Jednog dana kad se netko iz trokuta Cristiano Ronaldo-Florentino Pérez-Jorge Mendes odluči napisati autobiografiju, možda i saznamo neke od detalja iza kulisa koji su zapravo odredili da Cristiano, kako je sam napisao, započne novo poglavlje svoje karijere.

Ta priča sigurno neće biti toliko zanimljiva kao novo poglavlje Davida Beckhama koje je započeo nakon što ga je Sir Alex Ferguson pogodio kopačkom u glavu, ali bez obzira na sve ostaje dojam kako je Juventus dobio takvu zvijezdu i sve ono nogometno i marketinško što s njom dolazi bez prevelike borbe koja se očekuje za takvo ime. Bianconeri možda nisu u cijelom poslu niti prošli jeftino, ali ispada da su ga završili prilično lagano i bez previše prepreka. Kao da je Real Madrid bio taj koji je odlučio započeti novo poglavlje — ono bez Ronalda, u kojem će jezgru momčadi činiti mladi španjolski nogometaši koji tek moraju razviti svoj potencijal.

U tom kontekstu je trenersko rješenje bilo sasvim logično. Julen Lopetegui je trener koji se izgradio kroz sustav španjolskog saveza i reprezentacija te upoznao većinu svlačionice s kojom sada mora stvarati uspjehe. Stoga je Lopetegui prirodan izbor za pretvoriti u djelo ono što je Pérez odabrao na razini strategije — započeti život bez Cristiana.

Prvi oslonac u tom životu novom treneru će biti Isco, dečko koji u sebi nosi dašak Gutija i koji na terenu izgleda toliko lagano, s takvom očaravajućom elegancijom. On je nevjerojatni spoj tehnike i inteligencije, bezobrazluk u kojem u svakom potezu ide naprijed bez imalo respekta prema suparniku, sposobnost da se nametne kao vođa i da se istovremeno podredi momčadi. Može zabiti, može asistirati, može razigrati momčad i povezati redove. Zapravo, Isco s loptom može baš sve što zamisli.

Uostalom, već se dovoljno puta dokazao kao igrač prevage na velikoj sceni da to što je ušao umjesto Luke Modrića i preokrenuo stvari u Bilbau, zabivši gol nakon nešto više od minute na terenu, i nije previše bitno. Isco naprosto mora eksplodirati pod Lopeteguijem i dokazati da je, iako mu je već 26 godina, spreman za punu afirmaciju i preuzimanje tereta koji je ostao Ronaldovim odlaskom.

Promjena strategije

Drugi oslonac je Marco Asensio. Ako Isco u sebi nosi dašak Gutija, onda on ima bombu od udarca koja podsjeća na ubojitost Marca van Bastena, što je jako dobro osjetila Hrvatska u Elcheu. Uostalom, njegova pokojna majka je bila Nizozemka koja je mlađem sinu dala ime upravo po Van Bastenu, a on se fantastičnom sposobnošću udaranja lopte baš trudi opravdati usporedbu.

Međutim, Asensio nije samo dobar šuter, on je fantastičan igrač. Već u prvoj ozbiljnoj seniorskoj sezoni, kao tek punoljetni igrač je na posudbi u Espanyolu u 37 utakmica zabio četiri gola i podijelio čak 15 asistencija. Tako dobro osjeća igru da bez problema stvara višak koristeći nesvakidašnju kombinaciju tehnike i brzine. Inteligentan je, idealan za stil igre koji će se oslanjati na kombinatoriku jer može sudjelovati u izgradnji napada, ali može istovremeno biti udaljen od igre i poslužiti kao ispušni ventil koji će napadati dubinu bez lopte ili kao dribler u izolaciji.

Upravo zbog svojih komplementarnih karakteristika, Isco i Asensio su ključni igrači u zamjenjivanju Ronalda i započinjanja novog poglavlja. Modrić i Toni Kroos u njima dobivaju partnere koji će im pomoći u organizaciji napada, čuvanju lopte i gradnji igre, a Gareth Bale i Karim Benzema imaju pomoć u završnici i stvaranju viška driblingom.

