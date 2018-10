Novi Mandžukić

Povlačenjem Marija Mandžukića i ‘slučajem’ Nikole Kalinića odjednom je nastao deficit napadača među Vatrenima. Deficit koji je jasno vidljiv i u mladoj reprezentaciji, čiji prvi i jedini pravi centarfor Marin Jakoliš u 13 ovosezonskih klupskih nastupa za austrijsku Admiru Wacker nije još zabio gol. A izgleda da je kampanja za popunu mjesta zadnjih dana u punom jeku, s obzirom na to da je Lokomotivin trener Goran Tomić nominirao svog Dejana Radonjića, a u intervjuu s Brunom Petkovićem u Sportskim novostima se postavilo pitanje poziva u reprezentaciju.

Nije neka novost da je u HNL-u malo domaćih napadača, a i ovi koji su tu nisu neki strijelci.

Zadnji Hrvat najbolji strijelac lige je bio Andrej Kramarić, koji je do Božića 2014. uhvatio 21 gol i to nitko nije stigao do kraja sezone. Nakon njega su tri godine zaredom stranci osvajali titulu najuspješnijeg golgetera, a i u tekućoj sezoni prvih šest mjesta na listi strijelaca drže stranci. Isto je bilo i prošle sezone, kad je najbolje plasirani Hrvat bio Mario Budimir tek na petom mjestu. Kad se zbroje golovi i asistencije ove sezone — jer posao napadača, za kojeg je u reprezentaciji očito otvoren neki tajni natječaj, nije samo zabijanje — najbolje stoje Radonjić i Mirko Marić, novi InStatov Igrač kola. Međutim, njihov učinak od po sedam postignutih ili namještenih golova (Radonjić 2+5, Marić 5+2) dovoljan je tek za plasman između šestog i 11. mjesta; sve su ostalo stranci.

Izvucite jednog slučajnim odabirom — bit će stvarno sasvim svejedno, jer svi pripadaju istom razredu igrača sličnih kvaliteta

Dakle, jasno je da nitko igrama u HNL-u nije baš zaslužio poziv u reprezentaciju, usprkos kampanjama koje se počinju voditi zbog deficita u vrhu napada. U ligi u kojoj su nositelji kvalitete stranci — što se vidi po ljestvici strijelaca, asistenata i po činjenici da je u InStat momčadima kola gotovo redovito više od 50 posto stranaca, iako to ovaj put nije slučaj – suludo je tražiti igrača koji ima kapacitet kojim će zamijeniti Mandžukića ili barem Kalinića.

Zato bi idući kriterij bio pronaći barem jednog igrača s jednom elitnom vještinom koja reprezentaciji može ponuditi taktičku dimenziju više. Uostalom, i Ante Rebić je u utakmici protiv Engleske pokazao da, iako nije napadač, ima naznake kvaliteta da barem bude špic na kojem Zlatko Dalić može bazirati presing.

Hilton, imamo problem…

Radonjić možda i najbolje stoji među domaćim kandidatima. Od igranja u Bayernovu omladinskom pogonu do ganjanja lopte u amaterskoj konkurenciji ozaljskog Zrinskog s 20-ak kila previše, Radonjić bi reprezentaciji u teoriji mogao donijeti nešto što drugi nemaju. Uz neprikosnovenog Kramarića za kojeg je upitno konkurira li za poziciju devetke, Ivan Santini je superioran strijelac među ostalim kandidatima, Marko Livaja je bolji presing igrač, a Duje Čop je odradio dva velika natjecanja pa valjda ima rutinu reprezentacije ili čime se već pravdaju pozivi njemu.

Nasuprot njih, Radonjić nudi opciju igranja leđima prema golu, jer uz svoju staturu ima i jako pristojne tehničke kvalitete. U HNL-u ima već 12 ključnih dodavanja, a dobiva 44 posto zračnih duela, 3,1 po utakmici. Od konkurencije, takvu uspješnost u zraku ima jedino Marić, koji brojke ostvaruje na većem uzorku od 4,3 dobivena duela po utakmici.

Međutim, postoji problem.

Radonjić je dosad u prvenstvu 126 puta izgubio posjed lopte i jako često mu se baš i ne trči u fazi obrane. Često mu se dogode crne rupe, tako je u dvije utakmice i 180 odigranih minuta s Hajdukom kombinirano ukupno imao 22 točna dodavanja, 4/16 uspjelih driblinga i čak 22 izgubljena zračna duela od 30 u kojima se našao. Protiv Dinama je imao InStat Index od tek 197 uz 65 posto točnih dodavanja, 14 posto uspješnih driblinga i 38 posto dobivenih duela, a protiv Osijeka je – usprkos golu – imao tek 212 indeksnih bodova uz još goru točnost dodavanja i još više izgubljenih lopti. Koliko god imao dobrih utakmica i dobrih poteza, toliko mu se često dogode naprosto grozne utakmice. Možda je to sasvim slučajno, ali ipak je zanimljivo za spomenuti da se upravo takve utakmice često dogode protiv jačih suparnika kada nije u fokusu napada i kada mu suparnik može odgovoriti fizikalijama.

