Adam Vinatieri: Stari majstor

Čovjek s najviše postignutih poena u povijesti NFL-a nije izabran na draftu. Preskočen je od 32 momčadi kroz sedam rundi. Čovjek sa četiri Super Bowl naslova prve je korake u profesionalnom footballu napravio u Europi, igrajući za Amsterdam Admiralse u brzo raspuštenoj NFL Europe ligi. Čovjek koji je ušao u najbolju ekipu lige 2000-ih igrao je na pozicijama quarterbacka i linebackera u srednjoj školi prije nego što je promijenio poziciju nakon dolaska na sveučilište South Dakota State. Postao je kicker.

Njegovo ime je Adam Vinatieri. Nakon četiri godine izbivanja vratio se onamo gdje se osjeća najbolje — u doigravanje.

Indianapolis Colts započeli su sezonu omjerom 1-5 te se činilo kako se franšiza nalazi na još jednoj prekretnici. Andrew Luck, čija karijera definitivno nije pratila latinsku krilaticu nomen est omen, još uvijek se vraćao u formu nakon oporavka od još jedne ozljede koje su polako uništavale karijeru najtalentiranijeg QB-a koji se pojavio u ligi još od Aarona Rodgersa. Njihov novi trener Frank Reich izgledao je bespomoćno. Obrana je bila porozna kao i godinu ranije, unatoč pojačanjima koje su doveli. Činilo se kako će Coltsi još jednom birati visoko na draftu.

Odjednom, sve se preokrenulo.

Obrana se sa lanjskog 30. mjesta po broju dopuštenih poena u ligi lansirala na 10. Ofenzivna linija prestala je imitirati švicarski sir i počela oponašati Kineski zid. Marlon Mack izrastao je u najbolju probijačku opciju koju je ekipa imala od Josepha Addaija. Luck se rekuperao i pokazao zašto su se Coltsi prije šest godina riješili velikog Paytona Manninga u njegovu korist. Indianapolis je dobio 9 od deset preostalih utakmica, uključujući i direktni obračun protiv ozljeđenih divizijskih rivala Tennessee Titansa, u utakmici koja je zapravo bila doigravanje prije doigravanja pošto je pobjednik ulazio u playoff. Coltsi su razmontirali svoje suparnike rezultatom 33-17 na negostoljubivom terenu i tako završili svoju transformaciju iz bezube, slabašne ekipe u tvrd orah koji bi mogao napraviti nered u neizvjesnom AFC doigravanju.

Jedini čovjek koji je bio konzistentan tijekom te transformacije bio je Adam Vinatieri.

Sjajno je što će čovjek koji je počeo igrati u NFL-u prije nego što su neki od njegovih suigrača rođeni opet dobiti šansu pokazati od čega je načinjen

Čovjek bijele brade koja mu u ovo blagdansko doba omogućuje da bez maske glumi Djeda Mraza ove je godine postao četvrti najstariji igrač u povijesti NFL-a. Morten Andersen, George Blanda i John Carney, svi redom kolege kickeri*, jedini su ljudi koji su igrali pro football dulje od njegovih 46 godina života i 23 godine karijere. Tijekom ove sezone Vinatieri je potiho postao čovjek s najviše postignutih poena u povijesti lige i čovjek s najviše postignutih FG-ova u povijesti lige, srušivši Andersonove rekorde postavljene prije 11 godina. No, njegova dugovječnost nije impresivna samo zbog tvrdoglavosti kojom Vinatieri ostaje na terenu — impresivno je to što kvaliteta njegove igre nije nimalo pala.

*Blanda je zapravo bio QB, da bi u svojim 30-ima postao i kicker te postupno odustao od svoje uloge quarterbacka.

Vrijeme je nemilosrdno prema sportašima i kad-tad uzme svoj trofej i završi im karijere. Ali izgleda da je Vinatieri spreman igrati do starosne penzije po hrvatskim zakonima. Ove je godine postao najstariji kicker koji je ikada pogodio FG preko 50 jardi. Napravio je to čak četiri puta ove sezone, uključujući i pogodak sa 53 jarda u prvom poluvremenu faux-playoff utakmice protiv Titansa, kada se ekipa iz Tennesseeja opasno primakla Coltsima i lagano šaltala momentum na svoju stranu.Vinatieri je ove godine konvertirao 85 posto svojih FG-ova što je jedan posto VIŠE od njegova prosjeka u karijeri*.

*Vinatieri je ‘tek’ 16. u povijesti po postotku pogođenih FG-ova, ali zanimljiva je činjenica da je čak 13 od top 20 kickera u toj kategoriji i dalje aktivno, što pokazuje koliko je tehnologija napredovala, bilo da se radi o kvaliteti lopti, trenažnom procesu ili ishrani.

