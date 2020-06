Iz podruma piri vjetar…

Za hrvatske prilike, 1,3 milijuna eura koje je NK Osijek iskrcao za Antonija Mancea ozbiljan je novac i taj transfer je bio zamišljen kao iskra u napadačkom dijelu igre koja će pogurati Osijek iznad Hajduka i Rijeke u sezoni kada drugo mjesto u HNL-u nudi jedinstvenu priliku u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Ipak, Mance se nije pokazao kao efikasno rješenje. Iako je, u načelu, uvijek dobra ideja dovesti još jednog pravog napadača — što Mance bez ikakve sumnje jest, dokazao je to svojim igrama u Slovačkoj i Francuskoj — prvi razlog zbog koje nije rješenje za Osijek je u tome što je njegov igrački profil previše sličan Mirku Mariću. U praksi to znači da ekipa na terenu ima dvojicu dominantnih napadača koji često guše jedan drugoga jer žele loptu na sličnim pozicijama i imaju slične navike u igri.

Drugi razlog je u tome što Osijeku nikad nije ni bio problem u napadaču, trebalo je pojačati opasnost s krilnih pozicija.

Dovođenje Mancea kao nekoga tko će preuzeti teret u zadnjoj trećini terena u situaciji kada su klub napustili redom Gabrijel Boban, Kristal Abazaj i Ezekiel Henty, koji su prošle sezone uzimali dobar dio minuta na krilnim pozicijama, naprosto je loše planiranje potreba momčadi. Osim Merveila Ndockyta koji je na posudbi iz Getafea, na raspolaganju je ostao samo Petar Bočkaj i momčad je ostala bez širine i igrača različitih profila koji će dati nepredvidljivost zbog koje će suparnici imati problema u pripremi utakmice.

Jednako se to dobro vidjelo u mandatu obojice zadnjih trenera. Dino Skender je Manceovim dolaskom inzistirao na formaciji 3-5-2 u kojoj je dosta dobro kontrolirao prvu fazu posjeda; spustio bi dvojicu veznih, a oni bi s trojicom stopera imali dovoljno opcija za primiriti tempo i postaviti napad, ali problem je bio u tome što su nakon toga dolazili do zida. Dvojica bočnih su bili ograničeni pozicijom, a nedostajao je netko tko može probiti suparnika driblingom nakon što se okrene strana.

Uz sve svoje mušice na terenu i izvan njega, Petar Bočkaj je iznimno talentiran igrač i jedan od najbitnijih kotačića za uspjeh momčadi

Upravo zato je Skender rehabilitirao Bočkaja nakon što se ovaj prošle sezone pijan zabio automobilom u benzinsku pumpu. Računao je da preko njega na lijevom boku može dobiti dozu probojnosti, da mu on može dati dimenziju više napadu koji se mučio donijeti loptu u zadnju trećinu bez da gađa Marića dugim dodavanjem.

Ivica Kulešević je još dodatno prilagodio igru kako bi izvukao maksimum iz njega i kako bi Osijek učinio manje predvidljivim u pripremi utakmice. Talys je dobio poziciju na lijevom bočnom, Igor Silva se učvrstio kao desni bek, a Bočkaj je gurnut bliže suparničkim vratima. Formacijski Kulešević može varirati između 3-4-3, 3-4-1-2 i 4-3-3, ali Bočkaj se na terenu ponaša kao krilo bez obzira na to koja mu je nominalna pozicija.

Čovjek koji rješava probleme

Osim što je zabio dva gola Rijeci u kupu i jedan Lokomotivi u nastavku prvenstva, Bočkaj je koncepcijski iznimno bitan kotačić za Osijek jer svojom individualnom kvalitetom rješava dva jako bitna problema.

Prvi je kreacija u zadnjoj trećini. Marić je za Osijek kreirao 24 prilike, što je najviše od svih igrača, a Bočkaj je sljedeći na 23 kreirane prilike bez obzira na to što je odigrao dvostruko manje minuta u prvenstvu. Glavni razlog zašto je toliko efikasan je u tome da je blizu suparničkog gola i da ove sezone ima 4,5 driblinga po utakmici. Za usporedbu, László Kleinheisler ima 3,7 driblinga po susretu, a Marić 3,4. Jednostavno, kontekst mu ide na ruku. Osijek igra s dvojicom bočnih koji dolaze visoko i razvlače obranu, što omogućava Bočkaju da se pozicionira više prema sredini, odakle može koristiti udarac nakon lažnjaka ili pokušati podvaliti loptu prema Mariću. Samo ove sezone je imao 28 udaraca izvan kaznenog prostora iz igre, što je dio njegova repertoara koji ne dolazi do izražaja kada igra bočnog.

To nas dovodi do drugog problema koji rješava, a to su prekidi. Uz 28 udaraca izvan kaznenog prostora iz igre, Bočkaj je izveo još dodatnih 12 slobodnih udaraca. Zabio je gol Interu i još je četiri puta pogodio unutar okvira gola.

Taj dio je važan, jer Osijek je prošle sezone na polusezoni držao drugu poziciju isključivo zbog golova koji su dolazili iz prekida. Čak 53 posto golova koje je Osijek zabio su bili iz prekida, a volumen prekida je bio sasvim prosječan. Dakle, iz prosječnog broja kornera i slobodnih udaraca davao je nevjerojatno velik broj golova. Ove sezone Osijek nema takvu izvrsnost i jasno je kako se puno toga bazira na faktoru sreće, ali dobar dio razloga zbog kojih je broj golova iz prekida opao naslanja se na činjenicu da je Bočkaj propustio 11 od 27 utakmica u prvenstvu, a još dvaput je ušao kasnije u susretu. Toliki izostanak jednog od najboljih izvođača prekida se mora osjetiti, a to je ono na čemu je Osijek radio razliku u odnosu na konkurenciju.

“Iz podruma piri vjetar, sjebo vas je Bočkaj Petar”, kaže Kohorta. Uz sve svoje mušice na terenu i izvan njega, Petar Bočkaj je iznimno talentiran igrač i jedan od najbitnijih kotačića za uspjeh momčadi bez obzira na to što je Osijek zimus vratio i Erosa Grezdu te tako pojačao poziciju na kojoj je bio iznimno tanak. Uz talent koji ima, ovaj put u njegovu korist ide i kontekst jer Osijek je itekako ovisan o njegovim driblinzima i izvođenju prekida.

InStat sada među gomilom statističkih podataka s utakmica HNL-a donosi i popularnu metriku očekivanih golova (xG) za svaku utakmicu. Možda će vas iznenaditi, primjerice, da su oni za utakmicu Istre i Rijeke 1,28 prema 0,71 — dakle, Rijeka je tu prošla puno bolje nego što bi konačni rezultat (1-3) sugerirao. Slično vrijedi za Osijek (0,58) koji je pobijedio 1-0 na gostovanju kod Lokomotive (0,75). Slaven Belupo je protiv Gorice imao 1,19 prema 0,61, završilo je 0-0; Dinamo 2,1 prema 0,8 protiv Varaždina (rezultat 3-1 u gostima), a Hajduk 4,5 prema 0,22 protiv Intera, što je puno bolje od ostvarenih tek 2-1 u sudačkoj nadoknadi utakmice.

Po InStatu je najviše izglednih šansi za postizanje pogodaka stvorio Hajduk (11), a najmanje Lokomotiva, tek jednu. Hajduk je i daleko najviše pucao (30 udaraca, ali tek šest unutar okvira gola), a najmanje Gorica i Inter (po 7/3). Splićani su ostvarili i najviši postotak posjeda lopte (70,4 posto), dok je Dinamo imao najviši postotak točnosti dodavanja (89 posto), a najniži Inter (70 posto). Momčad Igora Tudora je uputila gotovo dvostruko više dodavanja u suparnički kazneni prostor (72 puta, od čega 38 točnih dodavanja) od prve sljedeće ekipe, kao i centaršutova (42/17); njegov suparnik Inter imao je najmanje dodavanja u šesnaesterac (18/6) i centaršutova (5/1). Najviše ključnih dodavanja imao je opet Hajduk (23, točnih 12), dok je Inter imao samo jedno, i to točno.

Jeffren iz Slaven Belupa kreirao je daleko najviše, čak šest izglednih prilika. Hajdukov Jairo uputio je najviše udaraca (sedam, od čega dva unutar okvira gola). Njegov mladi suigrač Mario Vušković imao je najviše točnih dodavanja (75/88), ali i najviše upućenih (devet) i pogođenih centaršutova (pet). Osijekov Mirko Marić upisao je najviše ključnih dodavanja (5/6), a njegov suigrač Petar Bočkaj i Hajdukov Josip Juranović imali su najviše dodavanja u suparničkih 16m (9/14, odnosno 9/15).

Lokomotivin Jon Mersinaj dobio je najviše duela (23/28) i startova na loptu (6/7); Hajdukov Ivan Dolček imao je najviše uspjelih driblinga (9/10); najviše presječenih suparničkih dodavanja upisali su Mihael Žaper iz Osijeka (14, od čega šest na suparničkoj polovici) i Denis Kolinger (14/1) iz Lokomotive, dok je Slavko Blagojević iz Istre osvojio najviše ‘ničijih’ lopti (14, od čega osam na suparničkoj polovici).

Prvi ispod crte idealnih 11 ostali su Juranović (Hajduk), Danijel Lončar (Osijek) i Stipo Marković (Lokomotiva).

Evo tko je u Momčadi kola, formacija je 3-4-2-1.

Kristijan Kahlina (298), Gorica

Ovo mu je četvrti put ove sezone u idealnih 11. Sačuvao čistu mrežu protiv Slavena obranivši tri udarca, od kojih dva idu u InStatovu kategoriju supersaves. Pokupio 4/4 suparnička centaršuta ili dodavanja, točno dodao 46/55 puta.

Ardian Ismajli (305), Hajduk

Već deveti put u Momčadi kola, po čemu je predvodnik lige. Dodavanja 59/62 (ključna 1/1, u suparnički kazneni prostor 1/3), dueli 11/17, driblinzi 1/2, startovi na loptu 2/2, pet presječenih dodavanja (jedno na suparničkoj polovici terena), 11 osvojenih ničijih lopti (četiri na suparničkoj polovici).

Mario Vušković (290), Hajduk

U Momčadi kola već u svom prvom prvenstvenom startu. Najzaposleniji igrač proteklog kola, s ukupno 106 uspješnih različitih statističkih ‘akcija’ (od 126, u koliko se našao). Najviše točnih dodavanja (75/88, ključna 3/4, u suparničkih 16m 7/11), najviše točnih centaršutova (5/9), zatim 13 osvojenih ničijih lopti (osam na suparničkoj polovici), tri presječena suparnička dodavanja, 6/11 dobivenih duela, 1/1 uspjeli dribling i dva šuta.

Ante Majstorović (292), Osijek

Dodavanja 27/29, dueli 12/17, startovi 4/4, osam presječenih suparničkih dodavanja, sedam osvojenih ničijih lopti (dvije na suparničkoj polovici). Sedmi put ove sezone u Momčadi kola.

Sadegh Moharrami (295), Dinamo

Četvrti put u ovom izboru, treći put u Dinamovu dresu. Dodavanja 50/53 (0/1 u suparničkih 16m), dueli 15/17, driblinzi 5/5, startovi 4/5, tri presječena dodavanja (jedno na suparničkoj polovici), tri osvojene ničije lopte.

Nikola Moro (290), Dinamo

Dva udarca, 67/72 točnih dodavanja (0/1 ključno , 0/2 u suparničkih 16m), 9/13 dobivenih duela, 0/1 driblizi, 3/5 startovi, jedna presječena lopta i 13 osvojenih ničijih lopti (pet na suparničkoj polovici). Šesti put u idealnih 11.

Arijan Ademi (305), Dinamo

Jedan šut, jedan gol. Točnih dodavanja 73/78 (0/1 ključno), dobivenih duela 2/5, uspjelih driblinga 0/1, startova 0/1, četiri presječene lopte i osam osvojenih ničijih lopti (četiri na suparničkoj polovici). Treći put ove sezone u Momčadi kola.

Ivan Dolček (309), Hajduk

Prvi put u Momčadi kola. Tri šuta, dodavanja 49/56 (ključna 0/2, u suparničkih 16m 4/7, dueli 14/18, driblinzi 9/10, startovi 1/2, tri presječene lopte (dvije na suparničkoj polovici), sedam osvojenih ničijih lopti (četiri na suparničkoj polovici).

Damian Kądzior (275), Dinamo

Tri udarca, nijedan unutar okvira gola, jedna asistencija. Dodavanja 50/59 (ključna 2/3, u 16m 2/8), dueli 6/13, driblinzi 2/2, startovi 0/3, četiri presječena dodavanja, tri osvojene ničije lopte (dvije na suparničkoj polovici). Sedmi put u Momčadi kola.

Petar Bočkaj (343), Osijek

Četvrti put u idealnih 11, prvi put Igrač kola. Kreirao dvije izgledne prilike za gol, četiri puta pucao (triput unutar okvira gola), jednom zabio. Dodavanja 29/43 (ključna 1/1, u 16m 9/14), dueli 7/14, driblinzi 2/4, startovi 3/4, osam presječenih lopti (tri na suparničkoj polovici), sedam osvojenih ničijih lopti (šest na suparničkoj polovici).

Jairo (264), Hajduk

U siromašnom kolu za napadače on je među njima ostvario najviši InStat Index i to mu je već sedmi put u idealnih 11. Namjestio dvije izgledne šanse, sedam puta pucao (dvaput unutar okvira gola), dodao 16/29 puta točno (2/6 ključna, 1/4 u 16m), dobio 9/21 duel, 3/3 driblinga i osvojio šest ničijih lopti (pet na suparničkoj polovici).