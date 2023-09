Vratio se ‘stari’ Atlético

Prema tradiciji svaki igrač Atlético Madrida s više od 100 nastupa za klub dobije metalnu pločicu sa svojim imenom na platou ispred stadiona koji se zvao Paseo de los Jugadores Centenarios. U međuvremenu je klub promijenio pravila i šetalište više ne pripada svim igračima sa 100+ nastupa, nego onima koje je Atléticov društveni odbor definirao kao legende. Za status legende potrebno je ponovo skupiti više od 100 nastupa, ali i iskazati poštovanje prema klubu.

U suštini, Atlético je povukao potez koji se odnosi izravno na Thibauta Courtoisa.

Korijen sukoba je u izjavama koje je Courtois dao prije finala Lige prvaka koje je Real Madrid igrao protiv Liverpoola. U njima je naglašavao pobjednički mentalitet kluba i činjenicu da Real rijetko gubi finala, a dio Atléticovih navijača je to shvatio kao referencu na finale iz 2014., kad je Courtois branio za Atlético u utakmici u kojoj je Sergio Ramos spasio Real golom u 93. minuti i tako osigurao produžetke, a u njima je Real razbio Atlético. Sukob je eskalirao kad je Courtois slavio ispred Atléticovih navijača pokazujući trofej Lige prvaka koji je istetovirao nakon finala osvojenog u Realovu dresu, a nakon toga je žestoko kritizirao navijače koji su prošle sezone rasistički vrijeđali Viníciusa Júniora, ali i klub, za koji je smatrao kako nije napravio dovoljno da do takvih ispada ne dolazi.

Stvari su otišle toliko daleko da je Enrique Cerezo, čovjek koji je već 20 godina Atléticov predsjednik, pozvao navijače da razbiju Courtoisovu pločicu.

Atlético je bio bolja momčad. Simeoneov plan je bio jasniji i precizniji, a nemilosrdno je napao ono što mu je Ancelotti svojim taktičkim izborima ostavio

Tehnički Courtois nikada nije bio pod ugovorom s Atlético Madridom. Sve tri sezone na Vicente Calderónu proveo je kao posuđeni igrač. Kad je otišao iz Chelseaja u Real, nitko to nije doživljavao kao preveliku izdaju. Generalno gledano, odnosi između Atlética i Reala bili su jako dobri i sukobi su bili rijetkost.

Zapravo, odnosi su bili toliko dobri da su Cerezo i Florentino Pérez dogovorili pakt po kojem si rivali nisu međusobno uzimali igrače iz omladinskog pogona. U Španjolskoj vrijedi pravilo da igrač sa 16 godina može potpisati profesionalni ugovor i tom slučaju ga stipendijski ugovor više ne obavezuje, tako da je vrlo jednostavno moguće preuzimati talente iz drugih klubova. Punih 15 godina nijedan Atléticov igrač nije prešao u Real po toj formuli, a ni obrnuto. Nekoliko mladih igrača je napravilo prijelaze, ali redom se radilo o talentima kojima matični klub nije dao profesionalne ugovore i koji su bili otpisani. Poanta je u tome da otimanja nije bilo. No, prošle je sezone Real napravio baš to — oteo je Atléticu Jesusa Forteu, a ovog ljeta je istu stvar napravio s još šestoricom igrača.

Real pometen u sredini

Odjednom su odnosi prestali biti prijateljski i madridski derbi u šestom kolu La Lige postao je utakmica s najjačim tenzijama u zadnjih desetak godina. Atlético i Real su igrali utakmice u kojima su se odlučivale titule, nalazili su se u finalu Lige prvaka i odigrali su hrpu važnih utakmica, ali ni u jednoj od njih nije bilo toliko međusobne netrpeljivosti kao u sinoćnjoj.

A to je kontekst u kojem se Diego Simeone najbolje snalazi.

Atlético ove sezone igra drugačiji nogomet. Ako ćemo to ilustrirati brojkama, onda je možda najbolje izabrati kategoriju koja kaže da Simeoneu zadnja linija stoji punih 25 metara dalje od svog gola nego što je stajala prije četiri ili pet sezona. Podigao je obranu prema centru, otvorio je igru i Atlético puno više napada nego smo to navikli gledati u Simeoneovu mandatu.