Mirko Marić je, uz čvrstoću u zračnim duelima na koju se može osloniti, u prošlom kolu imao tri kreirane šanse i šest udaraca, od kojih su četiri završila unutar okvira gola. On ima puno manje praznog hoda u igri od Radonjića, što se očituje u većem prosječnom InStat Indexu, ali i kod njega postoji ozbiljan problem.

Protiv Rudeša je zabio tek jednu od pet šansi, a radni aspekt njegove igre u napadu često markira koliko je zapravo realizacija problem i koliko je limitiran u pokušajima da stvori višak individualnim vještinama. A to onda i nije neka pozivnica za reprezentaciju — mada je Marić za nju već upisao dva nastupa, pod Antom Čačićem na onoj kineskoj mini-turneji u siječnju 2017. Nakon toga je povučen s posudbe u Lokomotivu, pa iz Dinama za (prema Transfermarktu, barem) 650.000 eura prodan u mađarski Videoton, samo da bi već u idućem prijelaznom roku ‘misteriozno’ osvanuo u Gradskom vrtu.

Slučajni odabir i neobjašnjive sile

Bruno Petković je efikasniji od Marića te Rijekina Antonija Čolaka, koji ima radne navike ali ih teško može pretočiti u nešto korektno. Od ukupno 13 udaraca u gol, Petković je pogodio osam unutar okvira, a četiri su završila u golu. I to je, izgleda, dovoljno da se njegovo ime u dnevnim novinama počne spominjati u kontekstu kandidata za reprezentaciju. Doduše, bolji je i u driblinzima, čak 10 od 17 pokušanih je završio uspješno i jako je solidan dodavač lopte. Zapravo, Petković je stvarno kompletan napadač s zaokruženim setom vještina.

Međutim, kad se uzme u obzir da je u europskim utakmicama dobio minutažu samo protiv Anderlechta, a u tri utakmice protiv Hajduka, Rijeke i Osijeka je kombinirano odigrao tek 11 minuta, dođe se do malo drugačije slike. Uz činjenicu da je Mario Gavranović još kompletniji i da je Dinamov najbolji napadač, Nenad Bjelica često uvodi Budimira jer ga može koristiti kao mantinelu u spuštanju lopte prema krilima, a Petković, iako ima visinu, taj dio igre radi dosta lošije. On u svom zaokruženom setu vještina ima puno toga dobrog, ali ništa se nije profiliralo na razinu odličnog; nema onu jednu karakteristiku kojom se može izdvojiti iz konkurencije.

U utrci za prvom reprezentativnom ‘kapicom’ tako Petković, Budimir, Radonjić, Čolak i Marić objektivno imaju vrlo male šanse. Izvucite jednog slučajnim odabirom — bit će stvarno sasvim svejedno, jer svi pripadaju istom razredu igrača sličnih kvaliteta. Nijedan od njih nema nikakvu elitnu vještinu kojom bi se mogao nametnuti izborniku; nijedan od njih nije dominantna sila koja u HNL-u može donijeti 20 golova po sezoni.

I tu bi trebao biti kraj priče o fantaziranju o traženju novog Mandžukića u HNL-u. Igrači koji su već konkurirali za reprezentaciju su naprosto mnogo bolji. Iako, ne bi bilo prvi put da se u hrvatski nogomet upletu neobjašnjive sile, pa da neki takav poziv stvarno i dođe.

***

Prema InStatu, najviše je svoj ovosezonski statistički prosjek u prošlom kolu prebacio Osijek, koji ima čak sedmoricu predstavnika u idealnih 11, a najviše podbacio Slaven Belupo. Ostali su bili blizu svojih uobičajenih učinaka, pa čak ni Hajduk — po InStatu, naravno — nije odigrao puno lošije nego inače, iako je stvorio tek dvije izgledne šanse za gol (manje jedino Slaven, jednu). Najviše prilika imali su Dinamo (13) i Osijek (12), kao i najviše udaraca (26, odnosno 25); zanimljivo je da je Hajduk treći na toj listi upućenih šutova, s njih 16 (pet unutar okvira gola). Uvjerljivo najviše dodavanja u suparnički šesnaesterac imao je Osijek (50, od čega 29 točnih), a najviše centaršutova Hajduk (24, točnih 10). Daleko najviše ključnih dodavanja ostvario je također Osijek (13 iz 25 pokušaja), a daleko najmanje Gorica (1/1).

