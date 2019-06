Živjeti i igrati u Los Angelesu

Veliko finale između Toronta i Golden Statea nije se ni par dana nakon svog završetka uspjelo zadržati glavnom temom u NBA-u. Čak se ni šampionska parada ulicama Toronta nije stigla održati bez da joj netko ne ukrade show.

A gdje drugdje je show bolji nego u Los Angelesu kod Lakersa, koji su s New Orleans Pelicansima složili dugo očekivani trade za Anthonyja Davisa? Fokus ne samo da više nije na netom završenom finalu, nego se ide tako daleko da se već debelo gleda prema idućem doigravanju 2020., u kojem su prema kladionicama Lakersi favoriti za titulu.

Saga je ovo koja traje još od posljednjeg trade deadlinea kad je Davis zatražio razmjenu. Ekipe tada nisu postigle dogovor, uglavnom zbog principijelnosti Pelicansa koji su odbili trgovati s Lakersima zbog kaše koju su im skuhali, a Lakersi su se pak nadali da će na ljeto imati povoljniju startnu poziciju. Od tada se dosta toga promijenilo kod obje ekipe. Lakersi nisu uspjeli ući u playoff, Magic Johnson kao ključni čovjek uprave je odstupio, a na draftu su dobili četvrti pick. Pelicansi su također ostali bez doigravanja, predsjednika košarkaških operacija Della Dempsa su zamijenili bivšim Clevelandovim GM-om Davidom Griffinom, a na predstojećem draftu su dobili prvi pick.

S ovih par promijenjenih okolnosti, ali i pod vremenskim presingom (draft je blizu) do dogovora oko Davisa je ipak došlo. Trade izgleda ovako: u smjeru Lakersa ide samo Davis, a Pelicansi će dobiti Lonza Balla, Brandona Ingrama, Josha Harta, četvrti pick 2019., pick prve runde 2021. (top 8 zaštićen), nezaštićeni pick prve runde 2024., i pravo na zamjenu pickova prve runde s Lakersima 2023. i 2025.

Ovo je jedan od onih tradeova u kojima su obje ekipe dobile ono što su željele

Ne tako davno (čitaj: cijelu prošlu sezonu) sprdali smo se s Lakersima, njihovom upravom i potezima koje vuku, lijepeći im na čelo etiketu beznadežnog slučaja. A gle nas sad, opet počinjemo zdvajati nad sudbinom lige u kojoj se superstar igrači udružuju i skrušeno priznajemo da ovi Lakersi imaju šampionski štof. Znam, rano je još za prognoze jer je milijun upitnika u zraku, ali evo, pokušajte radi zabave nabrojiti tri glavna favorita za titulu iduće sezone i pokušajte zaobići Lakerse.

Da bi došli do Davisa, Lakersi se nisu odrekli nečeg pretjerano opipljivog što će im nedostajati. Ingram, Ball i Hart su talentirani mladi igrači s potencijalom da se neki od njih razviju i u All-Star klase, ali ne treba zaboraviti da s njima James nije dohvatio playoff i da je potpuno opravdano riješiti ih se da bi dobio Davisa.

Rezultat sad i odmah

Veći problem je taj što su Lakersi na kocku stavili svoju budućnost i nešto što možda trenutno nije opipljivo, ali prijeti postati. Pelicansi su od njih izmuzli gomilu pickova na sličan način kako su to napravili Celticsi od Netsa u onom The Tradeu. Kontekst je drugačiji jer je Davis u naponu snage, a ne veteran poput Paula Piercea i Kevina Garnetta. Ipak, nije ugodna činjenica da tvoje pickove idućih šest godina kontrolira druga momčad. To Lakerse ostavlja bez zaštitne mreže ako stvari s Jamesom i Davisom iz bilo kojeg razloga krenu po zlu. Postoji šansa da nijedan od ovih pickova neće biti ni lutrijski ako Jezerčani budu dobri. Međutim, dovoljno je malo nesreće i jedna teža ozljeda da stvari odu kvragu i da se Lakersi opet stropoštaju u provaliju.

