Đurine kućne čarolije

Kakav je igrač taj Đuro?

To sam pitanje prvi put postavio kad je objavljeno da mađarski nogometaš Ádám Gyurcsó stiže na Poljud u posudbi iz poljskog Pogońa kao, valjda, zamjena za Antu Ercega. I kako to često biva s inozemnim pojačanjima koja se nađu u dometu naših klubova, konsenzusa nije bilo; odgovori koje sam dobio mogli su se svrstati pod onu o „dva čovjeka, tri mišljenja“.

Poljski kolega nije bio impresioniran. Relativno je brz, rekao mi je, može prijeći čuvara jedan-na-jedan, ima dobar pregled igre. Počeo je vrlo dobro u Ekstraklasi, ali ubrzo je zajedno s ekipom potonuo u sivilo. Koliko je to bila njegova krivica, a koliko do trenera i suigrača, druga je priča – ali Gyurcsó je u Szczecin doveden kao zvijezda sa, za pojmove te momčadi, individualnom klasom i od njega se očekivalo više. Vremenom se pokazao kao tek prosječan igrač, zaključio je Poljak.

Mađar nije škrtario na komplimentima: „On je sposoban igrati na prilično visokoj razini“, rekao mi je, „ako ga se pravilno uklopi u sustav. Nije igrač na kojem taj sustav možeš graditi, ali ako mu daš jasnu i odgovarajuću ulogu može biti jako dobar za momčad Hajdukova ranga“.

Ostalo je da vidimo što će ta uloga biti. Hajdukov sportski direktor Mario Branco obično je samouvjeren da za malo ili ništa novca može pronaći adekvatnu zamjenu za gotovo bilo kojeg igrača – dobro, za Nikolu Vlašića baš i ne može – i u dogovoru s još svježim trenerom Željkom Kopićem izbor je pao na Gyurcsa. Međutim, može li on zamijeniti Antu Ercega – koji je igrao nogomet svoje karijere i po mnogima bio najjači Hajdukov adut u prvom dijelu sezone? To je bilo pitanje koje su svi postavljali.

Kralj asistencija

U Mađarskoj je Gyurcsó upamćen kao jednostavan i izravan momak kojeg nikad nisu pratile neke kontroverze. Puno je radio na sebi; u jednom ranom intervjuu koji mi je preveo drugi mađarski kolega Tomasz Mortimer, urednik stranice Hungarianfootball.com, kaže kako mu je nogometni uzor Cristiano Ronaldo. „Ali ne gledam samo njega“, dodao je. „Imam puno snimaka igrača koji pokrivaju moju poziciju i gledam ih kako bih od njih učio.“

Postupno se uspinjao i 2012., kao 21-godišnjak, već dospio do reprezentacije. U svom debiju postigao je pobjednički gol ušavši s klupe na prijateljskom gostovanju kod Češke; do prošlog lipnja, kad je imao svoj dosad posljednji nastup, upisao je još 17 pojavljivanja i zabio dva kvalifikacijska gola, Latviji i Andori. Uspeo se i do statusa jednog od glavnih igrača u Videotonu, s kojim je u sezoni 2014./15. osvojio naslov mađarskog prvaka. Trener je tada bio Joan Carrillo, a Gyurcsó je prvenstvo završio sa šest ligaških pogodaka i apsurdnih 18 asistencija u 26 nastupa – što znači da je namjestio čak 28,1 posto Videotonovih golova, a – uz one koje je sam zabio – bio izravno odgovoran za 37,5 posto njih.

Bila je to sezona iz snova – kako za samog igrača, tako i za kasnijeg Hajdukova stratega koji je po njenom završetku otišao iz Mađarske. U njegovu je sustavu Gyurcsu očito bila namijenjena uloga onoga koji kreira za druge i nije primarno realizator. Slično je bilo i na početku njegova profesionalnog puta: u sezoni 2010./11. je kao tek 20-godišnjak zabilježio impresivnih 10 golova i 14 asistencija za Videoton, a godinu kasnije – koju je iz nekog razloga proveo na posudbi u Kecskemétu – upisao je šest prvenstvenih golova te 10 asistencija. Međutim, u godinama neposredno prije i poslije Carrilla nije imao ni izbliza takvu statistiku, pogotovo ne u rubrici asistencija.

U Hajduku je Gyurcsó zapravo izravno uskočio u Ercegove kopačke. Koncepcijski donosi gotovo isto ono što je donosio i njegov prethodnik

Pogled na te brojke te poneki video ‘Đurinih’ nastupa sugerirao je da bi moj kolega Mađar mogao biti u pravu. Treneri su, rekao mi je, pomalo lutali glede njegove uloge, možda ponekad i postavljali pred njega ne sasvim realna očekivanja.

