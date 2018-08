Rijeka: Nešto ne štima

Prema podacima koje nam je za prethodno kolo pripremio InStat, momčad s najviše izgubljenih lopti je bila Rijeka, iako je imala tek treći najveći broj napada.

“Predstoji nam buran tjedan do sljedeće utakmice jer očito nešto ne štima, to se vidi po govoru tijela i ponašanju pojedinaca na terenu. Moramo biti sretni s osvojenim bodom”, izjavio je Matjaž Kek poslije remija s Istrom. “Nonšalantno ulaziti u neke situacije, u duelima, odbijenim loptama, to se ne smije dogoditi ni u mlađim uzrasnim kategorijama ako želiš izgledati kao ozbiljna ekipa”, dodao je.

Kekova Rijeka možda nije uvijek igrala atraktivan nogomet, ali uvijek je izgledala kao ozbiljna momčad. To je identitet koji je Kek ugradio u svoju momčad kroz sve krize i kadrovske promjene koje je prošao. Njegova Rijeka je uvijek bila ozbiljna, a takve ekipe obično nemaju najviše izgubljenih lopti u kolu.

Iako se u tom podatku vidi manjak koncentracije i preciznosti u ispunjavanju zadataka na terenu, o čemu je nakon utakmice grmio i sam Kek, možda je to i očekivan slijed događaja uvjetovan činjenicom da je Filip Bradarić bio nevjerojatno važan kotačić u izgradnji napada. Njegov tihi obrt je sasvim nenametljivo kroz jednostavne akcije i dobre procjene na terenu suigrače konstantno dovodio u pozicije u kojima su bili bolji. Bio je prvi playmaker momčadi, odličan u kontroli ritma i vrlo je rijetko griješio u predaji lopte, tako da je ovaj nagli rast u broju izgubljenih lopti protiv agresivnog suparnika jedna od nužnih posljedica prilagodbe na život bez Bradarića.

Puno bolji indikator da “nešto ne štima” je činjenica da je Rijeka opet primila gol iz prekida. Nastavak je to niza koji više nije slučajnost. Oba gola koja je zabio Sarpsborg, a koji su na kraju izbacili Rijeku iz Europe, pala su iz ubačaja poslije prekida. Vodeći Rudešov gol je pao poslije prekida, a prvi Istrin je došao nakon loše očišćenog kornera. Uzmemo li u obzir i penal koji je Mijo Caktaš zabio za Hajduk, Rijeka pet utakmica zaredom prima gol iz prekida.

U čemu je problem?

Objašnjivo je da će Rijeka imati problema s norveškim Sarpsborgom koji je deficitaran u kvaliteti, ali ima ogromnu disciplinu i čvrstoću u fazi postavljene obrane. Logično je i to da će Istra, pa djelomično i Rudeš, napraviti probleme u igri agresivnim pristupom jer Kek naprosto nema igrača koji bi zamijenio ono što mu je na terenu radio Bradarić. Domagoj Pavičić, čovjek koji je predodređen da bude nova Kekova lokomotiva i koji u ovom rosteru može dati najviše po pitanju kreacije igre, sasvim je izvan forme, a Dario Čanađija, Luka Capan i Stjepan Lončar su sasvim drugačiji profili igrača koji ne mogu donijeti drugu dimenziju igre i nadopuniti Srđana Grahovca u sredini terena.

Jednostavno, problemi su objašnjivi i mogu se u velikoj mjeri svesti na kadar. Rijeka nema mirnoću u izlasku iz zadnje linije jer tu nedostaje kvaliteta na lopti koju je imao Josip Elez. U sredini terena nema pravog playmakera koji će ubrzati loptu, usmjeriti igru i dati joj nužnu dozu nepredvidljivosti. Dodajmo da u napadu nema Marija Gavranovića, koji je često bio ključan u ispomoći Bradariću pri prijenosu lopte u zadnju trećinu, i onda dolazimo do zaključka kako je, u odnosu na početak prošle sezone i šampionsku momčad, Kek ostao bez najkvalitetnijih kreatora u sve tri linije. U odnosu na tu ekipu, ostao je i bez Stefana Ristovskog i Franka Andrijaševića, a zamjene koje su dovedene nisu na istoj razini kao prethodnici.

