Niners: Snaga kolektiva

Prvi tjedan nove sezone NFL-a (Najbolje Fucking Lige) započeo je i završio porazima favorita.

U četvrtak su Chiefsi, bez dvojice od trojice svojih najboljih igrača, izgubili jedan razlike od Lionsa i to na domaćem terenu, u jednoj od rijetkih utakmica u zadnjih oho-ho godina koju je de facto sam izgubio jedan jedini wide receiver, čime su jasno pokazali kakvo ludilo nas čeka u ostatku kola. Ono je kompletirano u utakmici Monday Night Footballa u kojoj su Billsi ispustili vodstvo 13-3 na poluvremenu protiv Jetsa. Josh Allen, treći igrač u MVP glasanju prošle godine, bacio je tri presječene lopte u ruke Jordana Whiteheada i pride izgubio loptu u probijanju, a Jetsi su slavili u produžetku kad je nedraftirani rookie Xavier Gipson vratio ispucavanje za touchdown i automatsku pobjedu.

Dva od četiriju najvećih favorita za osvajanje Super Bowla pali su na prvoj prepreci. Eaglesi, koje je većina kladionica prije početka prvog tjedna stavila na drugo mjesto po šansama za osvajanje naslova, propisno su se namučili na kišom natopljenom Gillete Stadiumu te su imali vraške sreće što rookie Patriotsa Kayshoun Boutte još uvijek nije naučio da u NFL-u, za razliku od koledža, morate imati obje noge u terenu da bi vam se priznalo hvatanje.

Jedina top 4 ekipa koja je bez ogrebotine prošla prvi tjedan su San Francisco 49ers.

Chiefsi, pa i Eaglesi i Billsi, i Cowboysi koji su trenutno peti favorit za naslov, imaju velikih pitanja oko konstrukcije rostera. Ninersi nemaju

Momčad koja je prošle sezone došla na korak od nastupa u Super Bowlu potvrdila je ono što smo nagađali tijekom predsezone: da je trenutno najkompletnija u ligi. Zahvaljujući nizu nesretnih ozljeda Ninersi su otkrili kompetentnog quarterbacka koji im zauzima tek 0,4 posto salary capa (igrači sa sličnom produkcijom obično zauzimaju 10-12 posto) zbog čega se nisu morali odreći playmakera na ostalim pozicijama.

Uzlet Brocka Purdyja s pozicije Mr. Irrelevanta — zadnjeg picka na draftu — u visine u kojima se nalaze igrači poput Kirka Cousinsa, Daka Prescotta ili Jareda Goffa, na samu sredinu quarterbackovske tablice, valja uzeti s velikom dozom soli. Sustav trenera Kylea Shanahana iskamčit će solidnu produkciju iz gotovo bilo kojeg igrača, što itekako utječe na evaluaciju Purdyjeve igre. Baziran na horizontalnim akcijama u kojima pronalazi vrhunske playmakere sposobne osvajati jarde nakon hvatanja, to je idealan sustav za Purdyjevu špagetoliku ruku, dodatno oslabljenu operacijom koju je odradio nakon ozljede u finalu konferencije protiv Eaglesa. Osim toga, njegovu igru i dalje procjenjujemo na jako malom uzorku, budući da čovjek još uvijek nije bacio 200 lopti u svojoj NFL karijeri.

Ali… Ali i drugi bacači s jačim renomeom imali su šanse bacati u Shanahanovu sustavu, pa opet nitko od njih nije bio drugi igrač lige po prosjeku jarda po bacanju (iza Tue Tagovailoe), niti je ostavio dojam smirenosti i znanja koje Purdy emitira u svakoj utakmici.

Tako je bilo i u okršaju protiv Steelersa, u kojem je čovjek mirno uzimao ono što mu je inače pristojna suparnička obrana nudila. Tijekom utakmice bacio je svega tri lopte više od 20 jarda niz teren kompletiravši jednu, ali ono što je impresioniralo u odnosu na lanjsku sezonu bilo je to koliko je rijetko tražio checkdown dodavanja. Glavnina njegovih kompletiranih pasova, njih 10 od 19, došla je na distanci između 10 i 20 jarda, a još je impresivnije to što je promašio samo jedno dodavanje na toj distanci. Ostane li precizan u toj zoni, to bi trebalo dodatno povećati potencijal momčadi koja ima hrpetinu igrača sposobnih osvajati jarde nakon hvatanja i kad imaju i kad nemaju blokere ispred sebe.

Njihov treći hvatač Jajuan Jennings više je nego pristojna opcija kad igraju iz 11 personnela ili iz empty backfielda, a kad imate lika koji je lani bez pol muke uhvatio 400 jarda kao peta opcija u napadu, znate da ste u dosta dobroj situaciji. Brandon Ayiuk sve više i više izgleda kao legitimni WR1 — brz, skočan, s dobrom separacijom u prvih par koraka i jako lijepim trčanjem ruta. Njegov napredak u odnosu na rookie godinu je očit i dao bih ruku u vatru da bi bio odličan i u nešto konvencionalnijim napadima.

No, tu je uparen s Deebom Samuelom, čovjekom koji svojim kretanjima i postavljanjima konstantno tjera obrane na prilagodbu, te Christianom McCaffreyem, koji je za mene i dalje najbolji running back lige, epitom polivalentnosti kojeg Ninersi šaltaju iz backfielda u slot, iz slota na aut liniju, a koji može trčati brat-bratu sedam različitih ruta ako mu se prohtije te savršeno razumije gdje se nalaze rupe u zonama u koje se može ukopati i služiti kao checkdown opcija.

