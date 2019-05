Troboj za Kralja strijelaca

Dva kola prije kraja Hrvatske nogometne lige jedno od malobrojnih neodgovorenih pitanje je: tko će postati najbolji strijelac prvenstva? To će gotovo sigurno biti netko iz trokuta Mirko Marić-Mijo Caktaš-Jakov Puljić. Osječki napadač ima pole position s 18 postignutih golova, splitski predstavnik kasni jedan, a riječki dva pogotka.

Priča o napadačima u domaćem klupskom nogometu ne može proći bez spominjanja dvaju negativnih trendova. Prvi od njih se odnosi na konkretne brojke, a one kažu da su u zadnjih 10 sezona samo trojica igrača uspjela prebaciti brojku od 20 golova. To je uspjelo Duji Čopu (22) u sezoni 2013./14., Andreju Kramariću (21) sezonu kasnije 2014/15 te Iliji Nesterovskom (25) u sezoni 2015./16. Drugi negativni trend dotiče se problemu o manjku Hrvata pri vrhu liste strijelaca, jer su zadnje tri sezone naslov najboljeg odnosili strani igrači. Upravo je to bio jedan od razloga se reprezentacija našla u (ne)očekivanim problemima nakon oproštaja Marija Mandžukića.

Međutim, čini se da je taj negativni trend došao kraju jer su minimalne šanse preostale četvrtoplasiranom Poljaku Łukaszu Zwolińskom s 14 golova. Krajem prvog dijela sezone, riječki Brazilac Héber je izgledao kao jedan od kandidata, ali odlaskom u New York City ostao je na brojci od devet golova. Umjesto njega, zahvaljujući odličnoj formi u proljetnom dijelu, Rijeka će u toj borbi ipak imati svog predstavnika.

Za razliku od Puljića i Caktaša, Marić je bio konzistentan cijele sezone, u obje polusezone zabio je po devet golova

Otkako je Igor Bišćan sredinom listopada preuzeo momčad s Rujevice, Puljić je zabio 14 od svojih 16 ovosezonskih golova. Zbog velikog broja ozljeda, iskoristio je priliku kod novog trenera, a nemilosrdan je bio prema svom bivšem klubu Interu, zabivši mu šest komada. Puljić je ove sezone zabijao protiv svih devet ostalih prvoligaških ekipa, a više od jedan gol postigao je još samo Rudešu (tri). Protiv konkurencije za europske pozicije postigao je pet golova, također svakome po jedan.

Bišćana može veseliti dokaz da je uspješno pronašao ulogu svom napadu, jer je većinu golova zabio iz otvorene igre (13), dva iz kaznenih udaraca te jedan iz prekida. Također, u odnosu na svoje konkurente Puljić ima dvije prednosti: osim 16 golova skupio je najviše asistencija (10) te najčešće zabijao gol, odnosno svakih 114 minuta. Međutim, samo pet golova bio je u trenucima kada je Rijeka bila u rezultatskom zaostatku ili pri neodlučenom ishodu, dok je preostalih 11 zabio kada je momčad već imala pozitivan rezultat. S obzirom na to da će u zadnja dva gola igrati protiv Lokomotive i Dinama, možda je primjerenije odgovor o najboljem strijelcu tražiti na nekoj drugoj adresi.

Domaći strijelac nakon tri sezone

Slično kao Puljić, Caktaš je doživio renesansu smjerom trenera. Do dolaska Siniša Oreščanina na mjesto Hajdukova trenera, upisao je samo tri gola, a od toga dva su bili iz kaznenog udarca. U sustavu koji je uveo, Oreščanin je Caktaša postavio na vrh romba u sredini, ali njegova uloga sličnija je onome što radi ‘lažna devetka’ nego klasični vezni.

Hajdukova je desetka postala pravi primjer kako sustav može izvući optimum iz igrača. Vrhunac toga viđen je u prošlom kolu kada je Caktaš barem nakratko bio najbolji strijelac sa 17 golova na svom kontu. Savršeno se snašao u novonastalim okolnostima zbog triju razloga: teret kreacije prebačen je na druge igrače; zatim, Oreščanin mu je namijenio ulogu u kojoj se najmanje troši u obrani te ima najviše slobode u napadu kroz kombinatoriku i igru bez lopte stvarati razliku u blizini suparničkog gola. Izravna posljedica toga su 14 golova i šest asistencija u 17 utakmica pod novim trenerom.