Ispušni ventil i veći plan

Posao sportskog direktora u klubu kao što je Hajduk ima svoje specifičnosti.

Klub će teško dovesti ozbiljnog igrača koji je u tom trenutku u naponu forme ili u trenutku kad njegov potencijal izgleda jako visok; mora se kopati dublje od toga i tražiti igrače koji su možda u padu i traže priliku za restart karijere, potencijalno elitne talente čiji je pravi doseg još teško odrediti, pa i one koji imaju neku očitu manu zbog koje ne mogu dosegnuti bitno višu razinu, ali bi u odgovarajućem kontekstu mogli optimizirati svoje jake strane.

Kontekst je zapravo najbitniji, jer sportski direktor poput Branca mora točno znati kako njegov trener želi igrati i za koju ulogu – ne poziciju – mu je potreban igrač, što onda implicira i određene igračke karakteristike.

U Hajduku je Gyurcsó zapravo izravno uskočio u Ercegove kopačke. Koncepcijski donosi gotovo isto ono što je donosio i njegov prethodnik, a to je dobrim dijelom ono što običavamo zvati ‘ispušnim ventilom’ napada. Kao što nije ni Erceg, on ne sudjeluje jako puno u kreaciji, ne dobiva puno duela, ali je dobar u realizaciji i predstavlja stalnu opasnost pri svojim ulascima prema unutra iz šesnaesterca. Pritom je u osam prvenstvenih nastupa ostvario već pet golova i tri asistencije te time već i bazičnim statističkim učinkom opravdava svoje dovođenje.

Međutim, moguće je da su Kopić i Branco imali i nešto veći plan za Gyurcsa.

Bilo bi krivo donositi nekakve dalekosežne zaključke na osnovi samo jedne utakmice, i to još takve u kojoj je Hajduk bio apsolutno dominantan, ali u zadnjem je kolu protiv Cibalije Mađar bitno više sudjelovao u igri nego dosad. Primjerice, imao je 26 točnih dodavanja (iz 41 pokušaja, što je daleko od sjajnog, ali nije sad bit u tome), uputio je pet ključnih pasova (i pogodio dva), kao i pet centaršuta (dva točna), upustio se u osam driblinga (uspješnih je bilo šest), a usto i čak sedam puta pucao na gol.

Sve te brojke su više od onih koje smo dosad od njega viđali u Hajdukovu dresu. I možda bi se mogle dovesti u vezu s time da je u toj utakmici prvi put od Kopićeva dolaska startao i Gyurcsóv sunarodnjak Márkó Futács, koji koncepcijski donosi nešto drugačije od ostalih Hajdukovih centarfora. S njim u špici, za očekivati je da će Gyurcsó više centrirati, ali i imati više prostora na lopti jer visoki i snažni Futács na sebe veže suparničke obrambene igrače. Za očekivati je da bi tek njegovim povratkom i Gyurcsóve ‘kućne čarolije’ mogle biti optimizirane te da će dvojica Hajdukovih Mađara jedan drugome izravno i neizravno namjestiti još dosta golova. Možda već u derbiju s Dinamom…

I kakav je igrač taj Đuro? Možda samo prosječan igrač, ali u odgovarajućem kontekstu za Hajduk može biti i mnogo više.

xxx

Prema InStatovim brojkama, u proteklom smo kolu Prve HNL vidjeli nezapamćenu Hajdukovu dominaciju. Splićani su u utakmici protiv ‘davljenika’ Cibalije ostvarili momčadski InStat Index 279, za čak 30 bodova veći od svog prosjeka. Oni su, barem statistički, jedini odigrali znatno bolje nego inače; Dinamo i Rijeka bili su bitno slabiji od svog prosjeka – a, zanimljivo, bio je to i Osijek, usprkos gostujućoj pobjedi na Maksimiru. Svi ostali bili su sasvim blizu svoje prosječne razine.

Zanimljivo je spomenuti da je Dinamo u toj utakmici s Osijekom uputio čak 42 centaršuta – 18, odnosno 24 više od prvih pratitelja, Intera i Hajduka – ali je precizno bilo njih tek 11. Što se detalja iz individualne statistike tiče, Dinamov Petar Stojanović imao je čak sedam ključnih dodavanja (iz devet pokušaja), a Osijekov Mirko Marić našao se u čak 41 duelu, od kojih je dobio 21. Marić je dobio najviše napadačkih (15) i najviše zračnih (10) duela od svih u proteklom kolu, ali je ujedno i izgubio najviše lopti (18).