Međutim, kadrovski problemi i dalje ne objašnjavaju stanje kritično stanje s prekidima.

Tim više što ta faza igre ne traži posebne kvalitete, a Rijekini igrači u globalu imaju natprosječnu visinu — samo su Čanađija i Pavičić niži od 180 centimetara — stoga visina kao osnovni preduvjet uspješnosti branjenja ubačaja nije problem. Problem je isključivo u koncentraciji, organizaciji i disciplini — nečemu što je bilo tako karakteristično za sve Kekove momčadi i što je sada očito dovedeno u pitanje. Kako je Kek sam rekao, nešto ne štima.

Smrtno ozbiljno lice

To što ne štima još se nije drastično odrazilo na rezultat. Igra nije na razini, prekidi su kritični, ali – osim domaćeg poraza protiv Sarpsborga – rezultati su na razini očekivanog, čak i kad uzmemo činjenicu da je Rijeka svih pet kola odigrala na Rujevici. Međutim, Keku je jasno da će se takve stvari prije ili kasnije manifestirati na bodovnom saldu. Prošao je dovoljno kriza – poput one lani kad je nanizao pet poraza ili one kad je prije dvije godine nastradao s po 3:0 od Aberdeena i Slaven Belupa Željka Kopića u Kupu, kojeg nije pobijedio niti u četiri prvenstvena pokušaja – da zna kako je krajnje vrijeme za reakciju prije nego što stvari eskaliraju.

Prva žrtva najavljenog burnog tjedna je stoper Renato Punčec kojeg je klub suspendirao, iako nema jasnog objašnjenja što točno u praksi znači ta suspenzija. Međutim, to je prvi pokazatelj ostatku svlačionice da Kek neće trpjeti nonšalantnost. Ono što je njegov potpis sadržano je u koncentraciji, organizaciji i disciplini, njegovom smrtno ozbiljnom licu koje traži konstantnost i čvrstoću, čak iako postoje realni kadrovski problemi.

Njegova je Rijeka uvijek bila ozbiljna, a takve ekipe obično nemaju najviše izgubljenih lopti niti primaju ovoliko golova iz prekida. I kad se tako nešto počne događati onda Kek zna da nešto ne štima.

Po InStatu, značajnije bolje od svog prosjeka u ovom je kolu odigrala jedino Istra, a značajno slabije Lokomotiva; ostali su bili sasvim blizu svojih već uobičajenih izdanja. Istra je, zanimljivo, stvorila i najviše dobrih šansi — čak osam protiv Rijeke, slijede Rijeka, Hajduk i Osijek s po sedam, dok Lokomotiva protiv Dinama nije stvorila nijednu gol priliku. Pritom treba reći da je Dinamo imao čak 20 udaraca na gol, ali InStat kaže i da je imao tek četiri šanse. Rijeka je imala najviše izgubljenih lopti od svih u prošlom kolu, njih 77; Istra najviše osvojenih, 71. Na njihovoj je međusobnoj utakmici bilo i daleko najviše duela, 225 (sljedeći Inter i Hajduk sa 184).

Nevjerojatan je podatak da je Istrin heroj i InStatov Igrač kola, Argentinac Ramon Mierez, imao čak 50 duela (!), od kojih je dobio 21. On je ujedno napravio i najviše prekršaja od svih u proteklom kolu, njih sedam. Još nekoliko se igrača našlo su se u više od 30 duela, što se rijetko viđa: Rijekin Alexander Gorgon (20/33), Interov Komnen Andrić (20/31), Dinamov Sadegh Moharrami (20/30), Hajdukov Jairo (17/33) i Istrin Obeng Regan (12/32).

Najviše je udaraca na gol imao Dinamov Damin Kądzior (sedam, od čega četiri unutar okvira gola); najviše točnih dodavanja Hajdukov Hamza Barry (72/77), a Osijekov Petar Bočkaj čak je 18 puta dodao ili centrirao u suparnički šesnaesterac, od čega je 10 puta pronašao suigrača.

