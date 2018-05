Warriors vs Cavs: Čin četvrti

Za prisjetiti se koje dvije momčadi su zadnje odigrale finale prije razvijenog rivalstva Ratnika i Kavalira sada se već treba počešati po glavi i razmisliti. Da pomognem, bili su to Spursi i Miami 2014. Spurse su tada još predvodili Tim Duncan i Matt Bonner, a s LeBronom Jamesom i Dwyanom Wadeom su tada još u Miamiju igrali, na primjer, Ray Allen i Chris Bosh. Puno se toga promijenilo u ove četiri godine od tog finala koje su uzeli Spursi, osvetivši se Heatu za bolni poraz sezonu ranije.

Konstanta je jedino LeBron koji stari na fenomenalan način. S 34 godine u guzici i trilijun odigranih utakmica i minuta u NBA ligi, još uvijek je u stanju odvući skupinu slučajnih prolaznika u veliko finale. Ako nam je već potrebna koja sekunda za sjetiti se tko su bili zadnji finalisti prije Cavsa i Dubsa, koliko nam tek treba za prisjetiti se kada James zadnji put nije bio u finalu NBA lige? Više nego Jamesu Hardenu da izrotira na stranu pomoći? Više nego Raymondu Feltonu da pojede tucet krafni? Opet da se ubacim: zadnji put kada LeBronova ekipa nije igrala finale bilo je 2010., kada su ga igrali Lakersi i Boston. Godina kada su s Jamesom u Cavsima igrali Shaq O`Neal i neke istinske ikone poput Jamarija Moona, Anthonyja Parkera, Daniela Gibsona i ostalih. Od tada pa do danas James nije propustio NBA finale.

Vrijeme je da Cavsi i Warriorsi i četvrti, a možda i posljednji, put ukrste koplja. Obje momčadi su nam pokazale da je regularna sezona, onako, poprilično nebitna, budući da su se Warriorsi kroz nju kruzali u trećoj brzini i završili u poretku iza Houstona, a Cavsi su bili tek četvrti na Istoku s jednom od najlošijih obrana lige. Sve je to nebitno kada krene playoff i kada presuđuju detaljčići tipa imaš li na rosteru valjda drugog najboljeg igrača u povijesti košarke, ili recimo dvojicu top 5 igrača lige.

Cavsi drugi put ili Warriorsi treći, pitanje je sad.

Put do finala

Prije nego krenemo na seciranje glavnih detalja na kojima bi se mogla lomiti serija, zadržimo se još kratko na regularnoj sezoni da notiramo kako je u njoj obje pobjede u dvoboju ovih suparnika odnio Golden State. Zanimljivo, obje su odigrane prije trade deadlinea, odnosno prije nego što su Cavsi promijenili pola momčadi. Krajem prosinca u Clevelandu Dubsi odnose pobjedu 99:92 na krilima Kevina Duranta i Klaya Thompsona. Valja napomenuti da su tada u petorci startali Patrick McCaw i Jordan Bell, a nije igrao Steph Curry. Cavsima u toj utakmici nije pomogao 31 poen Kevina Lovea i 20 Jamesa.

U drugoj utakmici sredinom siječnja pobjeda Golden Statea 118:108 gdje je trio Steph-Klay-KD ubacio kombinirano 72 poena. Cavsi su dobili veliku partiju Jamesa koji je ubacio 32 poena, dok je 19 dodao Isaiah Thomas, a 17 Love.

Sve ovo uzimamo sa zrnom soli jer Cavsi od tada imaju redizajniran roster, a veliku ulogu igraju ozljede i forma zbog čega neki igrači koji su možda tada igrali u finalu neće nastupiti, ili obrnuto.

Warriorsi do finala u doigravanju nisu imali problema u prve dvije runde. S po 4:1 su dobili Spurse i Pelicanse, a onda su se uz puno muke provukli protiv Rocketsa. Kroz playoff ostvaruju napadački učinak od 110 poena (dva poena manje nego u regularnoj sezoni) na 100 posjeda, a u obrani dopuštaju samo 99 poena na 100 posjeda (za pet poena bolji učinak nego u regularcu).

Cavsi od Jamesova povratka nikad trnovitiji put do finala nisu imali. Vodili su teške bitke u prvoj rundi i finalu konferencije gdje su s po 4:3 dobili Pacerse odnosno Boston. Kamilicu od serije imali su tek protiv Raptorsa koje su pomeli s 4:0. Oni kroz playoff dosada ubacuju 107 poena na 100 posjeda (3 poena slabiji rezultat od regularne sezone), a primaju 106 poena na 100 posjeda (3,5 poena bolji učinak od regularne sezone).

Rotacija i postave

I Tyronn Lue i Steve Kerr su kroz prve tri runde pokazali zavidnu fleksibilnost u slaganju rotacija i optimiziranju postava koje koriste. Vrlo važno, prihvatili su ideju da se prilagođavaju matchupu i suparniku od serije do serije, odbivši robovati navikama stečenim kroz regularnu sezonu. Tako je Lue seriju protiv Pacersa počeo s Jeffom Greenom i Rodneyjem Hoodom, da bi je završio s Tristanom Thompsonom i Kyleom Korverom umjesto njih dvojice. Seriju protiv Raptorsa je od početka do kraja iznijela 5-out formacija George Hill, J.R. Smith, Korver, James, Love. Ta petorka je počela i seriju protiv Bostona, a sedmu su igrali opet Thompson i Green uz njega umjesto Lovea.

Ako izuzmemo ozljedu Curryja, koji je propustio prvu rundu protiv Spursa, možemo reći kako Kerr najviše rotira centre. Protiv Spursa je startao s JaValeom McGeejem, protiv Pelicansa bez klasičnog centra i s Greenom na petici. Protiv Rocketsa isto tako do ozljede Andrea Iguodale kada je u igru morao ubaciti centra Kevona Looneyja.

Pred finale su oba trenera pred iskušenjima – obojici nedostaje peti starter. Kod Warriorsa su sigurni Curry, Thompson, Durant i Green. Kod Cavsa Hill, Smith, James i Thompson. Iguodala propušta početak serije, a zbog potresa mozga kod Cavsa je upitan Love. Postavlja se pitanje koga će startati Kerr i Lue umjesto njih?

Za očekivati je da će Kerr opet posegnuti za centrom, pitanje je samo kojim, i tu treba dobro odvagnuti s obzirom na stil Cavsa. Looney je sada već uigran sa starterima, a njegov najveći forte je što može prolazno dobro preuzimati što će Warriorsima protiv Cavsa, odnosno Jamesa, trebati. Međutim, trebat će im i centar koji se fizički može nositi s Thompsonom čiji će jedini zadatak u napadu biti sijati paniku kod napadačkog skoka. Nisam siguran da je Looney čovjek koji može odraditi taj posao. Zaza Pačulija i McGee su ipak bolje opcije u tom slučaju jer su fizički snažniji i osposobljeniji za guranje s Thompsonom. Uz to kada igraš protiv Cavsa i Jamesa nije zgorega imati ogromno tijelo u reketu koje će dočekivati Jamesa i makar mu smetati na obruču. McGee je u tom slučaju opet najbolji izbor, pa čak i Zaza dokazani enforcer kojemu je glavna misija skupiti šest penala. Da sam Kerr, odabrao bih McGeeja pa vidio razvoj situacije.

Lue ima puno manju marginu pogreške od Kerra jer su Cavsi veliki autsajderi u ovom obračunu i zato mora paziti da konstantno utipkava prave kombinacije. Ako Love nije spreman vjerojatno će početi s Greenom umjesto njega. Ta visoka postava s Thompsonom, Greenom i Jamesom imala je odličnih momenata protiv Bostona – ukupno su odigrali zajedno 53 minute u toj seriji i ostvarili fantastičan net rating od +23 gdje su posebno uvjerljivi bili u defenzivi. Ovo je sigurno najbolja defanzivna postava Cavsa koju mogu poslati na parket jer mogu preuzimati gotovo sve od 1 do 5, Greena držati na Durantu, a Jamesa na Draymondu.