Neki su treneri — analogijom Banea iz Batman trilogije — prihvatili tenziju kao način rada, a Simeone je rođen u njoj. Struja argentinskog nogometa iz koje je Simeone potekao bazirana je na požrtvovnosti, čvrstoći i fanatičnom pristupu obrani, a takav pristup najbolje funkcionira onda kad postoji visok stupanj emotivnog naboja kao što se skupilo prije ovog susreta Atlética i Reala. Ne čudi onda to što je Simeone odlučio resetirati momčad na tvorničke postavke. Atlético Madrid je svoje obrambene akcije u prosjeku izvodio na 37 metara od vlastitog gola. Za usporedbu, u prve četiri prvenstvene utakmice je do lopte pokušavao doći punih 30 metara više u terenu.

Međutim, Atlético je u utakmicu ušao s jačim intenzitetom i naprosto je pomeo suparnika u sredini terena.

Obojica trenera odlučila su igrati bez krila. Simeone već neko vrijeme preferira momčadi s trojicom stopera i dvojicom usko postavljenoj napadača, a Carlo Ancelotti se ove sezone bazirao na formacijama s rombom u sredini. Obično je na vrhu romba bio Jude Bellingham koji je imao fantastičnu golgetersku sezonu, ali ovaj put se Ancelotti odlučio na vrh romba staviti Luku Modrića, a Bellinghama gurnuti u napad s Rodrygom.

S obzirom na to da je Bellingham prirodno vezni igrač, Ancelotti nije dobio dvojicu napadača koji mogu opteretiti suparnikovu zadnju liniju. Bellingham (označen bijelom strelicom) se najčešće spuštao u liniju s Lukom Modrićem, tako da je Real podsjećao na božićno drvce s kojim je Ancelotti nekoć igrao u AC Milanu. Federico Valverde je, kao što možemo vidjeti i u ovom konkretnom slučaju, često odlazio široko prema desnoj aut liniji, ali kako je Atlético bio gust u sredini i kako je u zadnjoj liniji bio relativno neopterećen, mogao je bez ikakvih problema rotirati prema Valverdeu i uspješno ga je zaustavljao.

Sva tri puta isto

Jasno, utakmicu je odredio i rani gol.

Álvaro Morata iskoristio je lošu reakciju Davida Alabe i zabio je već u trećoj minuti, što je omogućilo Simeoneu da se odluči na pragmatičan pristup, ali Atlético je do gola došao nakon 15 uzastopnih dodavanja. Napad je tekao s jedne strane na drugu, dvaput je lopta vraćena u zadnju liniju, navučen je pritisak na desnu stranu i onda je okrenuto prema Samuelu Linu na lijevom beku. S obzirom na to da Real igra 4-4-2 u rombu ili 4-3-2-1, Lino je bio sam. Real nije stigao pokriti širinu na drugoj strani, a s obzirom na to da Atlético igra s trojicom u zadnjoj liniji, Lino je imao slobodu krenuti naprijed i uputio je potpuno neometani centaršut.

Drugi gol također pada nakon promjene strane. Lopta je ponovo išla s jednog beka na drugog, Lino je ponovo bio sam, podvalio je loptu u kazneni prostor i to je bilo to. Treći gol isto — navlačenje na desno, promjena strane i centaršut čovjeka s lijevog krila. Taj put je Lino bio blokiran, ali to što je na sebe navukao Lucasa Vázqueza je otvorilo prazan prostor za Saúla Ñígueza.

Može se raspravljati o lošim reakcijama uže Realove obrane. Alaba i Antonio Rüdiger ne smiju sebi dopustiti da im suparnički napadači neometani skaču u petercu, ali nije slučajno to da sva tri gola padaju iz kontinuiranih napada u kojima Atlético navlači Real desno, a onda nakon promjene strane dolazi do neometanog centaršuta s lijevog boka. Kod sva tri gola centaršut je bio neometan, a razlog za to je ogromna površina koju je Ancelotti ostavio svojom taktičkom postavkom.

Atlético je bio bolja momčad. U prvih 20-ak minuta je bio intenzivniji, Simeoneov plan je bio jasniji i precizniji, a nemilosrdno je napao ono što mu je Ancelotti svojim taktičkim izborima ostavio.

Je li Atlético napravio nogometni spektakl? Nije, ali Simeone je u utakmici koje je u svom uvodu imala priličnu količinu tenzije potpuno nadigrao Ancelottija i njegova momčad zasluženo osvaja sva tri boda. Real se na početku sezone nekoliko puta izvukao u zadnjim sekundama utakmica, ali ovdje nije mogao. Atlético je ipak bio prejak i jako motiviran, sličan starom Atléticu kojem se Simeone redovito vraća.