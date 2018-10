Neki je Francuz svojevremeno, tamo negdje u 19. stoljeću, navodno prvi napisao onu poznatu: “Što se stvari više mijenjaju, to više ostaju iste”. Ta od tada često korištena izreka primjenjiva je i na slučaj NK Osijeka pod ravnanjem trenera Zorana Zekića.

Vjerojatno ne postoji šef struke u 1. HNL koji je toliko sklon pretumbavanju momčadi i eksperimentiranju s različitim formacijama i ulogama svojih igrača. Osijek je samo u devet kola ove sezone već promijenio tri sustava kao svoja defaultna; počeo je s 4-2-3-1, nastavio s 3-5-2, a sada je na snazi 4-3-3 ili 4-1-4-1. Istini za volju, bilo je to dijelom i logično, jer formacija s trojicom u zadnjoj liniji Zekiću je poslužila kao prijemosnica nakon odlaska kapetana Borne Barišića, a dok se novi lijevi bek Erik Janža još nije sasvim uklopio u momčad. No, taktička traženja — ili, ako hoćete, lutanja — stalno su obilježje njegove vladavine u Gradskom vrtu, bilo je tako i prije ove sezone.

I ne radi se samo o formacijama. Zekić je sklon mijenjati igračima pozicije, i to ne samo unutar linije nego i među njima. Tako je, primjerice, Mile Škorić šetao između obrane i veznog reda, Alen Grgić je znao odigrati i beka i napadača, a Petar Bočkaj je promijenio nekoliko bočnih pozicija da bi ga odnedavno počeo koristiti u sredini veznog reda. Pritom je bilo i puno rotacija i promjena u sastavu, tako da je u dosadašnjih devet utakmica debelo preko 20 igrača dobilo svoju šansu.

Sve to nije posebno neobično niti ekscentrično. Mnogi treneri su skloni eksperimentirati i rotirati, ali ponekad se stječe dojam da je promjena sustava, uloga i ljudstva Zekićev standardni odgovor na najmanje znake krize igre, da je lak na obaraču i da ponekad radi promjene promjena radi. Osijek možda jest takva momčad u kojoj nitko zapravo puno ne odskače kvalitetom — osobito sad nakon što su prodani Barišić i Eros Grezda — ali gotovo svi su igrači tijekom svog boravka u Gradskom vrtu prošli put od standardnih i nezamjenjivih do grijača klupe i natrag, neki od njih i više od jednom. InStatov Igrač kola Domagoj Pušić sada je opet starter nakon što je dugo vremena bio gotovo na marginama. Ni to nije nužno loše, jer konkurencija može potaknuti zdravu kompetitivnost i želju da se pruži najbolje.

Samo što je dojam da koliko god Zekić mijenjao, Osijek u osnovi ostaje isti, s istim prednostima i nedostacima i više-manje istim planom igre.

Mučili se i protiv Intera

Stalni problemi s kojima se Zekić suočava su nedostatak pravog, modernog kreativca u veznom redu, ali i nedostatak ideje kako u pozicijskom napadu probiti momčadi koje se uglavnom brane. Stoga je u pravilu bolje igre pružao protiv jakih, a protiv slabijih od sebe vrlo često imao silnih problema. Ako ne bi bilo dovoljno kontri za zaprijetiti preko krila, Osijek se uzdao u agresiju i tvrdu trku svojih veznjaka te nebrojene, često ne baš rezonske centaršutove s boka.

Iako statistika priča sasvim jednostranu priču — 23 udarca, od čega pet unutar okvira gola, naspram suparničkih četiri i nula — nije puno drugačije bilo ni u posljednjem kolu protiv Intera u Zaprešiću. Mada domaćin nije imao nekog valjanog napadačkog plana mimo Route One dugih lopti na Komnena Andrića te eventualno nemuštih prtljanja s loptom na krilu, a obrana mu je bila u katastrofalnom stanju, Osijek se mučio s probijanjem sve do 67. minute kad je Janža ukrao jednu loptu u blizini kornera te uposlio centarfora Mirka Marića koji je zabio iz neposredne blizine. Zatim je isključen Interov stoper Vedran Dalić, a Bočkaj je iz slobodnog udarca sa samog ruba šesnaesterca šeretski provukao loptu ispod živog zida. Demoralizirani Inter na kraju je primio još jedan gol u sudačkoj nadoknadi.

