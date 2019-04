Primarijus Bišćan

Nogomet je vrlo često nepravedan, to znamo. Međutim, ponekad se dogodi tako da vam na jednom polju uzme, a na drugom obilato vrati — a nešto takvo se ovog proljeća događa Igoru Bišćanu i njegovoj Rijeci.

Prema InStatovim podacima, Rijeka je na gostovanju kod Lokomotive imala tek dvije izgledne prilike za gol — manje su u proteklom kolu imali tek Istra protiv Hajduka i Rudeš protiv Slavena — ali iz obje je postigla pogodak. Pritom je prva bila potpuno bizarna pogreška vratara Ive Grbića, koji je ničim izazvan dodao loptu u noge strijelcu Alexanderu Gorgonu, a druga se dogodila iz kontre kad je Denis Kolinger na nekoliko metara od gola pustio Jakova Puljića da se prikrade ispred njega i samo proslijedi u mrežu dodavanje Zorana Kvržića. Teško da ćete u cijelom kolu naći dva lakša gola od tih.

Lokomotiva je po svemu osim po konačnom rezultatu bila bolji suparnik u toj utakmici. Na gol je pucala 18 puta prema riječkih 10, imala je i (doduše, tek mrvicu) viši postotak posjeda lopte, uputila je triput više dodavanja u suparnički šesnaesterac (45-15) i dobila više duela (56 posto), ali je izgubila.

“Stvarno dobro guramo s obzirom na to da nas nekad zna biti po 12 na treningu”

“Da smo kompletni i u formi kao krajem prvog dijela sezone, možda bismo imali manje bodova”, izjavio je kasnije trener Bišćan na konferenciji za medije. “Vjerojatno bismo bolje igrali, ali to ne znači da bismo imali više bodova… Rastegnuti smo na najjače.”

I stvarno, nije ovo prvi put da Rijeka iz utakmice u kojoj je bila u podređenom položaju izvlači bodove. Čak i u prethodnom kolu je Osijek na Rujevici imao 61 posto lopte, 14 naspram 11 Rijekinih udaraca, 9-2 u kornerima, 55 posto dobivenih duela… Ali je Rijeka hladno dobila 3-1, iskoristivši gostujuće pogreške za dva rana pogotka od kojih se Osijek u, realno, obostrano lošoj igri do kraja utakmice nije uspio oporaviti.

Rijeka izgleda vrlo neuvjerljivo, igra loše i muči se, ali svejedno pobjeđuje i na drugom mjestu prvensvene ljestvice ima sedam bodova prednosti nad najbližim pratiteljima. Bišćan je sigurno dobro svjestan one narodne mudrosti da je bolje roditi se bez ‘neke stvari’ nego bez sreće.

Pazi što želiš…

Ali priča o sreći je samo naličje aktualne riječke svakodnevice: njeno lice je strašno plitki roster koji je teško shvatljivom serijom ozljeda opustošen do te mjere da Bišćan jedva nekako uspijeva sklepati dovoljno seniora za prvi sastav. U prošlom kolu je u zapisniku imao jednog igrača manje od dopuštenog, a napravio je tek jednu jedinu izmjenu — i to ‘taktičku’ radi gubljenja vremena u sudačkoj nadoknadi — jer nije imao ni koga uvesti.

“Stvarno dobro guramo s obzirom na to da nas nekad zna biti po 12 na treningu”, rekao je na presici stoper Dario Župarić.

Nevjerojatno, ali Bišćanu su ozlijeđena sva tri desna beka —Mario Pavelić, Momčilo Raspopović, Ivan Tomečak — pa je Kvržić prisiljen igrati tu poziciju. Ozljedom Roberta Punčeca i Escovalovom suspenzijom zbog kartona je konačno priliku dobio Makedonac Darko Velkovski, a ozlijeđeni su još Stjepan Lončar, Matej Vuk i Antonio Čolak, dok se Alexander Gorgon tek nedavno i djelomično oporavio dovoljno da igra.

“Neki igrači praktički sa stola ulaze u igru”, dodao je Bišćan. “Ima nas dosta koji igraju pod tabletama i daleko smo od idealne forme.”

Tema ozljeda i njihova liječenja toliko je sveprisutna ovog proljeća da su na Rujevici trenera iz šale počeli zvati “primarijusom”. U svakom obraćanju novinarima te se priče ne mogu izbjeći, a pitanje koje uvijek visi u zraku je i — tko je kriv za takvu epidemiju?

