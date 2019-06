Vraćeni u život

Već duže vrijeme playoff utakmice ne gledam u realnom vremenu, u sitne noćne sate. Toliko su intenzivne i toliko se stvari događa iz posjeda u posjed da se ne mogu koncentrirati i upiti ono što me zanima. Zato gledam u reprizi s premotavanjem naprijed-natrag onoga što me interesira. Bolje se fokusiram, nema predugih pauza, ne spava mi se, i puno sam manje emocionalno pogođen događanjima na parketu, čak i ako ne igraju ekipe koje navijački favoriziram.

Peta utakmica Toronto Raptorsa i Golden State Warriorsa ipak je bila iznimka. Pogledao sam je par sati nakon što je završila, ali teško je čak i u reprizi bilo ostati imun sva košarkaška i nekošarkaška događanja oko nje. Udaljio sam se od računala prije nego što se bacim na pisanje, iako je do deadlinea za poslati tekst još dva sata. Vodim tihi rat sa sobom kao nekada u studentskim danima kada je trebalo učiti pred ispit. Radim sve što treba samo da ne pišem: ubacujem posuđe u perilicu i s usisivačem glavinjam po stanu samo kako bi kanalizirao misli jer ću, tobože, nakon kućanskih poslova biti spremniji.

Nema druge, mora se početi s temom koja je obilježila petu utakmicu, a to je Kevin Durant.

Hoće se vratiti, neće se vratiti, kad će se vratiti? To su bila glavna pitanja od početka finala u vezi KD-ja i njegove ozljede lista. Začahureni Warriorsi informacije su puštali na kapaljku o težini ozljede koju je zaradio još protiv Houston Rocketsa. Konačno, nakon mjesec dana naklapanja stigla je obavijest da Durant može igrati petu utakmicu finala i to bez doziranja minutaže iako je odradio samo jedan trening pred utakmicu.

Raptorsima će trebati puno više da zatvore seriju i upravo to zatvaranje, kad si na korak do raja, nosi poseban pritisak sa sobom

I izgledalo je to dosta dobro s njim na parketu. Steve Kerr ga je očekivano gurnuo u startnu petorku s preostalom četvoricom najboljih igrača: Stephom Curryjem, Klayom Thompsonom, Andreom Iguodalom i Draymondom Greenom. S dodatnim šuterom i kreatorom napad Warriorsa je prodisao, Durant je za 12 minuta na parketu zabio 11 poena od čega je za tricu šutirao 3/3.

Pitanja oko Duranta

Samo par minuta nakon što sam u svoje bilješke upisao: “KD isključivo igra u spot-upu, minimalno s loptom, ne traže izolacije za njega”, Durant je krenuo u valjda svoj prvi dribling na utakmici i ozlijedio se. Uhvatio se za nešto što se činilo desni gležanj a onda uz pomoć medicinskog osoblja i suigrača s bolnom grimasom na licu otišao s parketa, nakon čega je javljeno da se više neće vraćati.

Tek nakon utakmice smo saznali da je Durantu nastradala Ahilova tetiva. Kakva tragedija.

Teorije je li uopće trebao igrati i tko je kriv za ozljedu, koje su se pojavile odmah nakon što je vijest o ozljedi šokirala cijelu košarkašku javnost, potpuno su zasjenile samu utakmicu i herojsku pobjedu Warriorsa. Sve dok ne saznamo sve informacije, teško je kriviti bilo koga.

Warriorsima je svakako pri rezultatu 3:1 za Toronto u seriji bilo u interesu da se Durant vrati na parket, iako bi, da je regularna sezona u pitanju vjerojatno pauzirao još koji dan. Ali ovo je playoff, visoki ulozi su u pitanju, ispred tebe se piše povijest pa igrači često stisnu zube i igraju i s ozljedama. Činjenica je da Warriorsi imaju jedan od najboljih medicinskih službi u ligi i da nisu ekipa koja će igračevo zdravlje i karijeru čak stavljati na kocku. Prije nego što njih okrivimo, sjetimo se samo Thompsonove ozljede; on je iz prevencije, odnosno straha od pogoršanja propustio treću utakmicu, iako ju je pošto-poto htio igrati.

Osim toga, odluka o igranju ili neigranju se uvijek donosi u dogovoru sa samim igračem. Da je Durant odbio igrati, onda i ne bi igrao. Pitanje je sad koji su njegovi motivi, zašto se odlučio ipak pojaviti u petoj utakmici. Je li doista zato jer je bio spreman? Ili zato jer je opet htio nekome nešto dokazivati? Jesu li čovjeku koji je u prošlosti znao imati infantilne ispade zbog vlastite percepcije u javnosti možda dosadile priče koje je slušao cijelo finale da je mekan i da izbjegava igrati pod ozljedom?

Ne znamo, možda nećemo nikada ni saznati. Šteta je počinjena, a posljedice bi za cijelu ligu mogle biti ogromne i tragične ako na duži period izgubi jednog od najboljih igrača baš u ljetu kad je slobodan igrač i svojim potpisom negdje izvan Oaklanda može promijeniti kompletnu ligašku ravnotežu.