Pritom ne treba zaboraviti da je James izašao iz svog primea, da je u 35. godini života i da će možda biti u mirovini od 2023. nakon koje Lakersi Pelicansima duguju tri picka. Na drugoj strani, LeBronov stadij karijere je istovremeno i razlog zašto su se Lakersi morali odreći toliko toga. Ovo su zadnji vlakovi da s Jamesom uzmu titulu jer je upitno koliko je njemu još ostalo u rezervoaru. Uprava je pod pritiskom da oko njega složi konkurentnu momčad sposobnu ostvariti ciljeve, a s Jamesom je to uvijek naslov.

Osim toga, opravdanje za prodaju pickova možemo pronaći i u novom ligaškom poretku.

Dinastija Warriorsa je srušena (barem zasad), Rocketsi su sve igrače osim Jamesa Hardena stavili na listu za trade, budućnost Raptorsa je zbog isteka ugovora s Kawhijem Leonardom neizvjesna, a ostale ekipe koje dolaze ili su u naletu nisu dokazane. Ovo Lakersima, ako pametno odigraju, otvara vrata da možda uzmu titulu i opravdaju rasipanje resursa.

Upravo to rasipanje resursa se možda može opravdati i činjenicom da je odrađeno zbog jednog od najboljih igrača lige. Kad imaš priliku doći do takvog talenta koji je u naponu snage, koji želi igrati za tebe i dugoročno se vezati, onda jednostavno napraviš sve da se to i dogodi. Ako pritom imaš priliku upariti ga s LeBronom, onda nemaš što čekati i ne pitaš za cijenu. Još usto, kad si Los Angeles Lakers i ne cvjetaju ti ruže zadnjih 10 godina, očajnički tražiš rezultat i stvar postaje poprilično jasna.

Da, odrekli su se gomile pickova, a opasnost da za to budu kažnjeni u budućnosti je realna. Ali zamislite da se GM LA-a Rob Pelinka cjenkao i cjepidlačio oko picka gore-dolje i da je Davis razmijenjen negdje drugdje. Lakersi bi bili prepušteni free agencyju gdje zadnjih godina nisu ulovili veliku ribu. Kompletan kontekst u kojem se franšiza nalazi je uvjetovao ovaj trade. Oni žele rezultat sad i odmah zbog čega su možda žrtvovali dugoročnu stabilnost. U godinama koje dolaze vidjet ćemo koliko je to bilo opravdano.

Griffinov blef

Velika je nepoznanica kako će izgledati ekipa oko Jamesa, Davisa i Kylea Kuzme i to će biti pravi test pred upravom Lakersa. Na takvom su testu lani pali, ali hajde, barem se nisu zatrpali dugoročnim ugovorima zbog čega će sada imati dovoljno prostora pod salary capom. Novi izvještaji kažu da Lakersi ipak neće imati prostora za još jedan max ugovor od oko 30 milijuna dolar,a nego će brojka biti bliža 25 milijuna. Preostaje vidjeti hoće li neka zvijezda uzeti popust da bi igrala s Davisom i LeBronom ili će se Lakersi usredotočiti na gomilanje nekoliko vrhunskih role playera oko ove dvojice.

Davis tako nastavlja niz velikih centara u Lakersima, a kombinacija njega i Jamesa bit će noćna mora za sve obrane u ligi. AD će riješiti gomilu defenzivnih problema koje su Lakersi imali, a Jamesovo prisustvo na parketu osigurat će mu više prostora u napadu, što u Pelicansima nikada nije imao. Njihova igra dva-na-dva bit će jedno od najubojitijih oružja u ligi jer je Davis vrhunska i pop i roll opcija.

Jako važno će biti da Lakersi ne ponove pogrešku od lani, kad su oko Jamesa složili ergelu loših šutera pa je taj napad bio potpuno zaštopan i oslonjen samo na tranziciju. S Davisom sada imaju puno više opcija na postavljene napade, ali trebat će im i ljudi koji tricama mogu kažnjavati fokus obrana na LBJ-u i AD-u. Hoće li pronaći prave komadiće slagalice i koga će odabrati od slobodnih igrača? Njihov odabir pokazat će nam jesu li u upravi Lakersa naučili išta na pogreškama iz prošlosti.