Bišćan je i sam pričao o tome kako se sa svojim stručnim stožerom pitao je li nešto pogrešno napravljeno tijekom zimskih priprema, pa je to rezultiralo velikim brojem ozljeda; međutim, one su dosta različite jedna od druge, a kriviti samo struku zbog toga možda navodi na krivi trag. Činjenica je, naime, da klub na rosteru ima tek 20 igrača seniorskog uzrasta; ovakva serija ozljeda bila bi veliki problem svakom od riječkih rivala, ali Bišćanu je to još naglašenije zbog malog izbora igrača. Možda je tu neku ulogu igrala i navika, jer njegov prethodnik Matjaž Kek koristio je mali broj igrača i rotirao samo kad bi morao; možda predsjednik Damir Mišković malo previše oklijeva kad treba zavući ruku u džep za nove igrače, budući da ima dugove koje mora vraćati.

A možda je svoje prste u sve uplela i sudbina.

Jer Mišković je pričao o tome kako želi mlade igrače iz vlastite škole u momčadi, spominjao je da u idućim godinama želi barem petoricu u prvih 11, a “za početak petoricu mladih igrača u 20”. To dosad baš i nije bio slučaj — ali eto, silom prilika su se imena kao što su Hrvoje Smolčić, Ivan Lepinjica, Denis Bušnja i druga počela pojavljivati ne samo u zapisniku, nego i na terenu. O njihovoj vrijednosti još je možda prerano suditi, pa je u ovom trenutku možda najbolje samo ponoviti još jednu narodnu mudrost — onu o tome da paziš što želiš, jer bi se to moglo i ostvariti…

xxx

Po InStatu, najviše izglednih prilika za gol u posljednjem je kolu stvorio Slaven Belupo (11), a najmanje Istra i Rudeš, tek po jednu. Slično je i s udarcima na gol — Slaven predvodi listu s 22 (od čega šest unutar okvira gola), a na dnu su Istra (2/6) i Rudeš (1/4). Koprivničanci su usto u utakmici protiv zagrebačkog ‘fenjeraša’ ostvarili i najveći postotak posjeda lopte, čak 71,1 posto, kao i najviši postotak točnosti dodavanja, 85 posto. Također su imali najviše dodavanja u suparnički šesnaesterac (22 točna iz 61 pokušaja; najmanje Rudeš 4/10), centaršutova (12/36; najmanje Rudeš 1/5) i ključnih dodavanja (15/26; najmanje Rudeš 1/1).

Da bi Slavenova dominacija bila kompletna, dodajmo tome i najviši postotak dobivenih duela od svih u proteklom kolu, 61 posto. Slaven je usto imao i najveći broj uspjelih driblinga (29/37, Hajduk također 29 uspjelih, ali iz 44 pokušaja; najmanje Inter 9/21); najviše uspješnih startova na loptu upisao je Inter (24/38), a najmanje Rijeka 13/32 i opet Rudeš (13/42).

Osijekov Erik Janža kreirao je četiri izgledne prilike za gol, najviše od svih u proteklom kolu, a on je imao i najviše ključnih dodavanja (4/4) te dodavanja u suparnički šesnaesterac (10/12). Slavenov Marko Karamarko je, međutim, imao najviše upućenih (14) i pogođenih (šest) centaršutova, kao i ukupno upućenih dodavanja u suparnički kazneni prostor (7/21). Istrin Martin Franić imao je je najviše uspješnih startova na loptu (8/11); Rudešov Luka Smoljo zabilježio je najviše presječenih lopti (19), a Goričnin Joey Suk pokupio najviše ‘ničijih’ lopti (20).

Najbliže plasmanu u idealnih 11 proteklog kola bio je spomenuti Janža, a uz njega još Dinamov Nikola Moro te hajdukovci Borja Lopez, Domagoj Bradarić i Josip Posavec.

Evo tko je u Momčadi kola, formacija je 3-4-2-1.

Dominik Livaković (324), Dinamo

Drugi put ove sezone u Momčadi kola. Četiri obrane, od čega dvije u InStatovoj kategoriji supersaves, 3/3 pokupljena centaršuta ili presječena suparnička dodavanja, točnih vlastitih pasova 18/24.