Obrana pick and rolla

Ako ništa drugo, barem su u finalu zakopane bedastoće da su Warriorsi bolji bez Duranta (a to niste čuli na Telesportu). Njegovih 12 minuta u petoj utakmici bili su dovoljni da vidimo koliki je njegov utjecaj na momčad. Od toga da je Kerr napokon na parket mogao baciti Mega Death Lineup, preko spacinga u napadu, do kvalitetne obrane. Jednostavno je — Durant nije LeBron James tip igrača, ali je opet igrač s najdužim popisom stvari koje može obavljati za ekipu na vrhunskom nivou u Warriorsima. To je nenadoknadivo.

Međutim, što ti je NBA, i košarka, i ova luda utakmica… Durantovom ozljedom Kerr radi lucidan potez i na parket baca DeMarcusa Cousinsa koji je odigrao dvije užasne utakmice u Oklandu i kojeg Kerr nije ni planirao koristiti u petoj jer su prije njega minute dobili Kevon Looney i Andrew Bogut. I sad, umjesto da nakon nove Durantove ozljede Warriorsi barem malo potonu i Toronto preuzme utakmicu, oni rade razliku od +11 — i to preko Cousinsa koji trpa sedam poena i osigurava prednost Warriorsa na poluvremenu.

U drugom dijelu Dubsi su opet osuđeni na žestoku improvizaciju u napadu kojem kronično fali šutera mimo braće Splash. Kerr je svjestan toga da će, ako njihove nišanske sprave nisu namještene, Kanada prvi put dobiti NBA prvaka. Zato na početku četvrtine Curryja i Thompsona otvara kroz blokove, visoke igrače izvlači prema perimetru i kroz seriju istrčavanja šutera, handoffova i nacrtanih akcija uspijeva podići vodstvo sredinom treće i na +14.

Raptorsi ne uspijevaju zabiti ništa jer je Kawhi Leonard udvajan, često ide u sredinu gdje je najtvrđe i gdje gubi lopte, a sporedne opcije, i kad im doda loptu, ne zabijaju otvorene trice. Domaćini tek pred kraj četvrtine generiraju nešto poena i to kad se na parketu pojavio Cousins. Napadaju ga kroz pick and roll gdje se on teško snalazi i tako dolaze do poena, ali na drugoj strani Cousins opet nešto zabija, dovoljno da ne bude minus na parketu i da ga se defenzivno može podnijeti.

Inače, obrana pick and rolla je veliki problem za Dubse u ovoj seriji i tu Durant također jako puno nedostaje. S njim bi Kerr prebacio Greena na peticu i Golden State bi u pick and rollu jednostavno preuzimao na bloku bez da je kreiran mismatch za suparnika. Ali bez Duranta Warriorsi ne mogu igrati u skladu sa svojim identitetom i ne mogu switchati jer nijedan njihov centar (osim donekle Looneyja, koji igra također ozlijeđen) nije dovoljno mobilan za to. Koji god tip brane Warriorsi odabrali protiv picka, nije dobar: drop, hedge, trap, switch. Raptorsi preko 1-5 i 3-5 pick and rolla lakoćom pronalaze rješenja i kad god im treba poen igraju pick and roll, kao što je upravo bilo u ovoj trećoj četvrtini.

Propuštena prilika

Warriorsi su dugo odolijevali pritisku Raptorsa, koji su se krvnički trudili završiti posao. I činilo se da će krajem četvrte četvrtine u clutch momentima u tome uspjeti jer se ukazao najbolji igrač u ovoj seriji — Kawhi. Ne znam, dugo nisam vidio da je netko tako hladnokrvno uzeo četiri posjeda zaredom i rasturio suparnika kombinacijom trica i ulaza. Na drugoj strani je Curry u pokušaju da mu parira promašio svoje trice i činilo se da je to — to. Zapisao sam u bilješke: “Raptorsi imaju closera, Warriorsi ne, i to je razlika”.

Toronto ima +6 a na semaforu je 2:30 do kraja. Šampanjac, šilterice i kubanke cigarete su spremne za proslavu. A onda opet ludi obrat. Ne znam kako i ne znam zašto, ali Kawhi se ugasio. Thompson ga je opet fenomenalno pratio jedan-na-jedan, ali Leonard je izgledao bitno manje agresivno. Rano se rješavao lopte i prepuštao drugima da riješe stvar. Uslijedio je luđački koloplet stvari koje su se događale i koje nećemo sve posebno naglašavati. Najvažnije je da su Curry i Thompson na kraju stavili svoje dvije trice, a Raptorsi svoje promašili, što je važna stavka bila sinoć. Warriorsi su tricu šutirali 20/42, Raptorsi 8/32.

“Bili smo u sličnim minusima pred kraj utakmice i ranije”, rekao je nakon utakmice Thompson. “Trener Kerr je nacrtao nekoliko odličnih akcija za mene i Stepha, dobili smo čiste šutove. Ako si suparnik, ne želiš nam dati toliko prostora jer uglavnom to zabijamo.”

Serija je živa, opet. Šampioni su pokazali famozni pobjednički mentalitet, a Raptorsi da će im trebati puno više da zatvore seriju i upravo to zatvaranje, kad si na korak do raja, nosi poseban pritisak sa sobom. Dobiju li Warriorsi sljedeću i margina za pogrešku se Raptorsima naglo smanji jer pobjednik u sedmoj utakmici nosi sve, hoće li žaliti za ovom petom u kojoj su imali i Durantovu ozljedu i momentum u četvrtoj na svojoj strani, a nisu ih iskoristili?