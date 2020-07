Igrač kola: Joey Suk

Kada je ekipa iz YouTube emisije Pod reflektorima minule jeseni došla posjetiti Goricu, Marijan Čabraja i Kristijan Lovrić su je, između ostalog, proveli i po klupskoj svlačionici. Objašnjavali su raspored ormarića, a kada se na jednom od njih ukazalo lice Marija Marine, Čabraja je ozareno izjavio kako za tog iskusnog veznjaka “utakmica bez žutog kartona nije utakmica”.

Vječito raščupani Marina bio je na neki način simbol Goričina plana igre po plasmanu u Prvu HNL. Njegov je posao bio pokazati suparniku od početka tko će na terenu nositi duele, čak i ako je to značilo da će u 30 utakmica u sezoni u svim natjecanjima nakupiti čak 17 žutih kartona. On je, naravno, bio krajnost, kao što je za taj Goričin stil druga krajnost bio omanji Farouk Miya, kojemu je Marina otvarao prostor na drugim loptama i u iznošenju tranzicije.

Njih dvojice više nema u klubu, ali u međuvremenu se Gorica u ljeto 2018., po sada već dobrom običaju, strateški pojačala čovjekom koji objedinjuje oba aspekta tog Goričina DNK, onog koji pod litavskim trenerom Valdasom Dambrauskasom doživljava i male preinake.

Joey Suk je, na nešto drugačiji način od Marine, također dominantna pojava na terenu.

Suk je utjeljovljenje onoga što Gorica kao kolektiv želi biti — neustrašiv i beskompromisan, ako treba i grub, ali igrač koji zna što će s loptom kad je osvoji

Obrijane glave, pristojne visine (1,85 m) i prekriven tetovažama od glave do pete više djeluje kao onaj Jeremy Meeks, robijaš čiji je zatvorski mugshot obišao svijet i priskrbio mu niz obožavatelj(ic)a, ali i uspješnu manekensku karijeru po izlasku iz zatvora. Doduše, i sam Suk priznaje kako nema potrebe kupovati odjeću, pošto mu razni modni brendovi šalju svoje krojeve koje onda reklamira po svom Instagram profilu, ali za ovu priču važnije je da je ovaj Nizozemac indonezijskih korijena — zbog administrativnih prepreka nikada nije zaigrao za Indoneziju — postao i pravi model ove ekipe.

Njegova je karijera do prelaska u Goricu bila većinom vezana za Nizozemsku, ponajviše za jedini profesionalni klub u rodnom mu Deventeru, Go Ahead Eagles. Ondje ga je, između ostalih, trenirao i današnji Ajaxov trener Erik Ten Hag, kojemu je to bio prvi trenerski posao, a Suk nije propuštao naglasiti da je zahvaljujući njemu i njegovim razvijenim automatizmima i ostvario željeni transfer u belgijski Beerschot. Ipak, Beerschot je kratko nakon njegova dolaska bankrotirao, pa se vratio u Nizozemsku — prvo u NAC Bredu s kojom je ispao iz Eredivisie, a onda i natrag u Go Ahead Eagles za koje je sveukupno odigrao 170 utakmica i s pozicije veznog igrača zabio impresivna 32 gola, kojima je dodao i 21 asistenciju.

Goričin ‘model’

Suk se tako brusio u ono što je danas, a to je puno više od nogometnog ‘štemera’, kakvim ga mnogi doživljaju.

Od njega se uvijek očekuje da ga je pun teren, da osvaja duele, presjeca suparničke pasove i povlači tranziciju. Pritom koji put ‘pošalje poruku’ startovima koji na prvu djeluju krvoločno, mada to često i nisu; svejedno, Suk pokazuje da ne štedi ni sebe ni suparnika, koji će drugi put onda možda oklijevati djelić trenutka više prilikom ulaska u duel s njim.