Stojanović je po InStat Indexu bio izjednačen s Rijekinim Momčilom Raspopovićem, ali InStat je u klasifikaciji desnih bekova iz nekog razloga dao prednost ovom drugom. Isto tako, zakleli bismo se da će Osijekov Marko Malenica imati najviši InStat Index među vratarima nakon što je nesumnjivo bio igrač utakmice (osam obrana), ali Hajdukov Karlo Letica je bio za dva boda statistički uspješniji (pet obrana, znatno bolji postotak dodavanja). Po ostvarenom učinku još su blizu uvrštavanja u idealnih 11 bili Simon Sluga (Rijeka), Tome Kitanovski (Slaven Belupo), Said Ahmed Said (Hajduk) i Arijan Ademi (Dinamo).

A evo i tko jest u Momčadi kola. Formacija je 4-3-1-2, ili eventualno 4-4-2 s rombom u sredini.

Karlo Letica (309), Hajduk

Već šesti put u Momčadi kola. Pet obrana, od čega dvije u kategoriji ‘brilliant saves’, 2/2 pokupljena centaršuta ili presječene lopte, točnih dodavanja 16/17.

Momčilo Raspopović (312), Rijeka

Ostvario najviše uspješnih startova na loptu (8/10) od svih u ligi proteklog vikenda. Usto je imao i 13 presječenih suparničkih dodavanja, 2/3 uspjela driblinga i 13/18 dobivenih duela. Dodao je 51/61 puta točno (3/4 ključna, 4/5 u šesnaesterac). Prvi put u Momčadi kola.

Zoran Nižić (285), Hajduk

Dodavanja 68/71, dueli 5/8, driblinzi 1/2, startovi 1/1, pet presječenih suparničkih dodavanja. Peti put u Momčadi kola.

Filip Benković (269), Dinamo

Dodavanja 82/93, dueli 14/19, , driblinzi 1/2, startovi 2/3, osam presječenih pasova, tri udarca na gol (dva unutar okvira). Već 11. put među idealnih 11, po čemu predvodi ligu.

Andre Fomitschow (277), Hajduk

Treći put u Momčadi kola. Točnih dodavanja 56/70 (ključnih 1/4, u šesnaesterac 0/5), dobivenih duela 6/9, uspješnih startova na loptu 1/1, devet presječenih suparničkih pasova, tri udarca na gol.

Toma Bašić (382), Hajduk

Igrač kola uputio je najviše točnih dodavanja u suparnički šesnaesterac (8/13), dobio i najviše duela na zemlji (13/25) od svih proteklog vikenda. Pet udaraca, samo jedan unutar okvira gola; dodavanja 62/76 (ključna 2/6), dvije asistencije za pogotke; sveukupno dueli 14/26, driblinzi 4/5, startovi 6/9, sedam presječenih dodavanja, od čega četiri na suparničkoj polovici terena. Drugi put ove sezone u ovom izboru.

Josip Radošević (280), Hajduk

Jedan šut, jedan gol; dodavanja 31/36 (0/1 ključna, 1/2 u šesnaesterac), dueli 6/12, driblinzi 1/1, startovi 3/5, šest presječenih lopti. Četvrti put u idealnih 11.

Hamza Barry (274), Hajduk

Dodavanja 52/61 (ključna 0/2, u šesnaesterac 1/3), dueli 12/18, driblinzi 4/5, startovi na loptu 6/10, tri presječena dodavanja, jedan šut. Četvrti put u Momčadi kola.

Lovro Majer (286), Lokomotiva

On je već šesti put ovdje. Ovaj put upisao je jedan gol iz tri udarca, 47/62 točnih dodavanja (3/5 ključnih, 6/14 u suparnički šesnaesterac), 9/14 dobivenih duela, 1/2 uspjela driblinga, 3/4 uspješna starta na loptu i četiri presječena dodavanja.

Márkó Futács (303), Hajduk

Dakako, prvi put ove sezone u ovom izboru. Dva udarca, oba unutar okvira gola, jedan u mrežu. Također i jedna asistencija. Dodavanja 11/14 (1/1 ključno, 1/1 u šesnaesterac), dueli 5/7 i to je sve za 60 minuta igre.

Ádám Gyurcsó (372), Hajduk

Dva pogotka iz sedam udaraca (dva unutar okvira gola), 26/41 točnih dodavanja (2/5 ključno, 3/6 u šesnaesterac), 6/13 dobivenih duela, 6/8 driblinga, 0/2 starta na loptu, dvije presječene lopte. Drugi put (zaredom) u Momčadi kola.