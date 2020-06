Igrač kola: Ivo Grbić

Kako i koliko na mladog igrača u Prvoj HNL može utjecati pritisak okoline? Konkretno, navijača? Pitate li Ivu Grbića, koji se ove sezone kao Lokomotivin prvi vratar kvalitetom etablirao u sam vrh prvoligaške konkurencije, taj pritisak je nešto što treba poslužiti kao motivacijski faktor.

“Ljudi koji su dole odgojeni, u Splitu i Dalmaciji, taj mentalitet im može biti samo prednost” govorio je Grbić dok je s kolegom Markom Tolićem gostovao u nedavnom Tribininom podcastu. “To samo gura prema naprijed, meni pritisak odgovara”, dodao je. I ako bi se ikada radio nekakav case study utjecaja pritiska s tribina na razvoj mladog igrača, onda je Grbić svakako jedan od boljih sugovornika na tu temu.

Grbić je Hajdukovo dijete i kao rođeni Splićanin je najbolje upoznat s dvije strane tog prevladavajućeg južnjačkog temperamenta na Poljudu. Nakon što se u seniorski nogomet probijao kroz drugu momčad s kojom je kretao još u Trećoj HNL, u Prvoj HNL je debitirao u travnju 2015. u domaćem porazu od Rijeke.

Ta je utakmica bila obilježena prosvjedima Hajdukovih navijača koji su sjevernu tribinu okitili prijetećim transparentima usmjerenima protiv sportske politike, ali i pojedinaca iz momčadi. Grbić je možda mogao tek nešto bolje reagirati kod drugog riječkog gola, ali u globalu sigurno nije bio najveći krivac za poraz. Prosvjedi su bili posljedica događanja koja su se odvijala samo dva dana ranije, kada je Grbić isto tako branio u Hajdukovu porazu kod RNK Splita na Parku mladeži u uzvratnoj utakmici kupa koju je Hajduk izgubio 1:0 i ispao, a navijači su igrače postrojili pred gostujuću tribinu uz salve uvreda.

Grbić je nakon progutane knedle i prelaska u omraženu Filijalu stigao do statusa drugog najboljeg golmana lige

Iako se u Splitu vječno zaklinju u ideju “naše dice”, za tu djecu, pogotovo u takvim trenucima, razumijevanja baš i nema. Grbića se u već u tom periodu i slavilo i kudilo, a nekako je takav odnos ostao spram njega sve dok nije objavio da s klubom u ljeto 2018. neće produžiti ugovor iz jednostavnog razloga što mu nitko nije mogao garantirati da će ovaj put i dobiti dugoročno povjerenje struke. Pričalo se o insistiranju na ugovornoj klauzuli koja mu garantira minutažu, a kada je postalo izvjesno da uslijed kraha pregovora prelazi u omraženu Lokomotivu, postao je i novi član poduže liste “domaćih izdajnika”.

Grbiću su u tom trenutku bile 22 godine i imao je već četiri godine staža u drugoj momčadi, u kojoj je shvatio koliko znači igranje bez pritiska. U drugoligaškoj konkurenciji imao je kredit za pogreške koje su mu se perodično događale; za pomalo i pacerski primljene golove iz daljine koje je s vremena na vrijeme znao propuštati, a zbog kojih bi ga, da su se dogodili na vratima prve ekipe, navijači vjerojatno odmah pribili na križ. Iako je takvo što zapravo i normalno za mladog vratara.

Slijedi novi iskorak

Znao je što samo Lokomotivino postojanje u Prvoj HNL znači za hrvatski nogomet, ali i to koliko se klub trudio peglati svoj imidž razvojne sredine da bi barem djelomično amortizirao negativnosti koje se uz njega vežu. Iz čisto osobne perspektive nadarenog golmana i njegove karijere, Lokomotiva je nudila priliku za afirmaciju, i to bez značajnog pritiska, sviđalo se to njegovim sugrađanima-navijačima ili ne.

U ove nepune dvije sezone u klubu dobio je vjerojatno sve što je i očekivao od takvog ‘rizika’, etablirajući se kao jedan od najboljih golmana u domaćem prvenstvu. Konstatnost nastupa donijela mu je rutinu, a rutina ne samo razvoj refleksa koji su mu uvijek bili najveći adut, već i značajno poboljšanje čitanja igre u sustavu Gorana Tomića, za kojeg je postao važan i pri izgradnji napada preskakanjem prve linije suparničkog presinga.

I zaista, Grbić je nakon progutane knedle i prelaska u omraženu Filijalu stigao do statusa drugog najboljeg golmana lige — iza, naravno, Dominika Livakovića, a ispred Josipa Posavca, Kristijana Kahline i ostalih — što je dojam koji će i InStat statistički podržati. A to, jasno, znači dvije stvari. Prva je ta da je, s obzirom na kontinuitet nastupa hrvatskih vratara koji igraju u inozemstvu sada vrlo blizu reprezentacije i da se ima prava nadati pozivu izbornika Zlatka Dalića. Druga stvar je da vrlo brzo može očekivati i priliku za novi iskorak na klupskom planu; već je i ove zime generirao interes stranih klubova i izgledno je da će se to i nastaviti, vjerojatno i materijalizirati. Pogotovo ako nastavi ovako braniti.

Po InStatu, najviše je izglednih prilika za postizanje golova napravila Gorica protiv Intera (devet), a najmanje Slaven protiv Osijeka (tek jednu). Pritom je Gorica uputila i najviše udaraca na gol — 22, od čega devet unutar okvira gola; najmanje je pucala Lokomotiva — sedam puta, od čega su četiri šuta išla u gol. Dinamo je protiv nje imao najviši postotak posjeda lopte od svih u kolu (63,2 posto) te najviši postotak točnosti dodavanja (87 posto), dok su najnepreciznije dodavali Istra i Varaždin (po 77 posto). Gorica je imala najviše dodavanja u suparnički kazneni prostor (58, od čega 24 točna), a najmanje ih je imao Slaven (18, od čega šest točnih). Gorica je prva i po upućenim centaršutovima (31/8; najmanje Lokomotiva 7/1 i Istra 6/2, dok je i Dinamo imao samo jedan točan od 11 pokušaja), kao i po ključnim dodavanjima (29/14; najmanje Hajduk i Istra, po 5/2).

Odsad pratimo i metriku očekivanih golova (xG). Lokomotiva je tu bila za nijansu bolja od Dinama (1,69 – 1,51), Hajduk uvjerljiviji u gostima kod Istre (1,8 – 0,5), kao i Rijeka kod Varaždina (2,1 – 1,06), a nešto manje Osijek kod Slavena (1 – 0,67); Gorica je ostvarila 3,6 naspram Interovih 1,35.

Petar Bočkaj iz Osijeka i Gedeon Guzina iz Istre kreirali su najviše, po tri izgledne šanse za gol; najviše je udaraca uputio Kristijan Lovrić iz Gorice (osam, od kojih tri unutar okvira gola); najviše točnih dodavanja upisao je Joško Gvardiol iz Dinama (91/98), a najviše ključnih Stjepan Lončar iz Rijeke i Matija Dvorneković iz Gorice (po 4/6). Najviše centaršutova uputio je Goričin Marijan Čabraja (osam, dva točna), a najviše točnih njegov suigrač Joey Suk (3/5) i Osijekov Bočkaj (3/4), koji je usto imao i najviše dodavanja u suparnički šesnaesterac (11/16).

Najviše duela dobio je Darko Velkovski iz Rijeke (19/26), najviše uspjelih driblinga hajdukovci Hamza Barry i Josip Juranović (po 6/7), dok se Ivan Posavec iz Varaždina čak 14 puta upustio u driblanje, ali mu je samo četiri puta prošao. Najviše startova na loptu imao je također Velkovski (9/10); najviše presječenih suparničkih dodavanja Gvardiol (16); najviše osvojenih ‘ničijih lopti’ Čabraja (16, od čega šest na suparničkoj polovici terena).

U pravilu u Momčad kola uvrštavamo igrače koji su odigrali minimalno 45 minuta u prethodnom kolu, osim ako su za manju minutažu napravili nešto presudno, što je riješilo utakmicu (i, naravno, ako su ostvarili dovoljno visok InStat Index za to). Takvo što se vrlo rijetko događa, ali ovaj put imamo dva takva slučaja — o njima nešto niže. Spomenimo još i to da su se u InStatov top 10 po ostvarenom Indexu uvrstili još dvojica s manjom minutažom — to su Matija Dvorneković (33 minute) i Dario Čanađija (18 minuta) iz Gorice, koje smo ipak odlučili izostaviti.

Prvi ispod crte idealnih 11 ostali su redom golmani: Dominik Livaković (Dinamo), Kristijan Kahlina (Gorica), Antonijo Ježina (Slaven), Ivan Nevistić (Varaždin), Ivor Pandur (Rijeka) i Josip Posavec (Hajduk), a golman je i InStatov Igrač kola.