Prošle sezone je tako u sredini terena bio igrač s najviše počinjenih prekršaja upravo nakon Marine, ali je također i postigao pet golova. Sve češće igra na ofenzivnijoj poziciji, a ove sezone je već zabio i Dinamu, i Rijeci i Hajduku — Splićanima i u obje domaće Goričine utakmice.

Suk, koji će idući tjedan navršiti 31 godinu, utjeljovljenje je onoga što Gorica kao kolektiv želi biti — neustrašiv i beskompromisan, ako treba i grub, ali igrač koji zna što će s loptom kad je osvoji. On je njen model — i ne samo zato što fušari u manekenskim vodama.

Po InStatu, omjer očekivanih golova (xG) u susretu Intera i Dinama bio je 0,72 – 3,1 (završilo 0-1); Osijek je bio uspješniji od Rijeke (xG 2,1 – 0,94, rezultat 1-0); Gorica je zasluženo svladala Hajduk (xG 2,3 – 1,84, rezultat 3-1), Lokomotiva Varaždin (xG 3,3 – 0,23, bilo je 2-0), a Slaven Belupo Istru (xG 1,59 – 0,14, bilo je 3-0). Najviše izglednih prilika za postizanje gola stvorio je Dinamo (12), dok Istra nije imala baš nijednu šansu. Dinamo je skupio i najviše udaraca (22, od čega 10 unutar okvira gola); Istra najmanje (6/2), dok je Rijeka uputila samo jedan on target (8/1).

Slaven je imao najviši postotak posjeda lopte (60,8 posto) i točnosti dodavanja (87 posto; najmanje Inter 78 posto). Najviše ključnih dodavanja uputio je Dinamo (23, od čega 12 točnih), ali je Lokomotiva imala jedno pogođeno više od njega (18/13); Istra i Varaždin nisu kompletirali nijedno ključno dodavanje (i jedni i drugi 2/0) — te dvije ekipe imale su i uvjerljivo najmanje dodavanja u suparnički kazneni prostor (Varaždin 19/8, Istra 25/6; najviše Lokomotiva 48/26). Najviše centaršutova ispalio je Dinamo (18, od čega četiri točna), najviše ih pogodio Osijek (16/7); najmanje su centrirali Varaždin (10/3) i Rijeka (10/5), dok je Gorica pogodila samo jedan od 17 pokušaja.

Najviše izglednih prilika za gol, četiri, kreirao je Marko Tolić iz Lokomotive; njegov suigrač Myrto Uzuni najviše je pucao (osam udaraca, samo jedan unutar okvira gola). Goran Paracki iz Slavena zabilježio je najviše točnih dodavanja (89/94), dok je Tolić imao najviše ključnih (6/6) i dodavanja u suparnički šesnaesterac (10/18); Osijekov Petar Bočkaj pogodio je najviše centaršutova (4/8), a Goričin Marijan Čabraja imao najviše pokušaja (10), ali je točan bio samo jedan.

Komnen Andrić iz Intera (15/28) i Kévin Théophile-Catherine iz Dinama (15/20) dobili su najviše duela. Luka Ivanušec iz Dinama imalo je najviše uspjelih driblinga (7/8), Bruno Goda iz Slavena najviše uspješnih startova na loptu (7/7); Aleksandar Jovičić (Gorica) i Matej Rodin (Varaždin) najviše su puta, po 13, presjekli suparničko dodavanje, a Talys (Osijek) i Čabraja (Gorica) osvojili najviše ‘ničijih’ lopti (po 13).

Prvi ispod crte idealnih 11 ovaj su put bili Bruno Bogojević (Slaven), Lirim Kastrati (Lokomotiva), Anthony Kalik (Gorica) i Merveil Ndockyt (Osijek).

Evo tko je u Momčadi kola po InStat Indexu, formacija je 3-5-2.

Ivo Grbić (312), Lokomotiva

Čista mreža protiv Varaždina uz pet obrana, od toga dvije u InStatovoj kategoriji supersaves. Usto je 2/2 put pokupio centaršut ili suparničko dodavanje, uputio 14/16 točnih pasova. Četvrti put ove sezone u idealnih 11.

