativno niskoj točnosti dodavanja, Tonali je među osam posto veznjaka u ligama Petice po broju asistencija po utakmici te broju očekivanih asistencija (xA). U ovosezonskoj Ligi prvaka također je bio igrač s najviše kreiranih velikih prilika, ali te će brojke u Newcastleu vjerojatno pasti, zato što je većinu njih kreirao iz prekida (korneri i slobodni udarci), a u Newcastleu bi Trippier trebao ostati primarni izvođač.

Zbog njegove ‘zaigranosti’ kod dodavanja pozicija registe nije idealna za Tonalija. Međutim, njegova fizička sprema, kvalitetna duel-igra i sposobnost iznošenja lopte čine ga odličnim box-to-box veznim igračem, kvalitetnijim od postojećih rješenja u Newcastleu i za očekivati je da će, posebno uzevši u obzir njegovu cijenu, biti standardni prvotimac.

S obzirom na to koliko je dugo pod radarom nogometne javnosti, zaboravlja se da je to i dalje mlad igrač koji je prvije dva mjeseca navršio 23 i sigurno može dodatno napredovati te ispraviti nedostatke u svojoj igri. Tonali vjerojatno neće postati novi Pirlo, ali mladi Talijan ima sve predispozicije da postane elitni box-to-box vezni igrač i bitan kotačić u najboljim svjetskim ekipama. Howe od njega neće dobiti registu, ali može dobiti igrača koji će biti predvodnik novog Newcastlea, momčadi koja s vlasnicima iz Saudijske Arabije pokazuje ogromne ambicije.