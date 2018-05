Bilo je to drugo vrijeme. Posteri Shawna Kempa i Patricka Ewinga pratili su me sa zidova sobe, stalaža je bila oblijepljena sličicama Alonza Mourninga, Popeyea Jonesa i Terrella Brandona, a pod krevetom se nalazilo par brojeva Košarke koja je već prošla kroz nekoliko ruku, i čije sam članke toliko puta pročitao u beskrajnoj dosadi 1990-ih da sam ih već znao napamet.

Bilo je to drugo vrijeme. Informacije o NBA-u su bile oskudne usporedimo li ih sa današnjicom. Mogli ste provjeriti rezultate na teletekstu, pročitati pokoju crticu u dnevnom tisku — najčešće o našim igračima preko bare — pogledati NBA Action na HRT-u, kupiti Košarku na kiosku ili čekati mjesec dana na red da vam poznanikov poznanik posudi svoju kopiju Slama koju mu je tata donio sa službenog puta.

Bilo je to drugo vrijeme. Vrijeme kada su mediji krojili narative, dizali ljude u nebesa, spuštali ih na tlo, uskraćivali i oblikovali informacije. rađali heroje i spaljivali ih na lomači. Iako se mediji i dalje grčevito bore da zadrže ulogu gatekeepera, jer upravo je to uloga koja im daje moć, ona im polako klizi iz ruku. Velik dio informacija dostupan je ljudima u svom nefiltriranom obliku, ili filtriran direktno kroz osobe koje se te informacije dotiču, što ima svojih dobrih, ali i hrpu loših strana.

Ovo je novo vrijeme.

Način na koji konzumiramo informacije puno je nonšalantniji nego prije, djelomično zato što se do njih nonšalantnije dolazi, a djelomično zato jer i svatko od nas može biti akter jednako koliko i publika. Društvene mreže omogućile su svima da imaju direktnu, neposrednu platformu. Premda u našoj javnosti i dalje postoji određena vrsta skepse prema društvenim mrežama, ne može se obezvrijediti njihova moć — one su, primjerice, oblikovale pobjedu Donalda Trumpa na američkim izborima, kao i omogućile koordinaciju revolucionara tijekom egipatske Siječanjske revolucije 2011. No, osim očite političko-socijalne moći, društvene mreže su promijenile način na koji se odvija interakcija s poznatim ljudima i transformirale čitavu celebrity kulturu. Upravo je taj mehanizam pomogao popularizirati NBA ligu, koja je 1980-ih započela proces prebacivanja pozornosti sa momčadskog na individualno i prodavati se kao sport krcat zvijezdama, što se kasnije proširilo i na većinu drugih momčadskih sportova.

Ne čudi stoga što su Philadelphia 76ersi pokrenuli istragu nakon što je njihov predsjednik Bryan Colangelo upao u najveći Twitter skandal u povijesti lige. Do sada je to mjesto pripadalo Kevinu Durantu koji je nakon svog prelaska u Golden State Warriorse koristio lažne profile (ubijte me, ali nikad neću govoriti Twitter nalog, baš kao što neću za folder govoriti datoteka) kako bi diskreditirao svoju bivšu momčad, Russa Westbrooka, trenera Billyja Donovana i opravdao svoj prelazak u najjaču momčad lige sve dok jednom nije slučajno reagirao sa svog službenog akaunta kao da odgovara s lažnog, i čitava lavina se zakotrljala, a KD je priznao svoju sramotu.

Situacija s Colangelom je puno ozbiljnija. Za one koji nisu upoznati s pričom, evo kratkog sažetka.

U veljači ove godine novinar Ringera Ben Detrick, često kritičan prema potezima čelnog čovjeka Philadelphije, dobio je anonimnu dojavu da Colangelo koristi pet različitih Twitter profila. