Kako je Toplak spasio Varaždin

U trenutku kada je Samir Toplak u veljači stigao natrag kući i preuzeo Varaždin, ekipa je bila u, blago rečeno, nezavidnom položaju. U nastavak prvenstva nakon zimske pauze Varaždin je ušao s dva poraza, a od uvjerljivog domaćeg protiv Hajduka (0:3) fatalniji je bio gostujući kod Istre, kojim je nakon 21 kola ostao s tri boda zaostatka na samom dnu ljestvice. Varaždinci su tada na kontu imali svega 12 bodova i 14 postignutih golova u 21 utakmici; kod kuće su nakupili mizernih devet, a u gostima tek katastrofalna tri boda. Slijedila je utakmica protiv Intera, a činilo se da je treći trener u sezoni jedina opcija za kakvu-takvu šok-terapiju.

Toplak je bio jedini logičan izbor.

Ne samo jer se nedugo prije toga rastao baš sa Interom, u kojem je u međuvremenu postao najdugovječniji trener Prve HNL, nego zato što je istovremeno i dijete varaždinskog nogometa koje je već davnih dana kao trener vodio onaj stari, ugasli klub i u Europskoj ligi. S njim je, doduše, doživio i krah, odnosno gašenje, a činilo se da je i sada u pitanju posao spašavanja ne pretjerano lakši od tog iz 2011. No, stvari su se poprilično promijenile i Varaždin u posljednja tri kola ulazi s praktički osiguranim spasom; Inter je već neko vrijeme otpisan, dok Istra za Varaždincima zaostaje šest bodova i ima puno lošiji međusobni omjer, tako da bi se trebalo dogoditi pravo čudo da se Toplakovi momci nađu u razigravanju.

Iako je Toplak po preuzimanju izjavio kako “ne očekuje čudo”, ali da “vjeruje kako mogu napraviti velike stvari”, čudo je na kraju ispala upravo varaždinska proljetna priča.

Varaždin je dobio četiri od svojih posljednjih pet utakmica, a prije toga je u 28 kola uspio skupiti tek tri pobjede

Govorio je tada Toplak i o tome kako je preduvjet cijele priče uvjeriti igrače da “prvo vjeruju u sebe”, a onda i u njega, i to se zaista pokazalo kao ključno. S izuzetkom domaće pobjede protiv Dinama, eventualno u još jednom ili dva navrata, Varaždinici su ranije u sezoni prelako padali u trenucima kad su im utakmice još bile otvorene; bila je to psihološka stvar, jer momčad je — premda sklepana na svakakve načine — imala dovoljno kvalitete da se ravnopravno nosi barem sa suparnicima iz donjeg dijela ljestvice.. Iako su Borimir Perković i Luka Bonačić vrlo iskusna imena, radilo se o trenerima koji dugo nisu radili u Prvoj HNL i kojima je također bila potrebna izvjesna adaptacija, pa se na tom putu nisu uspjeli naći na istoj valnoj duljini s momčadi.

Iskusnom liscu Toplaku to nije bio problem i odmah se ‘dočekao na noge’ kad je bačen u varaždinski nered.

“Zato što je to teško”

Ne znači to da je jedino rješenje za ove naše ‘davljenike’ imati trenera poput Toplaka koji je posljednjih šest godina veliki dio svog rada posvetio upravo spašavanju žive glave u Prvoj HNL, jer je takva dugovječnost nešto što gotovo sigurno nećemo još dugo vidjeti u našem okruženju. No da su u Varaždinu mogli birati savršen trenerski profil za ovaj očajnički trenutak, bolje od Toplaka jednostavno nisu mogli dobiti. Osim što savršeno poznaje protivnike, Toplak poznaje i igrače koji su ga dočekali, savršeno poznaje i sredinu u koju je došao. Svoj osjećaj sigurnosti u ono što radi proširio je kroz cijelu svlačionicu i ona je odlično reagirala.

Na to je još došlo i nekoliko značajnih zimskih pojačanja — Matej Rodin, Petar Mamić, Tonio Teklić, Domagoj Drožđek, Jorge Obregon — koja su preuzela važne uloge u momčadi i ona je u nastavku prvenstva znatno ozbiljnija i jača nego što je bila. Hajduk je pobijeđen u gostima, a i protiv drugih jakih suparnika je Varaždin izgledao vrlo dobro; primjerice, protiv Dinama ili Lokomotive, usprkos porazima.

Naravno, nije toj utrci za spasom odmogao ni potpuni raspad Toplakova bivšeg kluba, ali daleko od toga da je to glavni razlog dobro obavljenog posla. Varaždin je dobio četiri od svojih posljednjih pet utakmica, a prije toga je u 28 kola uspio skupiti tek tri pobjede.

“Amerikanci će prvi otići na Mjesec ne zato što je to lako, nego zato što je to teško”, citirao je Toplak po dolasku u Varaždin nekadašnjeg američkog predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedyja. “Tako da ću ja danas izjaviti da će Samir Toplak spasiti Varaždin, ne zato što je to lako, nego zato što je to teško.”

I bi tako.

Ako se u obzir uzme metrika očekivanih golova (xG), rezultati u prošlom kolu HNL-a su relativno očekivani. Rijeka je protiv Dinama imala 1,83 – 1,27 (pobijedila 2-0), Osijek protiv Hajduka 1,62 – 1,26 (dobio 1-0 u gostima), Lokomotiva protiv Intera 2,2 – 1,63 (završilo je 3-1); Istra je u remiju 2-2 bila bliže pobjedi od Gorice (xG 2,0 – 1,22), a Varaždin uvjerljiv protiv Slavena (xG 1,58 – 0,51), završilo 1-0). Po InStatu je najviše izglednih prilika za postizanje pogodaka stvorio Dinamo (devet), a najmanje Slaven, tek jednu; Osijek je imao najviše udaraca (17, od čega šest unutar okvira gola; Istra je imala 14/8), a najmanje Rijeka (9/4) i Gorica (9/7), dok je Hajduk od 15 svojih pokušaja samo jedan uputio unutar okvira gola.

Splićani su upisali najviši postotak posjeda lopte od svih u kolu (60,4 posto), dok je najtočnije dodavala Gorica (89 posto točnosti) — vrlo iznenađujuće, s obzirom na to da je obično na začelju lige u ovoj statističkoj kategoriji. Lokomotiva je imala najviše dodavanja u suparnički šesnaesterac (58, od čega 25 točnih), a najmanje su ih imali Inter (20/7) i Rijeka (20/9). Lokosi su imali i najviše centaršutova (31/9, Hajduk 25/9), a Inter (7/1) i Osijek (8/0) najmanje. Najviše ključnih dodavanja, i to uvjerljivo najviše, imala je Istra (22/16), najmanje Varaždin (9/4).

Šestorica igrača kreirala su po tri izgledne prilike za gol — Petar Bočkaj i Mirko Marić (Osijek), Ognjen Mudrinski (Gorica), Marko Tolić (Lokomotiva), Josip Mitrović (Inter) i Mario Ćuže (Dinamo); najviše je pucao Bočkaj (šest puta, triput unutar okvira gola). Dinamov Kévin Théophile-Catherine ostvario je najveći broj točnih dodavanja od svih u kolu (78/89), a Istrin Šime Gržan imao najviše ključnih (5/5); Hajdukov Ivan Brnić ispalio je čak 11 centaršutova, od kojih su tri bila točna (Dinamov François Moubandje 4/4), dok su Istrin Slavko Blagojević (15/10) i Lokomotivin Marko Tolić (17/9) imali najviše dodavanja u suparnički šesnaesterac.

Nemanja Glavčić iz Slavena dobio je najviše duela (16/24); Tolić je upisao najviše uspjelih driblinga (7/11); Momčilo Raspopović iz Rijeke najviše uspješnih startova na loptu (9/12); Matej Rodin iz Varaždina te interovci Damir Grgić i Nikola Soldo presjekli su najviše suparničkih dodavanja (po 13), a Goričin Anthony Kalik uzeo je najviše ‘ničijih’ lopti (14).

Prvi ispod crte idealnih 11 ostali su François Moubandje (Dinamo), Vinko Petković (Varaždin), Neven Đurasek (Varaždin), Ognjen Mudrinski (Gorica) i Domagoj Pavičić (Rijeka).