U derbiju je stvorena tek jedna jedina izgledna prilika za gol

Bio je to puno drugačiji ishod od onog u prošlom kolu, kad je Osijek izgubio kod kuće od Gorice 0-1, ali igra i nije bila toliko drugačija. Osim što je Samir Toplak, kao izrazito reaktivni trener, bacio sve karte na pokušaj da Osijeku zatvori bokove te u tome donekle i uspio, tako da su Zekićevi izabranici čitavu utakmicu uputili samo šest centaršutova, drastično manje nego inače. No, zato je jako curilo kroz sredinu i Inter je Osijeku ostavio puno više prostora nego Gorica, protiv koje je uspio stvoriti tek dvije izgledne prilike za gol. Akcija za prvi gol je i počela tako da se Grgić umjesto na prodor uz liniju odlučio za ulazak u sredinu koja je zjapila prazna.

Čeka nas “prava prvenstvena” utakmica

Zoran Vulić znatno je reaktivniji i oprezniji trener od svojih prethodnika, Joana Carrilla i Željka Kopića, i s taktičke strane će biti zanimljivo vidjeti kako će se postaviti protiv Zekića. Vulićev Hajduk je u domaćoj utakmici protiv Rudeša, uvjerljivo najgore momčadi lige, imao tek 55 posto posjeda, a na gostovanju u Puli, kod Istre koja se još uvijek traži i ne može kontrolirati utakmicu s loptom u nogama, samo 44 posto. Protiv Dinama u derbiju je to bilo 54, ali ondje se i Nenad Bjelica — kao što to i obično radi protiv iole jačih suparnika — jasno postavio tako da bi radije igrao bez lopte nego s njom.

Za očekivati je da Hajduk neće svim silama napasti Osijek i ponuditi mu puno prilika za kontre, a sigurno neće ni ostavljati onoliko prostora u sredini kao što su to činili Zaprešićani. No, s obzirom na to da se i Hajduk muči u posljednjoj trećini terena, a gosti su u defenzivnoj fazi igre trenutno solidni, Osijek će vrlo vjerojatno opet biti tvrd orah za Splićane. Mogla bi to biti još jedna tvrda i ne posebno atraktivna utakmica. Prava prvenstvena, kako kaže klišej.

***

Najviši prosječni InStat Index u prošlom je kolu ostvario Osijek, čiji igrači čine više od pola Momčadi kola. Još je znatno bolja od svog prosjeka po InStatu bila Istra, a znatno lošiji Dinamo i Gorica. Kuriozitet je da je u derbiju stvorena tek jedna jedina izgledna prilika za gol (Dinamova), dok Hajduk, kao ni Inter protiv Osijeka, nije stvorio nijednu šansu. Najviše ih je, pak, imala Rijeka (9), iako joj ni to nije pomoglo da zabije gol Slavenu. Zanimljiv je i podatak da je Istra zabila tri gola Rudešu iako nije ostvarila niti jedno jedino ključno dodavanje, čak niti pokušaj. Uvjerljivo najviše udaraca na gol imao je Osijek (23, od čega pet unutar okvira gola), a najmanje Hajduk (5/0) i Inter (4/0). Hajduk je, međutim, imao najviše napada (106) od svih u ligi proteklog vikenda, a Dinamo najmanje (73).

Vidjeli smo i jednu zanimljivost koja se nikad prije nije ukazala: Dinamo je, naime, imao najveću prosječnu dužinu dodavanja (21,9 metra) od svih u ligi; Hajdukova su, doduše, u prosjeku bila tek malo kraća (21,1m), a Rijekina najkraća (17,6m). Da je derbi doista bio težak za gledati pokazuje još jedan statistički podatak, onaj o brzini točnih dodavanja (broj točnih dodavanja u minuti posjeda lopte): Dinamo (10,8) i Hajduk (10,6) su tu na samom dnu, dok je prva bila Rijeka sa 16,7. U svim kategorijama duela dominirala je Lokomotiva; Rijekini su igrači imali najviše uspjelih driblinga (29), dok Rudešovi nisu imali baš niti jedan.

Mimo onoga što se spominje dolje pod pojedinim igračima u Momčadi kola, zaista nije bilo nekih posebnih individualnih statističkih zanimljivosti. Najbliže plasmanu u idealnih 11, a ipak ispod crte našli su se Josip Čondrić (Istra), Zvonimir Šarlija (Slaven) i Alen Grgić (Osijek)

Evo tko je u Momčadi kola, formacija je 4-2-3-1.

