United je neozbiljan

Odmah u prvom kolu Lige prvaka sastala su se dva povijesna velikana europskog nogometa. S obzirom na to da u njihovoj skupini igraju još Galatasaray i FC København, za očekivati je da će međusobne utakmice Bayerna i Manchester Uniteda odlučivati o vrhu ljestvice. U prvom njihovom ogledu sinoć smo vidjeli čak sedam golova, ali konačni rezultat ne dočarava realni odnos snaga jer Bayern je bio puno bolji.

United je na Allianz Arenu došao u tmurnoj atmosferi. Nakon pet odigranih kola Crveni su vragovi na 13. mjestu Premier lige sa samo šest bodova. U ligi imaju dva poraza u nizu od Arsenala i Brightona koji su pokazali da momčad Erika ten Haga i dalje ima ozbiljne probleme. Kad se na ove rezultate nadodaju izostanci čak devetorice igrača, jasno je bilo da gosti ispred sebe imaju vrlo težak zadatak.

Proteklog je vikenda Nizozemac za utakmicu protiv Brightona odlučio mijenjati formaciju, tako da momčad nije igrala s klasičnim desnim krilom. Eksperiment nije prošao uspješno; Brighton je uvjerljivo pobijedio 3-1, a utakmica je mogla završiti i još nepovoljnijim rezultatom za United. Jučer se Ten Hag vratio formaciji 4-2-3-1, postavivši krilnog napadača Facunda Pellistrija u startnu postavu.

S druge strane, Bayern ima solidan početak sezone. Doveden je Harry Kane kao novi superstar napadač koji će napokon upotpuniti prazninu koju je ostavio Robert Lewandowski svojim odlaskom u Barcelonu. Bayern je u prva četiri kola upisao tri pobjede i remi, a Kane je u tim susretima imao čak četiri pogotka i jednu asistenciju. Utakmica koja je prekinula 100-postotni niz u Bundesligi odigrana je u petak kad je Bayer Leverkusen remizirao u Münchenu, a momčad koju vodi Xabi Alonso bila je ravnopravan suparnik prvaku.

Jučerašnji je nastup samo potvrdio da United i dalje nema jasnu ideju igre

Ten Hag je jučer implementirao neke od njegovih ideja na Unitedovu igru protiv Bayerna.

Leverkusen je pokazao da Bayern ima velike probleme u izlasku iz presinga kad mu se zatvore dvojica zadnjih veznih, osobito Joshua Kimmich; taj problem nije od jučer, postojao je i prošle sezone. United je u prvih 20 minuta vrlo dobro stajao na terenu, pritišćući u raporedu 4-1-4-1, pri čemu bi Christian Eriksen i Bruno Fernandes stajali usko uz Kimmicha i Leona Goretzku te tako gušili izgradnju Bayernovih napada. Odličan početak mogao je rezultirati i golom kad se Eriksen već u četvrtoj minuti našao u odličnoj šansi, ali nije uspio pospremiti loptu u mrežu.

Neozbiljno za Ligu prvaka

Kad igrate presing, ne možete svih 90 minuta bez prestanka visokim intenzitetom pritiskati suparnika. Morate odabrati u kojim trenucima ćete se odmoriti i tad se možete osloniti na neke druge mehanizme.

United je nakon 20 minuta utakmice prestao pritiskati i tu je počeo pad. Momčad i dalje nema kvalitetne mehanizme preko kojih može iznositi loptu sa svoje trećine terena prema suparničkoj polovici terena. Kao i protiv Arsenala, vratar Andre Onana igra kao treći stoper i ima veliku ulogu u prvoj fazi distribucije. U sredini terena i dalje budu Eriksen i Casemiro, ali nemaju nikakvu pomoć ostalih suigrača koji se svi postave visoko, gdje nisu slobodne opcije za dodavanje.