Evo tko je u Momčadi kola po InStat Indexu, formacija je 4-2-3-1.

Ivor Pandur (312), Rijeka

Sačuvao čistu mrežu protiv Dinama, obranio četiri udarca (dvije obrane u InStatovoj kategoriji supersaves), pokupio 3/3 centaršuta ili suparnička dodavanja, točno dodao 22/30 puta. Prvi put u Momčadi kola.

Bruno Bogojević (281), Slaven Belupo

Dodavanja 40/51 (ključna 1/1, u suparnički šesnaesterac 3/9), dueli 11/15, driblinzi 4/8, startovi na loptu 2/2, tri presječena dodavanja i jedna osvojena ničija lopta. Drugi put među idealnih 11.

Damian van Bruggen (270), Inter Zaprešić

Prvi put u ovom izboru. Dodavanja 38/39, dueli 7/8, startovi 1/1, sedam presječenih dodavanja i sedam osvojenih ničijih lopti (dvije na suparničkoj polovici terena).

Denis Kolinger (275), Lokomotiva

Već sedmi njegov plasman u Momčad kola. Dodavanja 43/46, dueli 7/13, startovi 1/1, dva presječena dodavanja, sedam osvojenih ničijih lopti (jedna na suparničkoj polovici).

Markus Pavić (303), Istra

Kreirao dvije izgledne šanse za gol, točno dodao 52/61 put, dobio 10/12 duela, 2/2 driblinga i 2/2 starta, jednom presjekao suparničko dodavanje i osvojio pet ničijih lopti (jednu na suparničkoj polovici). Treći put ove sezone u idealnih 11.

Kristijan Jakić (296), Lokomotiva

Triput pucao, jednom unutar okvira gola i zabio. Dodavanja 39/53 (ključna 0/2, u 16m 1/3), dueli 13/19, driblinzi 5/7, startovi 1/1, tri presječena dodavanja i 12 osvojenih ničijih lopti (osam na suparničkoj polovici). Šesti put u Momčadi kola.

Marin Pilj (304), Osijek

Tri udarca, nijedan unutar okvira gola; dodavanja 29/33 (ključna 2/3, u 16m 2/2), dueli 5/8, driblinzi 4/4, startovi 1/1, sedam presječenih dodavanja i 11 osvojenih ničijih lopti (tri na suparničkoj polovici). Prvi put među idealnih 11.

Šime Gržan (328), Istra

Drugi put u Momčadi kola. Jedan gol, jedna asistencija; triput pucao (dvaput unutar okvira gola), namjestio dvije izgledne šanse. Dodavanja 27/35 (ključna 5/5, u 16m 6/10), dueli 8/15, driblinzi 2/3, startovi 1/2, pet osvojenih ničijih lopti (tri na suparničkoj polovici).

Marko Tolić (296), Lokomotiva

Šesti put u Momčadi kola. Pripremio tri šanse, dvaput pucao (oba puta unutar okvira gola), jednom zabio. Dodavanja 34/53 (ključna 3/5, u 16m 9/17), dueli 11/18, driblinzi 7/11, startovi 2/3, jedno presječeno dodavanje na suparničkoj polovici, pet osvojenih ničijih lopti (tri na suparničkoj polovici).

Petar Bočkaj (331), Osijek

Nedavno je bio Igrač kola, ovo mu je drugi put, a šesti put među idealnih 11. Golom riješio utakmicu protiv Hajduka, usto i namjestio tri izgledne prilike za gol, šest puta pucao (triput unutar okvira gola), točno dodao 19/27 puta (ključno 1/4, u 16m 1/4), dobio 9/15 duela, 3/5 driblinga, 3/7 startova na loptu, pet puta presjekao dodavanje (jednom na suparničkoj polovici), uzeo sedam ničijih lopti (jednu na suparničkoj polovici).

Franko Andrijašević (286), Rijeka

Namjestio dvije šanse, jednom pucao (izvan okvira gola), upisao jednu asistenciju. Dodavanja 33/39 (ključna 3/4, u 16m 4/4), dueli 6/13, startovi 1/3, pet osvojenih ničijih lopti (dvije na suparničkoj polovici). Četvrti put u Momčadi kola.