Od 14 golova, većina je bila kroz otvorenu igru (11), jedan iz kaznenog udaraca te dva nakon kornera. Također, Caktaš je izravno sudjelovao u osvojenim bodovima kroz sedam golova u trenucima kada je rezultat bio nepovoljan ili neodlučen po Hajduk, a četiri puta kada je bilo jedan razlike te još pet puta kada su Splićani vodili s dva ili više razlike. Od ukupno 17 golova u sezoni, najviše je zabio Rudešu (osam), Interu (četiri), Rijeci (dva), a njegovi su golovi izravno vodili do pobjeda protiv Osijeka, Lokomotive i Istre. Od trojice kandidata je odigrao najmanje utakmica (26), ali trebalo mu je nešto više minuta (132) po postignutom golu nego Puljiću. Caktaš će imati priliku stići Marića jer će Hajduk u sljedećem kolu na Poljudu dočekati Istru, protiv koje ove sezone već ima tri pobjede te gol razliku 9-3.

Ipak, Osijekov Marić je golovima protiv Rijeke postao glavni favorit za najboljeg strijelca HNL-a. Ozljedom Muzafera Ejupija, iskoristio je priliku i postao nositelj igre svoje ekipe. U odnosu na konkurente, odigrao je najveći broj utakmica (34) te mu je shodno tome trebalo najviše minuta za pogodak (163). Za razliku od Puljića i Caktaša, Marić je bio konzistentan cijele sezone, u obje polusezone zabio je po devet golova.

No, to nije jedina razlika između njih.

Dok su Puljić i Caktaš većinu svojih golova postizali u prostoru između peterca i šesnaesterca, Marić je 10 od ukupno 18 gola postigao unutar pet metara od gola, nerijetko u “tap in” situacijama. S obzirom na to da su prekidi Osijekova najjača strana, Marić je tako zabio šest golova, dva je dodao iz jedanaestaraca te 10 iz otvorene igre.

Međutim, njegova prednost u odnosu na Puljića i Caktaša su pogoci postignuti u trenucima kada Osijek nije imao pozitivan rezultat. Marić je zabio tri puta kada je njegova ekipa gubila, a još je osam dodao u trenucima neodlučenog ishoda — što dovodi do zaključka da je često postizao važne golove koji su izravno donosili bodove i pobjede, kao što je bilo u zadnjem kolu protiv Rijeke. Tako je došao do brojke od sedam komada protiv preostalih top 6 ekipa lige, dok su njegovi konkurenti ostali na pet. Do kraja sezone Osječani prvo gostuju u Velikoj Gorici, a zatim će dočekati Inter u Gradskom vrtu. Marić je ove sezone već pet puta bio strijelac protiv tih ekipa, a isti broj golova zabio je Rudešu, dva Rijeci i Lokomotivi te po jedan ostalim klubovima u ligi.

Neovisno o tome hoće li to postati Marić, Caktaš ili Puljić, Hrvatska će sigurno nakon tri sezone i Kramarića imati domaćeg igrača s naslovom najboljeg strijelca lige.

Po InStatu je najviše izglednih prilika za gol u proteklom kolu stvorio Hajduk, 13, dok su Slaven, Rijeka i Istra kreirali tek po jednu. Najviše udaraca imao je također Hajduk, 21, a najmanje Rijeka, dva. Osijek je ostvario najviši postotak posjeda lopte (64 posto), kao i najviši postotak točnosti dodavanja (86 posto; najmanje Inter 66 posto). Najviše dodavanja u suparnički šesnaesterac imali su Hajduk (58, od kojih 27 točnih) te Istra (52, točnih 29), a najmanje Gorica (12/4). Najviše upućenih (37), kao i realiziranih (17) ključnih dodavanja upisao je Hajduk, dok su najslabiji po tome bili Lokomotiva (5/0), Slaven (5/1) i Rijeka (4/2).

Hajdukov Jairo kreirao je najviše izglednih prilika za gol, pet, a najviše su pucali njegov suigrač Mijo Caktaš (pet puta, od čega četiri puta unutar okvira gola), Mirko Marić iz Osijeka (5/4) i Kristijan Lovrić iz Gorice (5/2). Najviše točnih dodavanja prikupio je Dino Kolinger iz Lokomotive (79/90), a najviše ključnih Hajdukov duo Jairo (5/10) i Caktaš (5/8). Spomenimo još da je Interov Karlo Muhar drugi put zaredom na samom vrhu kategorije dobivenih duela (23/36, iako je Kolinger dobio također 23, ali od 25 u kojima se našao), kao i uspješnih startova na loptu (9/12). Najviše driblinga ostvario je Istrin Dani Iglesias (9/13); najviše presječenih suparničkih dodavanja Hajdukov Borja Lopez (12), a najviše osvojenih lopti Osijekov Mile Škorić (18).

Prvi ‘ispod crte’, nadomak idealnih 11 proteklog kola, ostali su Emir Dilaver (Dinamo), Borja Lopez (Hajduk), Oleksandr Svatok (Hajduk), Kevin Theophile-Catherine (Dinamo) i Domagoj Bradarić (Hajduk).