Najbliže plasmanu u idealnih 11, a ipak ‘ispod crte’ bio je Josip Juranović (Hajduk) te dvojica iz Gorice, Łukasz Zwoliński i Kristijan Lovrić.

Evo tko je u Momčadi kola, formacija je 4-4-2.

Kristijan Kahlina (273), Gorica

Drugi put (zaredom) u Momčadi kola. Upisao dvije obrane, od koji je jedna bila u InStatovoj kategoriji supersaves, 3/3 puta pokupio suparnički centaršut ili dodavanje, dodao 16 puta točno iz 25 pokušaja.

Alen Grgić (304), Osijek

Najviše upućenih centaršutova (šest) i najviše preciznih (četiri); dodavanja 70/78 (ključna 2/2, u suparnički šesnaesterac 4/5), dueli 10/16, driblinzi 6/6, startovi na loptu 2/4, dva presječena suparnička dodavanja i jedan šut. Prvi put ove sezone u Momčadi kola.

Andrej Šimunec (261), Inter Zaprešić

Dodavanja 17/21, dueli 10/11, startovi 2/2 i 14 presječenih suparničkih lopti. Prvi put u idealin 11.

Dino Perić (261), Dinamo

On je drugi put ove sezone među idealnih 11. Imao najviše presječenih lopti (15) od svih u proteklom kolu, upisao 37/46 točnih dodavanja (0/1 u suparnički šesnaesterac), dobio 14/18 duela, imao 1/1 uspješni dribling.

Petar Bočkaj (279), Osijek

I on je tu prvi put ove sezone. Jedan udarac i jedan gol, iz slobodnog udarca; usto i 52/69 točnih dodavanja (2/3 ključna, 10/18 u suparnički šesnaesterac), 5/12 dobivenih duela, 1/3 driblinga, 1/4 starta na loptu i pet presječenih dodavanja, od čega dva na suparničkoj polovici terena.

Alexander Gorgon (282), Rijeka

Dodavanja 44/59 (1/3 ključno, 2/5 u šesnaesterac), dueli 20/33, driblinzi 7/9, startovi 3/6, šest presječenih (tri na suparničkoj polovici), pet udaraca (jedan unutar okvira gola). Drugi put ove sezone u idealnih 1.

Roei Gordana (280), Slaven

Jedan šut, jedan gol; prvi put u Momčadi kola. Dodavanja 25/35 (ključna 2/3, u šesnaesterac 4/10), dueli 9/17, driblinzi 6/8, startovi 1/5, jedno presječeno dodavanje.

Ante Palaversa (275), Hajduk

Najviše primljenih dodavanja (76) od svih u proteklom kolu. Četiri puta pucao, dvaput unutar okvira gola, jednom u mrežu. Dodavanja 66/78 (0/1 ključno, 1/4 u šesnaesterac), dueli 8/19, driblinzi 3/6, startovi 1/1, dva presječena dodavanja (oba na suparničkoj polovici). Prvi put u ovom izboru.

Heber (335), Rijeka

Drugi put ove sezone u Momčadi kola. Zabio hat-trick, i to iz jedina tri udarca na gol. Točnih dodavanja 23/32 (2/4 ključna, 1/5 u šesnaesterac), dueli 6/15, driblinzi 2/4, dva presječena suparnička dovanja.

Ramon Mierez (440), Istra 1961

S obzirom na ogromnih 50 duela u kojima se našao i dobio 21 od njih, Argentinac predvodi rubrike dobivenih napadačkih (17/40), ali i zračnih (10/22) duela. Triput pucao, dvaput zabio; dodavanja 18/24 (0/1 ključno, 1/3 u šesnaesterac), driblinzi 2/4, startovi 2/4, četiri presječene lopte. Prvi put u Momčadi kola.

Komnen Andrić (304), Inter Zaprešić

Drugi put ove sezone u idealnih 11. Jedan gol i jedna asistencija; dodavanja 24/33 (1/1 ključno), dueli 20/31, driblinzi 3/4, startovi 4/5, jedno presječeno dodavanje.