Dominik Kovačić (303), Lokomotiva

Treći put u Momčadi kola. Drugi najveći broj točnih pasova u kolu (82/89), usto je jednom pucao unutar okvira gola, dobio 10/12 duela, sedam puta presjekao suparničko dodavanje (jednom na suparničkoj polovici) i osvojio sedam ničijih lopti (pet na suparničkoj polovici).

Mile Škorić (303), Osijek

Dodavanja 66/71 (ključna 1/1, u suparnički šesnaesterac 2/2), dueli 6/8, driblinzi 1/1, startovi na loptu 1/1, šest presječenih dodavanja (jedno na suparničkoj polovici) i pet osvojenih ničijih lopti (jedna na suparničkoj polovici). Šesti put u Momčadi kola.

Denis Kolinger (314), Lokomotiva

Jedan šut, dodavanja 67/71, dueli 12/16, driblinzi 1/1, startovi 2/2, pet presječenih dodavanja i pet osvojenih ničijih lopti. Šesti put u ovom izboru.

Igor Silva (315), Osijek

Dodavanja 46/58 (ključna 2/2, u 16m 4/5), dueli 13/17, driblinzi 5/6, startovi 4/4, tri presječena dodavanja i šest osvojenih ničijih lopti (tri na suparničkoj polovici). Treći put u idealnih 11.

Nikola Moro (305), Dinamo

Sedmi put u Momčadi kola. Kreirao dvije izgledne šanse, jednom pucao unutar okvira gola; dodavanja 39/45 (ključna 3/4, u 16m 1/2), dueli 5/9, driblinzi 1/1, četiri presječene lopte (sve na suparničkoj polovici) i šest osvojenih ničijih lopti (tri na suparničkoj polovici).

Joey Suk (349), Gorica

Tri udarca, dva unutar okvira gola, jedan i u mrežu. Dodavanja 17/20 (ključna 1/1, u 16m 1/2), dueli 12/20, driblinzi 4/5, startovi 3/6, pet presječenih dodavanja (jedno na suparničkoj polovici) i tri osvojene ničije lopte (dvije na suparničkoj polovici). Drugi put u idealnih 11.

Kristijan Jakić (326), Lokomotiva

Dva udarca, jedan unutar okvira gola i u mrežu. Dodavanja 23/28 (ključna 0/2, u 16m 3/5), dueli 12/14, driblinzi 4/5, startovi 2/2, jedno presječeno dodavanje i tri osvojene ničije lopte. Peti put u Momčadi kola.

Petar Bočkaj (277), Osijek

Manji Index od ostalih u idealnih 11 (ovo mu je peti put) jer u ovom kolu naprosto nitko tko igra na lijevoj strani, bilo u obrani ili u veznom redu, nije ostvario veći statistički rezultat. Pet puta pucao (jednom unutar okvira gola), točno dodao 29/43 puta (2/3 ključno, 8/18 u 16m), dobio 7/17 duela, 4/6 driblinga, 2/4 starta na loptu, dvaput presjekao suparničko dodavanje i osvojio šest ničijih lopti (pet na suparničkoj polovici).

Mario Ćuže (311), Dinamo

Drugi put u Momčadi kola, prvi put od početka sezone kad je igrao za Istru. Kreirao tri izgledne prilike za gol, četiri puta pucao (dvaput unutar okvira gola), zabio jedan gol. Dodavanja 35/46 (ključna 4/6, u 16m 4/9), dueli 7/19, driblinzi 0/1, startovi 1/2, tri presječene lopte (dvije na suparničkoj polovici) i četiri osvojene ničije lopte (dvije na suparničkoj polovici).

Antonio Mance (344), Osijek

Četvrti put u Momčadi kola. Sedam udaraca, tri unutar okvira gola, jednom zabio. Dodavanja 13/19 (ključna 0/1, u 16m 0/1), dueli 12/18, driblizi 2/2, startovi 1/1, četiri osvojene ničije lopte (tri na suparničkoj polovici).