Imati ovaj trojac na raspolaganju olakšava život svakom quarterbacku, a pogotovo Purdyju koji je morao krvavo raditi da izgradi nekakvu reputaciju. Ne treba pritom zaboraviti ni Georgea Kittlea, kojeg su mnogi prekrižili kao elitnu opciju nakon ozljede 2020. i dvije sezone ispod 1.000 jarda hvatanja. No, Kittleova se uloga u napadu Ninersa promijenila u odnosu na 2018., kad je bio u direktnom dvoboju s Travisom Kelceom za titulu najboljeg tight enda lige. Njega puno više koriste na rutama 5-out i 5-in ili kao inline blockera, zato jer ga nema potrebe trošiti na otvorenom terenu i tjerati ga da trči iscrpljujuće seam rute akciju za akcijom; puno više im koristi kao svježa opcija u red zoni.

Lik je lani uzeo 11 touchdowna, daleko najviše u karijeri, a vjerujem da će i ove sezone imati sličnu ulogu. Ljudi često imaju percepciju da je Kittle stariji nego što jest — djelomično zbog ozljede, djelomično zato jer je svoj prime dijelio s Kelceom pa ih u svemu uspoređuju, djelomično jer ima frizuru kao neki vječno pijani ujak rođen 1970-ih — ali Kittle je gotovo četiri godine mlađi od Kelcea i tek će za mjesec dana navršiti 30.

S četvoricom playmakera ovog kalibra svakom quarterbacku život je lakši.

To smo vidjeli i protiv Steelersa. Čak i kada su prolazili kroz ofenzivnu liniju, koja igra pristojno unatoč tome što u Trentu Williamsu ima tek jednog ekstra igrača, Purdy je imao opcije. Netko je otvoren. Pitanje je samo ima li vremena proći kroz progresiju i naći otvorenog čovjeka, što zasad radi jako brzo. Kako sezona bude odmicala, tako ćemo imati veći uzorak po kojem ćemo moći suditi Purdyja, secirati njegove vrline i mane, ali zasad se čini da se radi o igraču s ozbiljnim limitima koji može biti odličan sistemski QB; a ako Ninersi imaju nešto, onda je to sistem koji Purdyju ide na ruku.

Što znači da i ove i sljedeće godine mogu računati na to da će zadržati momčad netaknutom na najvažnijim pozicijama. To je ogromni luksuz. Ekipe koje su kandidati za Super Bowl generalno moraju svake godine na draftu tražiti zamjene za bar jednog do dvojice vrhunskih igrača čisto zato jer ih ne mogu platiti. Kada vam 15-20 posto capa odlazi na quarterbacka, ostatak ekipe pati. Ninersi nemaju taj problem. Njima draft neće služiti za krpanje već za nadogradnju, a to je ogromni bonus. Premda ove godine nisu imali visoke pickove zbog prijašnjih tradeova, idućeg će ljeta imati pick prve i druge te čak tri picka treće runde.

Samim time, ovo je ekipa koja apsolutno razmišlja o naslovu, ali ne mora se limitirati samo na ovu godinu jer je prozor za izgradnju momčadi širi nego što je to obično slučaj.

Mislim, koja to ekipa može dati Nicku Bosi ONAKAV ugovor bez straha da će im se to obiti o glavu, a onda njemu i Ariku Armsteadu priključiti Javona Hargravea? Otkako je Shanahan stigao u Ninerse i on i generalni menadžer John Lynch naglašavali su kako je za dominaciju potrebno pobjeđivati u rovovima, a ova linija pokazala je već protiv Steelersa koliko opaka može biti. Pet sackova je jedna stvar, ali činjenica da Kenny Pickett ni u jednom trenutku nije bio komotan u pocketu je sasvim druga. Sackovi ubijaju napade, ali konstantni pritisak ubija utakmice, a Ninersi ga mogu proizvoditi kroz pritisak linije, bez pomoći linebackera i safetyja, što im omogućuje da zamaskiraju par minusa koje imaju u ekipi.

Naime, Ninersi su lani bili najbolja ekipa u obrani dodavanja unutar 15 jardi. Kad vam se Bosa sjuri prema quarterbacku kao da će mu otfikariti glavu, kad vam se linebackeri Fred Warner i Dre Greenlaw spuste u coverage i pokriju toliko prostora jer su brzi kao bekovi, znate da ste u problemima. No, u rijetkim situacijama kad su quartebackovi uspijevali baciti duboko, Ninersi su bili jako loši. Predzadnji u ligi, da budemo precizni. Ali treba doći u takve situacije i postoji samo šačica ekipa koje mogu izgraditi plan igre kako bi kaznile tu manjkavost. Ninersi bi, po svemu sudeći, opet trebali biti top 3 obrana lige pod uobičajenim uvjetom da ih ozljede zaobiđu.

Glupo bi bilo suditi o ovoj ekipi na konto jedne utakmice, baš kao što bi bilo glupo eliminirati Billse i Chiefse iz redova favorita nakon tijesnih poraza, ali pogledamo li koliko se kostur ekipe malo promijenio u odnosu na lani, ne bih ludim nazvao čovjeka koji bi ih u ovom trenutku gurnuo na prvo mjesto među favoritima. Osobno će mi trebati malo više vremena kako bih svrgnuo Chiefse s te pozicije, čisto zato što je Pat Mahomes TOLIKO bolji quarterback od ostalih, ali nema nikakve sumnje da je njihova razina talenta u hvatačkom korpusu u stalnom padu. Chiefsi, pa i Eaglesi i Billsi, i Cowboysi koji su trenutno peti favorit za naslov, imaju velikih pitanja oko konstrukcije rostera.

Ninersi nemaju. Možda nemaju ni igrača koji može sam dobiti utakmicu, ali imaju snagu kolektiva i spremni su je demonstrirati.