Antun Marković (332), Slaven Belupo

Statistički dosad najbolji nastup nekog golmana u ovoj sezoni donio mu je prvo pojavljivanje u Momčadi kola. Marković je protiv Rijeke upisao sedam obrana, od čega čak četiri u InStatovoj kategoriji supersaves, pokupio je 8/8 centaršutova ili dodavanja na koje je izašao te upisao 16/28 točnih vlastitih pasova.

Marin Grujević (320), Istra 1961

Također prvi put u idealnih 11. Jedan gol i jedna asistencija (jedan udarac), kreirao dvije šanse za gol, točnih dodavanja 50/61 (4/8 u suparnički šesnaesterac), dobivenih duela 5/7, driblinga 0/1, startova na loptu 1/1 te tri presječena suparnička dodavanja.

Mile Škorić (281), Osijek

Dodavanja 45/51 (0/1 u suparnički kazneni prostor), dueli 8/11, driblinzi 0/1, četiri presječena suparnička dodavanja. Drugi put ove sezone u Momčadi kola.

Guti (296), Osijek

Dodavanja 41/45, dueli 7/9, , startovi 1/1, sedam presječenih suparničkih dodavanja. Također drugi put u Momčadi kola.

Erik Janža (280), Osijek

Debitant u ovom izboru. Uz Dinamova Amira Rrahmanija upisao najviše uspješnih startova od svih u kolu (7/11, Rrahmani 7/8), najviše i dobivenih defenzivnih duela (16/24), također uz Rrahmanija (16/17), a ukupno u duelima 19/28. Jedan šut, jedna asistencija, dodavanja 31/39 (1/1 ključno, 0/1 u 16m), driblinzi 1/1, dvije presječene suparničke lopte.

Domagoj Pušić (348), Osijek

Prvi put u idealnih 11 i odmah Igrač kola. Jedan udarac, jedna asistencija, dodavanja 50/56 (ključna 1/2, u 16m 3/5), dueli 13/18, driblinzi 1/2, startovi 1/3, tri presječene suparničke lopte.

Hamza Barry (291), Hajduk

Jedini sudionik derbija u ovotjednoj Momčadi kola, također i dosad jedini u ligi koji je već četvrti put u ovom izboru. Pokupio najviše ‘ničijih’ lopti od svih u kolu (22, od čega devet na suparničkoj polovici terena), točno dodao 44/51 put (0/1 ključno, 0/1 u šesnaesterac), dobio 11/15 duela, 2/2 driblinga i 5/6 startova na loptu, uz sedam presječenih dodavanja (jedno na suparničkoj polovici terena).

Alexander Gorgon (271), Rijeka

Najviše ključnih dodavanja (3/5), a ukupno dodavanja 35/45 (2/3 u suparnički kazneni prostor); jednom pucao (u okvir gola), kreirao dvije šanse za gol, dobio 14/27 duela, 4/5 driblinga i 2/3 starta na loptu, uz tri presječena dodavanja (jedno na suparničkoj polovici). Treći put ove sezone u idealnih 11.

Domagoj Pavičić (287), Rijeka

Drugi put u Momčadi kola. Imao najviše uspjelih driblinga od svih u proteklom kolu (8/12), kreirao dvije šanse za gol, dvaput pucao (oba puta unutar okvira gola); dodavanja 39/44 (ključno 1/3, 4/5 u suparničkih 16m), dueli 15/28, startovi 1/2, dvije presječene lopte (obje na suparničkoj polovici terena).

Ezekiel Henty (280), Osijek

I on je drugi put u Momčadi kola. Jednom pucao (unutar okvira gola), dodao 19/20 puta točno (1/1 ključno, 1/1 u 16m), dobio 9/17 duela, 2/3 driblinga, 1/1 start na loptu, dva presječena dodavanja.

Mirko Marić (338), Osijek

Prvi put u idealnih 11 — mada je već jednom bio drugi pratitelj Igrača kola, ali tada su obojica ispred njega bili centarfori, pa nije bilo mjesta. Dobio najviše napadačkih (12/20) i zračnih (8/11) od svih u proteklom kolu (ukupno dueli 14/23). Kreirao dvije šanse za gol, dvaput pucao, jednom zabio; dodao 32/41 put točno (2/2 ključno, 0/1 u 16m), uz 0/1 uspjeli dribling, 1/2 uspješni start na loptu i dva presječena dodavanja (jedno na suparničkoj polovici terena).