Evo tko je u Momčadi kola, formacija je 3-4-1-2.

Mladen Matković (281), Inter Zaprešić

Tri obrane, 6/7 pokupljenih centaršutova ili presječenih suparničkih dodavanja, vlastitih točnih pasova 16/28, sačuvao praznu mrežu na gostovanju u Puli. Drugi put ove sezone u Momčadi kola.

Mile Škorić (330), Osijek

Osvojio najviše lopti od svih u prethodnom kolu (18, od čega tri na suparničkoj polovici); točnih dodavanja 73/80 (1/1 ključno, 1/2 u suparnički šesnaesterac), dobivenih duela 11/15, uspješnih startova 3/3, šest presječenih dodavanja (jedno na suparničkoj polovici), osam osvojenih ‘ničijih’ lopti (jedna na suparničkoj polovici). Peti put u Momčadi kola.

Guti (319), Osijek

Dodavanja 53/62 (ključno 1/1), dueli 15/16, driblinzi 2/2, startovi 2/2, pet presječenih dodavanja i devet osvojenih ničijih lopti (tri na suparničkoj polovici terena). Četvrti put u idealnih 11.

Denis Kolinger (318), Lokomotiva

Nakon Škorića drugi po osvojenim loptama (16), a prvi po broju točnih dodavanja (79/90, od čega 1/2 u suparničkih 16m); drugi i po broju osvojenih duela (23/25), a prvi po defenzivnim (20/22) i zračnih (13/15). Startovi 5/5, jedno presječeno suparničko dodavanje i 14 osvojenih ničijih lopti (dvije na suparničkoj polovici). Peti put u ovom izboru.

Bassel Jradi (361), Hajduk

Također peti put u Momčadi kola. Triput pucao, jednom unutar okvira gola i zabio. Dodavanja 37/41 (2/3 ključno, 3/4 u suparnički šesnaesterac), dueli 15/21, driblinzi 4/5, startovi 6/9, dva presječena dodavanja i pet osvojenih ničijih lopti (tri na suparničkoj polovici).

Mihael Žaper (307), Osijek

Treći put u idealnih 11. Dvaput pucao, jednom unutar okvira gola. Dodavanja 71/77 (0/1 u šesnaesterac), dueli 8/13, driblinzi 3/3, startovi 1/2, četiri presječena dodavanja (dva na suparničkoj polovici), devet osvojenih ničijih lopti (tri na suparničkoj polovici).

Nikola Moro (337), Dinamo

Dvaput pucao, jednom unutar okvira gola i zabio. Dodavanja 38/46 (0/2 u šesnaesterac), dueli 10/16, driblinzi 2/3, startovi 5/6, sedam presječenih dodavanja (jedno na suparničkoj polovici), 10 osvojenih ničijih lopti (osam na suparničkoj polovici). Četvrti put u Momčadi kola.

Marin Leovac (315), Dinamo

Jedan udarac na gol, jedan pogodak. Dodavanja 50/61 (ključna 0/1, u suparničkih 16m 3/7), dueli 8/11, startovi 4/4, četiri presječena dodavanja (tri na suparničkoj polovici), pet osvojenih ničijih lopti (tri na suparničkoj polovici). Šesti put u Momčadi kola.

Mijo Caktaš (416), Hajduk

Pripremio četiri izgledne šanse za gol, triput zabio (iz pet udaraca, četiri unutar okvira gola) i jednom asistirao. Dodavanja 24/30 (ključna 5/8, u 16m 5/8), dueli 4/18, driblinzi 1/4, startovi 1/7, dva presječena dodavanja, četiri osvojene ničije lopte (sve četiri na suparničkoj polovici terena). Caktaš je osmi put u Momčadi kola — jednom više bio je jedino Rijekin Domagoj Pavičić — i čak četvrti put odnosi titulu Igrača kola (nitko drugi to nije bio više od dvaput).

Mirko Marić (375), Osijek

Pet udaraca, četiri unutar okvira gola, dvaput zabio. Dodavanja 35/43 (ključna 3/5, u 16m 1/2), dueli 5/8, driblinzi 1/1, startovi 0/1, jedna presječena lopta (na suparničkoj polovici) i tri osvojene ničije lopte (dvije na suparničkoj polovici). Šesti put u idealnih 11.

Jairo (337), Hajduk

Također šesti put u Momčadi kola. Kreirao, dakle, najviše šansi od svih u proteklom kolu (pet), dvije od tih se pišu kao asistencije. Triput pucao, dvaput unutar okvira gola. Točno dodao 40/53 puta (5/10 ključno, 3/10 u 16m), dueli 6/24, driblinzi 4/11, startovi 0/1, jedno presječeno dodavanje, šest osvojenih ničijih lopti (četiri na suparničkoj polovici).