Green bi tako trebao igrati rolu Clevelandovog P.J.-a Tuckera, idealne zakrpe koja puni pozicije od 1 do 3, igra obranu i posprema zicere u napadu. Green je bio vrlo solidan u toj roli protiv Bostona, ali ostaje za vidjeti što će se dogoditi s povratkom Lovea na parket. Lovea se u teoriji može donekle sakriti kada Warriorsi igraju s Draymondom na četiri i centrom pored njega. Tada ga Lue drži u obrani na centru a Thompson se prebaci na Draymonda. Love je bolji napadač od Greena: bolji je šuter, razvlači obranu i može iskoristiti mismatch u postu čega će biti jer Warriorsi sve preuzimaju. Green je pak u prednosti zbog mobilnosti i atleticizma što su važne stavke za igranje obrane protiv Warriorsa. S obzirom da će i Cavsi jako puno preuzimati Green je tu bolji fit od Lovea.

Mislim da će serija to i pokazati. Cavsima ovdje treba valjanje u blatu da bi izvukli poneku pobjedu. Trebaju pratiti primjer Rocketsa koji su žrtvovali napadački učinak ali su se ubijali od igranja obrane. Green bi tako i s povratkom Lovea trebao biti starter, dok će Kevin biti šesti igrač kojeg će Lue ubacivati u petorku kada Warriorsi budu s manje potentnim napadačima na parketu.

Nevjerojatno je do čega je došlo kada je Cavsima koncepcijski potreban Jeff Green da bi složili funkcionalnu startnu petorku. I ne samo nju, nego i onu rezervnu small-ball postavu s Greenom i LeBronom na 4 i 5. Nedostaje tu još jedno pravo two-way krilo pa će se Lue krpati s Korverom, uz još Smitha i Hilla.

Ta će postava biti na parketu kada Kerr odluči promijeniti ritam i ubaci svoju nisku postavu s Greenom i Durantom kao parom visokih, uz Curryja i Thompsona i pitanje je još koga. Nije baš da Kerr ima puno rješenja za složiti funkcionalan small-ball sada kada je Iguodala van parketa. Opcije su Quinn Cook, Shaun Livingston i Nick Young. Cook je prezelen za ovo i ne uklapa se uz Curryja kao još jedan patuljak kojeg James može napadati. Livingston je dobar defanzivac, ali i nikakav napadač, dakle sve suprotno od Younga. Ako već mora doći do revolveraškog obračuna ja bih radije istrpio Livingstona nego Younga jer ionako već imam dovoljno municije u trojcu Steph, Klay, KD pa bih zaigrao na kartu obrane.

LBJ vs KD

U prošlosezonskom finalu James i Durant su nam ponudili vrhunsku bitku gdje je na vidjelo izašlo sve ono najbolje što obojica mogu ponuditi. James je u svom stilu ostvario monstruozni triple-double prosjek od 33,6 poena, 12 skokova i 10 asistencija i šut iz igre od čak 56 posto, dok je KD imao prosjek od 35,2 poena, 8,2 skokova, 5,4 asistencije uz realizaciju iz igre 55 posto što mu je na kraju priskrbilo titulu MVP finala. Ne trebamo biti skromni, iste stvari od ovog dvojca očekujemo i u novom finalu.

James će svakako imati teži posao, jer kako je dosadašnji playoff pokazao Cavaliersi osim njega nemaju drugih napadačkih rješenja. U serijama protiv Pacersa i posebno Bostona na vidjelo je izašlo koliko zapravo Clevelandu nedostaje Kyrie Irving, idealni dodatak uz Jamesa koji je mogao kreirati poene i sebi i drugima. Cavsi više nemaju takvog igrača, pa se od Jamesa traže stvari koje valjda samo James može izvesti zbog čega Cavsi i jesu u novom finalu.