U godini u kojoj su kickeri dobijali otkaze leva-leva, u kojoj su promašivali udarce za pobjedu, pogađali stative iz PAT situacija i gubili utakmice svojim ekipama (Vikingsi npr. nisu u doigravanju djelomično zbog svojih kickera), Vinatieri je još jednom pokazao da u žilama nosi količinu leda koja bi mogla spasiti polarne kape od otapanja. Pogodio je jedan pobjednički FG u zadnjoj sekundi utakmice protiv Dolphinsa i generalno bio precizan kod tijesnih rezultata.

Ništa čudno. Vinatieri je izgradio svoju reputaciju pogađajući u situacijama ekstremnog pritiska. Pogodio je FG u doigravanju 2001. u jednoj od najslavnijih utakmica novog milenija, u Tuck Rule Gameu kada je u produžetku izbacio Oakland Raiderse u mećavi i uveo New England Patriotse u Super Bowl XXXVI. Dva tjedna kasnije Vinatieri je opet preuzeo odgovornost i zabio za pobjedu Patsa nad favoriziranim St. Louis Ramsima s 48 jardi udaljenosti dok je vrijeme isticalo te tako franšizi donio njen prvi naslov u povijesti. Dvije godine kasnije zabio je još jednom, u Super Bowlu XXXVIII kada je četiri sekunde prije kraja utakmice kod rezultata 29-29 pogodio sjajan udarac s 40 jardi za još jedan naslov.

Vinatieri je osvojio još dva Super Bowla — jedan s Patsima, a drugi s Coltsima 2007., kada je u doigravanju pogodio nestvarnih 14 od 15 FG-ova uključujući i pet od pet u division gameu protiv Baltimorea koja je završila 15-6. Jep, Vinatieri je bio jedini igrač Coltsa koji je u toj utakmici zabio poene.

Kickerima je teško zaslužiti respekt. Ne samo od javnosti, nego i od suigrača. Oni nisu udarani. Oni ne treniraju s ekipom. Oni stoje sa strane, udaraju loptu, izlaze na teren svega par puta tijekom utakmica. Od njih se očekuje da automatski postižu poene. Kada kicker pogodi, to je normalno. Kada promaši, to je kataklizma. Kad gledate druge igrače, lako je vidjeti talent. NFL obiluje atletama, igračima koji vas tijekom utakmice mogu ostaviti bez teksta. Bilo da se radi o spirali bačenoj 50 jardi niz teren na trepavicu hvataču, ili o presječenoj lopti u padu, ili o promjeni smjera koja bi iz ravnoteže izbacila i kakvu afričku mačku, ili o nevjerojatnom hvatanju jednom rukom — talent igrača jasno se vidi. Kod kickera to nije slučaj. Oni izađu na teren, udare loptu repetitivnim potezom, pogode ili promaše.

Ne čudi stoga što su od 318 članova Hall Of Famea samo dvojica čisti kickeri. Vinatieri je zaradio svoj respekt dugovječnošću i mirnoćom pod pritiskom.

“Kada pogodite field goal za pobjedu, a vaša ekipa okonča sezonu omjerom 3-13, koga briga? To ne govori ništa o kvaliteti kickera. Bitno je koliko je kicker dobar u doigravanju. Ono što sam odmah vidio kod Vinatierija je to da je on čovjek kojeg želiš imati u svojoj ekipi u važnoj utakmici”, izjavio je Matt Bahr, koji je bio kicker Patriotsa prije nego je dobio otkaz baš zbog Vinatierija. Kada tako o vama govore ljudi koji su zbog vaše izvrsnosti okončali karijeru, to pokazuje koliki respekt imate.

Sjajno je što će čovjek koji je počeo igrati u NFL-u prije nego što su neki od njegovih suigrača rođeni opet dobiti šansu pokazati od čega je načinjen. Sijede kose i sijede brade, Vinatieri za par dana kreće u pohod na svoj peti Super Bowl. Male su šanse da će ga osvojiti. Coltsi su tek vrlo dobra ekipa, nikako ne sjajna momčad, s nekim jako uočljivim manama. Samo lanjski prvaci Eaglesi, koji opet igraju s rezervnim QB-em, imaju manje šansi po kladionicama u Las Vegasu. Lako je moguće da Coltsi ispadnu iz playoffa već nakon prve utakmice, iako mi se osobno sviđaju njihove šanse protiv Houston Texansa.

No, čak i ako ispadnu, dao bih ruku u vatru da to neće biti radi Adama Vinatierija. Dapače, bude li utakmica gusta, nema nijednog igrača kojeg bih radije imao na poziciji kickera od legendarnog veterana.