Evo tko je u Momčadi kola, formacija je 4-3-1-2.

Ivo Grbić (333), Lokomotiva

Treći put ove sezone u idealnih 11, prvi put Igrač kola. Sačuvao čistu mrežu protiv Dinama s pet obrana, od čega se tri vode pod InStatovu kategoriju supersaves. Usto pokupio 2/2 centaršuta ili suparničkih dodavanja te uputio samo jedan krivi pas (36/37).

Musa Muhammed (328), Gorica

Namjestio jednu izglednu šansu za gol, točno dodao 55/66 puta (ključno 3/6, u suparničkih 16m 6/9), dobio 11/17 duela, 1/1 dribling i 5/7 startova na loptu, uz sedam presječenih dodavanja (jedna na suparničkoj polovici) i sedam osvojenih ničijih lopti (dvije na suparničkoj polovici). Prvi put u Momčadi kola.

Luka Capan (277), Rijeka

Dodavanja 25/27 (ključna 0/1, u 16m 0/1), dueli 9/11, driblinzi 3/3, startovi na loptu 3/4, pet presječenih dodavanja (jedno na suparničkoj polovici) i osam osvojenih ničijih lopti (dvije na suparničkoj polovici). Drugi put u Momčadi kola.

Mile Škorić (274), Osijek

Dodavanja 54/57 (ključna 1/1, u 16m 1/2), dueli 7/10, startovi 1/1, šest presječenih dodavanja i osam osvojenih ničijih lopti. Peti put u Momčadi kola.

Marijan Čabraja (276), Gorica

Jedan šut, dodavanja 63/74 (ključna 1/1, u 16m 8/14), dueli 3/12, driblinzi 0/2, pet presječenih dodavanja (jedno na suparničkoj polovici) i 16 osvojenih ničijih lopti (šest na suparničkoj polovici). Drugi put u idealnih 11.

Arijan Ademi (272), Dinamo

Dva udarca, jedan unutar okvira gola; 48/53 točnih dodavanja (1/1 ključno, 0/1 u 16m), 6/13 dobivenih duela, 2/3 uspjela driblinga, 2/2 uspješna starta, pet presječenih dodavanja (četiri na suparničkoj polovici) i dvije osvojene ničije lopte, obje na suparničkoj polovici. Četvrti put ove sezone u ovom izboru.

Enis Çokaj (269), Lokomotiva

Drugi put u Momčadi kola. Jedan šut, dodavanja 27/32 (0/1 ključno 0/1 u 16m), dueli 11/15, startovi 7/9, šest presječenih dodavanja (dva na suparničkoj polovici) i pet osvojenih ničijih lopti (dvije na suparničkoj polovici).

Stjepan Lončar (322), Rijeka

Kreirao jednu izglednu šansu, dvaput pucao (jednom unutar okvira gola), točno dodao 43/55 puta (ključno 4/6, u 16m 6/8), dobio 9/11 duela, 2/3 driblinga i 3/3 starta te pet puta presjekao suparničko dodavanje i osvojio osam ničijih lopti (četiri na suparničkoj polovici). Drugi put u Momčadi kola.

Marko Tolić (291), Lokomotiva

Četvrti put u idealnih 11. Zabio jedini gol na utakmici kojim je pobijedio Dinamo — doduše, iz jedanaesterca; triput pucao i sva tri puta unutar okvira gola, 13/15 puta točno dodao (ključna dodavanja 2/2, u 16m 3/3), dobio 2/11 duela, 1/4 starta na loptu uz jedno presječeno dodavanje i jednu osvojenu ničiju loptu (na suparničkoj polovici). Igrao 44 minute.

Ognjen Mudrinski (309), Gorica

On je drugi od ove dvojice s ‘nedovoljnom’ minutažom — za svega 18 minuta zabio je dva gola iz tri udarca, točno dodao 8/8 puta (1/1 ključno, 1/1 u 16m), dobio 2/3 duela i jednom presjekao suparničko dodavanje. Njegov InStat Index je za punih 70 bodova viši od ijednog drugog centarfora koji je igrao u prošlom kolu. Debitant u Momčadi kola.

Kristijan Lovrić (309), Gorica

Osam udaraca, tri unutar okvira gola, jedan pogodak. Dodavanja 18/35 (ključna 0/6, u 16m 3/15), dueli 5/11, driblinzi 0/1, startovi 1/2, sedam osvojenih ničijih lopti (šest na suparničkoj polovici). Sedmi put u Momčadi kola.