Petorica igrača kreirala su po tri izgledne šanse za gol: Osijekovi Petar Bočkaj, Mirko Marić i Haris Hajradinović, Dinamov Mislav Oršić i Lokomotivin Myrto Uzuni. Marić je, uz Dinamova Marija Gavranovića, imao i najviše udaraca na gol — šest, s tim da su četiri njegova išla unutar okvira gola, a Gavranovićeva dva. Najviše prekršaja napravio je Slavenov Rodrigue Bongongui (šest), a najviše ih pretrpjeli njegov suigrač Roei Gordana te Istrin Arona Sane. Najviše presječenih suparničkih lopti upisao je Renato Pantalon iz Rudeša (18, jedna na suparničkoj polovici terena), a najviše osvojenih ‘ničijih’ lopti Josip Juranović iz Hajduka (18, od čega osam na suparničkoj polovici).

Najbliže plasmanu u idealnih 11, a ipak ispod crte našli su se Antonio-Mirko Čolak i Domagoj Pavičić iz Rijeke, Mislav Oršić i Bruno Petković iz Dinama te Antonio Bosec iz Intera.

Evo tko je u Momčadi kola, formacija je 4-4-2.

Ivo Grbić (297), Lokomotiva

Pet obrana, od čega jedna u InStatovoj kategoriji supersaves, za čistu mrežu protiv Hajduka, svog bivšeg kluba. Pokupio 6/6 centaršutova ili suparničkih dodavanja na koje je izašao dodao 25/32 puta točno. Drugi put ove sezone u Momčadi kola.

Boško Šutalo (285), Osijek

Stigao do Momčadi kola u svom debiju za Osijek. Tek 18-godišnji branič dobio je čak 19 duela (od 27, u koliko ih se našao), a nitko u ligi nije imao više uspješnih startova na loptu od njega (8/11). Usto je imao 43/49 točnih dodavanja (1/1 ključno, 1/3 u suparničkih 16m), 6/7 uspjelih driblinga i osam presječenih lopti.

Mile Škorić (363), Osijek

Treći put u Momčadi kola. Triput pucao, dvaput unutar okvira gola, jednom zabio; dodavanja 66/68 (1/1 u suparnički kazneni prostor), dueli 9/11, driblinzi 1/1, startovi 3/4 te 10 presječenih dodavanja.

Danijel Lončar (272), Osijek

Točnih dodavanja 51/56, dobivenih duela 10/16, kao i 1/1 uspješni start na loptu te pet presječenih suparničkih dodavanja. Drugi put u Momčadi kola.

Amir Rrahmani (253), Dinamo

I on je drugi put ovdje. Dodavanja 44/51 (2/5 u suparničkih 16m), dueli 12/23, driblinzi 1/4, startovi 6/8, tri presječene lopte.

Haris Hajradinović (287), Osijek

Jedan gol iz tri udarca (dva unutar okvira gola); 38/46 točnih dodavanja (4/4 ključna, 8/9 u kazneni prostor), 2/8 dobivenih duela, 1/2 driblinga, 1/3 starta na loptu, dva presječena suparniča dodavanja. Drugi put u ovom izboru.

Petar Bočkaj (345), Osijek

Najviše ključnih dodavanja (5/8), najviše dodavanja u suparnički kazneni prostor (9/15) i najviše uspjelih driblinga (11/13) od svih u ligi proteklog vikenda. Dvaput pucao (jednom unutar okvira gola), dvaput asistirao za golove. Ukupno dodavanja 59/72, dueli 15/26, startovi na loptu 1/4, tri presječena suparnička dodavanja. Također drugi put u Momčadi kola.

Arijan Ademi (281), Dinamo

I on je drugi put u idealnih 11. Jedan gol i jedna asistencija; 34/36 točnih dodavanja (1/1 ključno, 4/4 u suparničkih 16m), 5/10 dobivenih duela, 0/2 uspjela driblinga, 2/4 uspješna starta na loptu, dva presječena suparnička dodavanja.

Gabrijel Boban (302), Osijek

On je, pak, prvi put ove sezone u idealnih 11. Dobio najviše napadačkih (16/23) i ukupno (22/29) duela od svih u proteklom kolu, usto i zabio jedan gol iz četiri pokušaja (dva unutar okvira gola). Dodavanja 22/31 (1/4 ključno, 0/1 u suparničkih 16m), driblinzi 8/9, startovi 5/5, tri presječene lopte.

Myrto Uzuni (331), Lokomotiva

Lokomotivino pojačanje iz Albanije nakon pet nastupa na kontu već ima dva pogotka i četiri asistencije, a ovo mu je prvo pojavljivanje u idealnih 11. Tri udarca, dva unutar okvira gola, jedan gol i jedna asistencija. Dodavanja 9/17 (1/2 ključno, 2/3 u šesnaesterac), dueli 7/19, driblinzi 2/4, startovi 1/3, jedna presječena lopta.

Mirko Marić (381), Osijek

InStatov Igrač kola također je ubilježio po gol i asistenciju; pucao je šest puta (četiri puta unutar okvira gola), dodao 24/34 puta točno (ključno 1/3, u 16m 0/3), dobio 8/21 duela, 1/4 driblinga, 0/1 start na loptu te dvaput presjekao suparničko dodavanje. Drugi put u Momčadi kola.