Marko Lešković (297), Dinamo

Vjerovali ili ne, Dinamov stoper ovime izbija na vrh ljestvice igrača s najviše pojavljivanja u Momčadi kola ove sezone, ovo mu je sedmi put. Jednom je pucao (unutar okvira gola), točno je dodao 43 puta iz 52 pokušaja (bez ključnih dodavanja ili u onih u suparničkih 16m), dobio je 7/11 duela, 2/2 starta na loptu i presjekao dva suparnička dodavanja.

Krystian Nowak (356), Slaven Belupo

Drugi put u idealnih 11. Osvojio je 15 lopti, dobio sve svoje duele (12/12), dvaput je pucao (oba puta unutar okvira gola) i jednom zabio. Dodavanja 77/84 (ključna 0/1, u suparnički šesnaesterac 0/1), driblinzi 1/1, sedam presječenih lopti.

Ante Majstorović (335), Lokomotiva

I on je zabio gol, iz jedinog svog udarca, a usto je osvojio 11 lopti, dodao 66/69 puta točno (0/1 u suparničkih 16m), dobio 6/8 duela i šest puta presjekao suparničko dodavanje. Četvrti put u Momčadi kola.

Zoran Kvržić (293), Rijeka

Jedna asistencija, dodavanja 47/55 (ključna 1/1, u 16m 4/5), dueli 8/13, driblinzi 2/2, startovi 1/2, sedam presječenih suparničkih dodavanja. Treći put u idealnih 11.

Darko Nejašmić (321), Hajduk

I on je treći put u ovom izboru. Osvojio najviše lopti od svih u prošlom kolu (20, od čega sedam na suparničkoj polovici terena), dobio najviše duela na zemlji (16/24), kao i ukupno (19/30) od svih. Usto je kreirao dvije izgledne šanse za gol, jednom pucao, dodao 61/76 puta točno (1/1 ključno dodavanje), zabilježio 2/2 uspjela driblinga, 4/8 uspješnih startova te 13 presječenih dodavanja, od čega pet na suparničkoj polovici.

Dario Čanađija (315), Slaven Belupo

Prvi put ove sezone u Momčadi kola. Upisao najviše točnih dodavanja (91/98; ključna 1/3, u 16m 1/3) od svih u kolu, triput pucao (nijednom unutar okvira gola), dobio 12/19 duela, 3/3 driblinga i 4/6 startova na loptu, a pet puta je presjekao dodavanje, od toga dvaput na suparničkoj polovici.

Mateas Delić (308), Slaven Belupo

Kreirao dvije izgledne šasne za gol, jedna se piše kao asistencija. Dodavanja 36/44 (ključna 2/2, u 16m 3/8), dueli 8/13, driblinzi 1/2, startovi na loptu 4/5, dvije presječene lopte od kojih jedna na suparničkoj polovici terena. I njemu je prvi put u idealnih 11.

David Puclin (318), Slaven Belupo

Jedan udarac, jedna asistencija; dodavanja 56/65 (ključna 2/3, u 16m 4/7), dueli 9/12, driblinzi 6/6, startovi 2/3, šest presječenih dodavanja (pet na suparaničkoj polovici). Drugi put u Momčadi kola.

Kristijan Lovrić (382), Gorica

Prvi put u Momčadi kola i drugi Goričin igrač (nakon Iyayija Atiemwena jesenas) s titulom Igrača kola. Najviše pucao — čak osam puta, od čega tek dvaput unutar okvira gola, ostvario najviše uspjelih driblinga (8/9) od svih u proteklom kolu, dvaput zabio. Dodavanja 13/26 (1/5 ključna, 4/9 u 16m), dueli 12/17, startovi 2/2, dvije presječene lopte, od kojih jedna na suparničkoj polovici.

Jairo (265), Hajduk

U nekoliko se prethodnih navrata Hajdukov Brazilac našao izvan idealnih 11 s znatno većim InStat Indexom nego u proteklom kolu, a ovaj put upada sa znatno nižim od svih ostalih — ali najvišim od svih igrača koji su igrali na poziciji napadača. Šest puta pucao, samo jednom unutar okvira gola, ali taj jedan je bio pogodak. Dodavanja 30/36 (ključna 1/1, u 16m 0/1), dueli 9/24, driblinzi 3/8, startovi 1/4, jedna presječena suparnička lopta.