Kolika je faca glavni operativac Pelicansa David Griffin sugeriraju nam pickovi koje je otuđio od Lakersa, ali još i više izvještaj da uopće nije htio pregovarati s Pelinkom dok mu ovaj nije javio da je ipak spreman ponuditi tri picka prve runde u godinama koje dolaze. Veliki potez i čista petica iz kolegija Pregovaračke taktike u NBA ligi. A imao je Griffin i još jedan potez vrijedan divljenja, a to je inzistiranje da Lakersi u trade uključe Kuzmu, što su ovi odbili. Mislim da je Griffin znao koliko su Lakersi zaljubljeni u Kuzmu koji je ljubimac navijača i dobro nosi taj LA swag, što je u Hollywoodu izrazito bitno. Kad su odbili dati Kuzmu, koji je zapravo bio samo Griffinov blef, ovaj je iskamčio zamjenu pickova 2023. i 2025. i Harta. Jednostavno briljantno.

Općenito su svi Griffinovi potezi koje je povukao ovog ljeta za predavanje na nekom simpoziju i tema za posebni tekst, ali najviše imponira brzina kojom je osigurao sve preduvjete da Pelicansi odrade ekspresni rebuilding i oporave se od gubitka franšiznog igrača. Naravno, pomogla je i sreća na lutriji u kojoj su dobili prvi pick na draftu i šansu da odaberu čudesnog Ziona Williamsona, ali nemojmo podcijeniti tajming i manipuliranje pregovorima.

Trade se dogodio taman pred draft na kojem su Lakersi imali četvrti pick, koji su Pelicansi htjeli imati u svojim rukama prije drafta da s njim mogu raditi što žele: razmijeniti ga dalje ili odabrati igrača po svom guštu. Osim toga, postojanje Celticsa kao druge opcije s kojom je Griffin raspolagao omogućilo mu je da drži Lakerse u šaci i ne pristaje na cjenkanje. Onog momenta kad je ispitao opcije i vidio da Boston nije spreman uključiti Jaysona Tatuma u trade, Griffin je zgotovio posao i odlučio se za najbolju opciju. Što su, s obzirom na količinu pickova, njihovu pozicioniranost na draftu i talent u vidu mladih igrača, ipak bili Lakersi.

Pelicansi obećavaju

Griffn i Pelicansi sada imaju sve i ovo je sjajna početna pozicija za godine koje dolaze.

Imaju potencijalnog franšiznog igrača (Williamson), generacijski mu bliske igrače oko njega (Ingram, Ball, Hart), dokazane veterane (pouzdani Jrue Holiday, E’Twaun Moore), prostora pod salary capom a pickovi su uskladišteni i s njima mogu birati što će. Nema sumnje da će Pelicansi biti jedna od najzanimljivijih ekipa za praćenje u idućoj godini, prvenstveno zbog Ziona, ali i zbog praćenja razvoja Ingrama, Balla i Harta, koji će u Pelicansima dobiti priliku za novi start. Promjena okoline bi im mogla odgovarati.

Ne treba odmah očekivati rezultatska čuda od njih; puno važnije će biti da počnu s izgradnjom zdrave košarkaške kulture u franšizi kojoj je upravo to nedostajalo zadnjih godina. Roster ima felera poput upitnog spacinga i pravih napadačkih opcija, ali malo će ekipa igrati atraktivnije i brže od Pelicansa. Alley-oop lobovi, bjesomučna trka i kaos u napadu u kombinaciji s izrazitim defenzivnim potencijalom učinit će Pelicanse NBA League Pass favoritom.

Čini mi se da je ovo jedan od onih tradeova u kojima su obje ekipe dobile ono što su željele. Rizici postoje na obje strane, baš kao u svakoj razmjeni ovakvih proporcija. Razlika je samo u tome što će sadašnjost vjerojatno pripasti Lakersima, a budućnost Pelicansima.