Dobra vijest je za Jamesa da Iguodala propušta sigurno prvu utakmicu pa eto, na Jamesu se neće rotirati trojicu elitnih defenzivca nego ‘samo’ dvojicu. Glavninu posla jedan-na-jedan tako će morati odraditi Durant, a uz njega tu je i Green. Pogledao sam brojke od lani koje kažu kako je James u seriji protiv Golden Statea bolje šutirao protiv Duranta nego Iguodale, baš kao što su i Cavsi bili efikasniji kao momčad kada bi LeBrona pazio Durant a ne Iggy. Na Jamesu je da bude agresivan u napadanju Duranta, da ga umara dok je u defenzivi i eventualno uvede u probleme s prekršajima.

Osim toga, znamo kako će James kroz pick igru ciljati Curryja i forsirati da ga razigravač Warriorsa preuzme kako bi stvorio mismatch, a ista taktika će biti i protiv centara. Centre će probijati na ulazu, Curryja na ulazu i u low post izolacijama odakle je strahovito opasan jer je elitni finišer iz post-upa, a istovremeno i dodavač ako protivnik pošalje pomoć.

Durant je u sve tri serije do velikog finala pokazao da je hodajući mismatch i da u ligi, osim eventualno Kawhija Leonarda, ne postoji igrač koji ga može paziti 1 na 1. Očekujemo da istu stvar dokaže i u seriji protiv Cavsa, baš kao i lani kada je protiv njega Lue veći dio utakmice držao Smitha, ali ovaj je prenizak da bi ga pazio. Pokušao je i s Richardom Jeffersonom, što također nije dalo rezultata. Najbolje bi za Cavse bilo da James može odraditi i taj dio posla, ali to je trenutno nerealno za očekivati. Nažalost po Cavalierse James više fizički ne može podnijeti taj teret da se u oba smjera troši do krajnjih granica kao što je nekad radio u Miamiju.

Najbolje što Lue može poslati na Duranta je Jeff Green, što znači da ćemo gledati dvoboj nekadašnjih kolega iz Seattlea. Sami procijenite koliko je to optimistično. Green ga donekle može mečirati visinom i barem mu otežati šutiranje. To što će Durant vjerojatno imati velike večeri će svakako biti problem za Cavse, ali ih ne bi trebalo obeshrabriti jer James može poravnati račune na drugoj strani. Puno je važnije kakvu će obranu Cleveland igrati protiv ostatka družine iz Oaklanda.

Defenzivni plan Cavsa

Cavaliersima bi najlakše bilo pogledati snimke što su radili Rocketsi pa prekopirati taj model obrane u finalu. Samo, razlika je u tome što se Rocketsi još od prošlog ljeta i trening kampa pripremaju za Warriorse i uigravaju obranu baš za moment kada se susretnu u doigravanju. Cavsi su za to vrijeme uzeli slobodno, igraju samo napad i ovise o teškoj defanzivnoj improvizaciji.

Na papiru ipak imaju nekakvo ljudstvo za posložiti solidnu obranu, posebno ako će Lue držati Lovea na klupi i kada mu bude dozvoljeno igrati. Hill je ugušio Terryja Roziera u seriji protiv Bostona i bolje je rješenje od Irvinga protiv Stepha. J.R. Smith je teški upitnik na kojeg se ne možeš pouzdati ali ako je ‘roba’ taj dan bila prava nemojte se iznenaditi ako je čovjek najbolji defanzivac kod Clevelanda koji će trčati za Thompsonom. Jamesa će sakriti na Greenu i izazivati njegov šut, a svaki screen koji Green postavi Cavsi će vjerojatno preuzeti jer Draymond nije igrač koji rješava mismatcheve, ali recimo da uvijek dobro šutira protiv Cavsa. Green je na Durantu, a Thompson na centru.

