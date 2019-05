HNL Inventura: Povratnik sezone

Bio je 27. ožujka prošle godine i U21 reprezentacija je igrala u Velikoj Gorici protiv Moldavije; nasušno joj je trebala pobjeda nakon što je prethodne dvije utakmice završila remijem u Grčkoj i porazom u Češkoj. Već u 13. minuti utakmice teren je morao napustiti Nikola Moro, polivalentni veznjak koji je samo dva tjedna ranije navršio 20. Odmah je bilo jasno da se radi o težoj ozljedi, a pretrage koje su uslijedile pokazale su lom križnih ligamenata, nakon čega je uslijedila duga stanka.

Moro je do tog trenutka bio standardan u Dinamu i jedan od rijetkih u sasvim rastrojenoj momčadi — ranije tog mjeseca Modri su povezali dva uzastopna poraza 1-4 protiv Rijeke i Lokomotive — koji su držali visoku razinu forme i činilo se da njegov razvoj nezaustavljivo teče. Već je neko vrijeme bio i u fokusu medija koji su nagađali o interesu raznih europskih velikana.

Ozljeda ga je bitno usporila, ali ga nije zaustavila.

Šestomjesečna stanka ga je ograničila na samo 19 nastupa u prvenstvu; no, bez obzira na tešku ozljedu, njegov način igre se nije promijenio

Trebali su proći mjeseci strpljenja — od bolnica, rehabilitacija, treninga, nastupa u Dinamovoj B momčadi — do konačnog povratka protiv Slaven Belupa 28. listopada prošle godine.

Već sredinom sezone bilo je jasno da će Dinamo suvereno obraniti naslov prvaka, stoga je treneru Nenadu Bjelici preostalo dovoljno manevarskog prostora za isprobati neke nove opcije za sljedeći ciklus. U povijesnom razdoblju za Modre trenerova je vizija imala značajni utjecaj; Bjelica je kroz prvih nekoliko europskih nastupa postavio temelje uspjeha, a jedan od čimbenika bila je jasna rotacija igrača čiji se uži izbor rijetko mijenjao u onim najvažnijim utakmicama.

Međutim, europske obveze i komotna situacija u prvenstvu dopustili su luksuz dviju gotovo sasvim različitih postava u Europi i HNL-u. Shodno tome, igrači s manjom minutažom postali su standardni dio rotacije, a tako se, kroz onu ‘domaću’ postavu, Moro malo-pomalo vratio u fokus nakon ozbiljne ozljede koja ga je prethodno bila udaljila od terena i statusa startera u momčadi.

Novo rješenje za Bjelicu

No, Moro nije lako zaradio pozivnicu za prvi sastav jer je slične ambicije imao Amer Gojak. Veznjak iz Bosne i Hercegovine se iznimno dobro uklopio u Bjeličin sustav, a njegova je uloga bila orijentirana na utrčavanja iz drugog plana i napadanje prostora u blizini suparničkog gola. Što se tiče broja dolazaka u izgledne prilike, Gojak je pokazao veliki napredak u igri bez lopte i u tom kontekstu mu se nema što zamjeriti, ali problem je bila realizacija. Nisu bile rijetke situacije gdje se našao sam pred vratarom, ali nije to uspio to pretvoriti u gol — kao, primjerice, u oba susreta s Benficom.

S druge strane, nakon što se Moro konačno vratio i bez većih problema relativno brzo dosegnuo razinu forme koju je imao prije ozljede, Bjelica je njegovim povratkom dobio dodatne opcije u sredini terena. Za razliku od Gojaka, koji ne pliva najbolje izvan svoje box-to-box zone, Moro se pokazao korisnim kroz više različitih uloga u veznom redu.

Iako je u posljednjem derbiju nominalno igrao ‘osmicu’, prvi pogodak vjerno prikazuje njegovu sposobnost u organizaciji napada.

Dinamo je ove sezone često imao problema u probijanju suparničkog bloka, stoga je bio osuđen koristiti duge lopte na napadača kao oružje za dolazak u posljednju trećinu. Bjelica je reagirao spuštanjem Arijana Ademija ili Ivana Šunjića među stopere, ali oni nisu imali potrebnu kvalitetu stvoriti višak dodavanjem ili izlaskom iz obrane s loptom. No, kada je trener postavio Moru u tu ulogu, njegovo dodavanje prema Daniju Olmu između linija omogućilo je Španjolcu da proigra Petra Stojanovića, a Dinamu da dođe do vodstva.

Dinamova formacija 4-1-4-1 pretvarala se u 4-2-3-1, a Moro i Ademi su svojim postavljanjem osigurali dovoljno igrača u slučaju protunapada te tako omogućili Stojanoviću odlazak visoko te slobodniju ulogu Olmu. Moro je derbi završio kao drugi igrač s najviše dodavanja u Dinamu (45/53) i samo je Marin Leovac imao neznatno više (34/56), što ide u prilog njegovu utjecaju u izgradnji napada i povezivanju igre.

Kompletni veznjak

Osim uloge organizatora koja traži više odgovornosti u igri, Moro je protiv slabijih suparnika dobio priliku igrati bliže suparničkom golu, sa sličnim zadacima kao što je imao Gojak. U izgradnji napada preko krila, kada bočni igrači nisu išli previše prema naprijed, uloga prednjih igrača u posjedu očitavala se u njihovim linijama kretanja, koje su imale za cilj otvoriti prostor za drugog suigrača. Ako bi posjed došao na krilo, Olmo se nudio kao dodavačka opcija prema sredini, istodobno kreirajući prostor za spuštanje Brune Petkovića između dvojice suparničkih veznih igrača. Neovisno o tome je li vrhunac napada ubačaj ili kombinacija na strani, desna osmica (Moro) je napadala dubinu, dolazeći iz drugog plana.

Sva tri gola te jednu asistenciju ove sezone Moro je postigao tako, dok je drugu asistenciju ostvario napadanjem prostora duž aut linije, zatim upućivanjem povratne lopte za Gojaka. Šestomjesečna stanka ga je ograničila na samo 19 nastupa u prvenstvu; no, bez obzira na tešku ozljedu, njegov način igre se nije promijenio, a to pokazuje prosječno više od dva pokušaja driblinga, ključnih dodavanja te oduzetih lopti po utakmici, što ga svrstava u skupinu kompletnih veznih igrača. Ipak, možda najpozitivniji podatak za njega i Dinamo je puna minutaža na četiri od šest posljednjih nastupa u završnici sezone, što je znak da ozljeda pripada prošlosti.

I tako je igrač koji Bjelici ljetos nije bio još ni u planovima dokazao i potvrdio svoju vrijednost te dospio i do InStatovih idealnih 11 ove sezone.

Prije novih klupskih izazova, Moro će biti dio hrvatske reprezentacije do 21 godinu na Europskom prvenstvu u Italiji i San Marinu. S obzirom na to da je prije ozljede bio standardan u toj momčadi, odigravši četiri od mogućih pet utakmica na početku kvalifikacija, za očekivati je njegovo ime u najužem izboru za neku od pozicija u sredini.

To će ujedno biti kvalitetna provjera njegovih mogućnosti, jer će na drugoj strani biti igrači s iskustvom Premier lige ili Ligue 1, a Moro treba barem još jednu sezonu da bi dosegnuo razinu dostatnu za igranje u takvoj konkurenciji. Po svemu dosad viđenom, svojim razvojem definitivno ide prema tome.