Real u ovom trenutku ima momčad koja je svojim karakteristikama puno bolje prilagođena igri na posjed od Barcelone. I to je ono na čemu će Lopetegui graditi stil

Međutim, život bez Ronalda, bez obzira na obećavajuće potencijale unutar postojećeg kadra, nije baš samo odluka koja se donese. To je proces koji će trajati.

Izgubiti Superkup u produžecima ili remizirati u Bilbau i nije neki znak problema ili nezamislive drame. Uostalom, sva finala s Atlético Madridom su bila čupava i na jednu loptu, Real ni prošle sezone nije uspio pobijediti Athletic u La Ligi, dok u zadnjih šest gostovanja u Bilbau ima tek dvije pobjede. Problem je u stilu igre i tranziciji koja mora trajati jer se potpuno mijenja strategija igre, a ne samo taktička rješenja.

Svaki trener prilagođava igru sebi. Gdje god Jürgen Klopp došao, jasno možemo očekivati da će njegova momčad ovisiti o presingu i da će igrati s visokom energijom i jakim intenzitetom. Isto tako, Pep Guardiola će svugdje igrati pozicijski nogomet s metodičnim napadima i oslanjanjem na kratka dodavanja. U slučaju Real Madrida, tko god bio trener, igra je bila podređena stilu koji je odgovarao Cristianu Ronaldu. To je donekle i logično, s obzirom da je bio najbolji igrač u kadru, ali to sada ostavlja posljedice.

Lopetegui ima sve alate

Stil kojim je Cristiano Ronaldo igrao još je od njegovih dana u Manchester Unitedu bio baziran na tome da zaspe suparnika nevjerojatnim volumenom napada. To je bila strategija koju su omogućavale različite taktike. Prošle je sezone Real Madrid imao čak 18,58 udaraca prema suparničkom golu, najviše u ligi. Jedan dio tih udaraca je bio neopasan i iz daljine, ali i to je dio stila koji se gradio oko Ronalda.

Ronaldo sam je pucao čak 180 puta, oko pet puta po utakmici. A čak i kad on nije bio krilo koje se zabadalo prema sredini i potezalo udarce uslijed ipak malog pada u fizikalijama, postao je devetka koja je stajala u kaznenom prostoru i reagirala na te udarce i odbijene lopte. To je radio fantastično učinkovito i posebno impresivno ako uzmemo u obzir njegove godine, ali to ne mijenja činjenicu da je Zinédine Zidane svoju igru gradio oko njega kroz stil koji je bio vrlo specifičan, što znači da je i kontekst svih drugih igrača bio prilagođen njemu.

I sad kad nema Ronalda, taj kontekst se mijenja. Ne samo Iscu i Asensiju, koji moraju preuzeti njegov teret, nego i Modriću, Kroosu, Baleu, Benzemi, Marcelu i Daniju Carvajalu koji moraju preuzeti nove uloge u igri jer sve ono na što su navikli više ne postoji.

Međutim, s dva vrhunska playmakera u Modriću i Kroosu i dva odlična oslonca u Iscu i Asensiju, Lopetegui može biti miran jer ima sve alate za život bez Ronalda i okretanje novog poglavlja. Zvuči blasfemično, ali Real u ovom trenutku ima momčad koja je svojim karakteristikama puno bolje prilagođena igri na posjed od Barcelone. I to je ono na čemu će Lopetegui graditi svoj stil, čuvanje lopte i metodični napadi.

Pritisak na suparnika više neće dolaziti iz valova udaraca nego iz pritiska kontinuiranog posjeda koji će gurati suparnika, a tu će biti ključno da ima ljude koji mogu istovremeno stvarati individualni višak driblingom i čuvati taj posjed dodavanjem. U Baleu Real ima punokrvnog superstara koji traži puno manje prilagodbi nego što ih je tražio Ronaldo, sad Lopeteguiju ostaje da na razinu superstara podigne i Isca i Asensija jer u njima ima igrače koji su odjednom sposobni i kreirati i realizirati.

To je proces koji će trajati, kao što je pokazala i utakmica protiv Athletic Bilbaa, ali će biti ključan za rezultatski uspjeh novog trenera s novim sustavom igre koji u Realu ima zadatak započeti novo poglavlje.