Cavsi će preuzimati jako puno, posebno ova mobilna postava koja u frontcourtu ima brze igrače i to može solidno odraditi. Pitanje je samo uigranosti i komunikacije gdje Cavsi redovito zakažu. Ako mogu održati koncentraciju na preuzimanjima, dobro zatvarati tranziciju Ratnika i James povede primjerom kako se igra obrana startna pozicija im uopće nije loša.

Problem je kada krenu rotacije pa Lue mora u igru ubaciti Lovea, Korvera ili, nedajbože, Jordana Clarksona. Tada Warriorsi predatorski kreću u lov i to su momenti kada bi se obrana Cavsa mogla raspasti. Korver je dobar timski defanzivac ali teško da može pratiti Curryja ili Duranta jedan-na-jedan, što će Warriorsi tražiti. Lovea se može pokušati sakriti na centru ali Warriorsi će i njega uključiti u pick i što onda? Preuzmi i Love je u problemu, sam na perimetru. Ostani u zoni i ostavljaš šut. Duplaj visoko na trici i ostavljaš obranu 3 protiv 4. Do sada su Cavsi uvijek duplirali igrača s loptom kada je Love u obrani picka, tako će vjerojatno biti i sada što znači da će uglavnom centri Ratnika morati kreirati situacije kada se igrač s loptom riješi iste.

Cavsima ovdje nedostaje još jedan dobar swingman koji može pružiti otpor napadu Golden Statea, pa ću još jednom prizvati ime Cedija Osmana, koji je u playoffu odigrao samo 53 minute. Lue i LeBron ne vjeruju mladim igračima kada krene playoff i oslanjaju se na testirane veterane, ali u ovoj seriji nemaju što izgubiti pa ako kola krenu nizbrdo trebaju testirati svaku opciju. Osmanovo potencijalno uvođenje u rotaciju neće prelomiti seriju niti napraviti razliku ali je barem može donekle smanjiti jer bi Cavsi dobili još jedno pokretljivo tijelo koje može trčati po perimetru u defanzivi i pogađati trice (37 posto za tricu u regularnoj sezoni).

Splash Brothers kao prevaga

LeBron će anulirati napadački učinak Duranta ali Cavsi nemaju nikoga tko bi isto to mogao napraviti protiv Curryja i Thompsona. Zadnjih godina Cavsi su imali barem Irvinga koji je svojim herojstvima uspijevao parirati šuterskim eskapadama Splash braće. Ove godine nemaju nikoga tako da Curry i Thompson mogu preuzeti svu slavu.

Obojica u seriju ulaze u dobro formi. Thompson je svojim tricama dobio šestu utakmicu protiv Houstona kada je ubacio 35 poena uz šut za tri 9/15. Curry ga je pratio s 29 poena. U sedmoj Curry je u trećoj četvrtini Rocketsima isporučio 14 poena, a na koncu je imao 27.

Steph će imati kreatorsku ulogu i uz Duranta će biti ključ za razbijanje switch obrane Cavsa. Ako on sustavno može kažnjavati visokog igrača kada ga preuzme i preko njega zabijati trice i floatere na ulazu onda su Cavsi gotovi. Thompson je drugačiji tip, on će testirati obranu Cavsa kretanjem bez lopte i na njegovom učinku će se najbolje vidjeti koliko Cavsi mogu igrati dobru obranu.

Jamesova pratnja je tanka. On je, nesretnik, otvarao šampanjac kada su mu se Hill i Green u šestoj protiv Bostona priključili s 20 i 14 poena, a Green je i u sedmoj ubacio respektabilnih 19. Za ostati u igri protiv Warriorsa Cavsima će trebati učinak ove dvojice, ali i trice Smitha i Korvera, te napadački skokovi Thompsona. Ne očekujemo previše.

Prognoza

Dajem Cavsima pobjedu viška samo zato jer se nije pametno kladiti protiv LeBrona, pa onda: Warriorsi u šest.