Zbog takvog je načina igre United osuđen na to da Eriksen individualnom kvalitetom sam pokuša osvojiti veliku površinu terena ili da netko iz posljednje linije pošalje dugu loptu koju bi onda netko pod pritiskom suparničke obrane morao osvojiti i primiriti. To je naprosto neozbiljno za razinu Lige prvaka, a Unitedova je igra s vremenom postajala sve gora.

Bayern je napravio jednu promjenu u odnosnu na susret s Leverkusenom: Jamal Musiala je ušao u prvih 11 umjesto Thomasa Müllera i bio je bitan igrač u jučerašnjoj utakmici. Nakon što je gostujući presing posustao, Bayern je imao više vremena na lopti te su se Kane i Musiala počeli spuštati po nju i domaći su tako ulazili u napadačku trećinu. Ovaj je dvojac asistirao kod prva dva gola i općenito pružio briljatnu partiju. Musiala i Kane sinoć su zajedno upisali čak sedam ključnih dodavanja, kreirali dvije velike prilike i upisali 6/6 uspjelih driblinga, a Kane je i zabio iz jedanaesterca.

United je na poluvrijeme otišao s dva gola zaostatka. Nakon odmora je počeo furiozno kao i na početku utakmice te je ovaj put uspio postići gol preko Rasmusa Højlunda. No, Eriksen je par minuta kasnije igrao rukom u kaznenom prostoru, pa je Bayern opet došao do dva pogotka prednosti.

Do kraja susreta je United trebao pritisnuti domaćine, ali je sve više i više tonuo u sivilo. Kao što to i inače biva, Eriksen nakon 60. minute više nije mogao pratiti visoki tempo utakmice i morao je izaći. Gosti su imali veoma tanku klupu koja se većinom sastojala od igrača iz juniorske i rezervne momčadi pa je Ten Hag umjesto Danca uveo Scotta McTominaya. Gosti su tada imali dvojicu zadnjih veznih kojima iznošenje lopte i izgradnja napada nisu forte i Bayernov postotak posjeda lopte je rastao; u prvom je poluvremenu bio 55:45, a drugom je omjer skočio na 65:35.

Bayernovo opuštanje

Ten Hag je do kraja susreta počeo eksperimentirati kako bi njegova momčad postala nešto stabilnija u posjedu lopte. Po uzoru na Arsenal ili Liverpool, Diogo Dalot je s bekovske pozicije počeo ulaziti u sredinu terena, ali taj je potez izgledao kao očajnička improvizacija jer United takvo što nije ranije ozbiljno pokušao igrati. Bayern je cijelo vrijeme nizao prilike i mogao je zabiti još koji gol.

Prema kraju je domaćin izgledao veoma opušteno na terenu, kao da igra kakvu kup utakmicu protiv niželigaša. Ta ga je opuštenost koštala primljenih golova s kojima je United barem rezultatski popravio dojam. U realnosti, Bayern je barem 60 minuta utakmice dominirao i pokazao se kao osjetno kvalitetniji.

S obzirom na to kako se utakmica odvijala, gosti mogu biti i zadovoljni da su izgubili samo s jednim golom razlike. Ten Hag je dobro skautirao suparnika i pripremio je legitimnu taktiku za pritisnuti Bayern, što je dobro izgledalo sve do prvog primljenog gola, kad je i Onana morao bolje reagirati. U ostatku utakmice United nije imao valjani Plan B za periode u kojima se mora odmoriti od presinga; Ten Hag može naći opravdanje u tome da zbog velikog broja izostanaka nije imao koga uvesti s klupe, ali ne postoji izlika za to da u više od godinu dana njegova mandata i dalje ne napreduje u izgradnji napada i nema kvalitetne mehanizme u igri na koje se može osloniti.

Jučerašnji je nastup samo potvrdio da United i dalje nema jasnu ideju igre. A kad je tako, teško da se može nadati bilo kakvom uspjehu u Europi ili kod kuće.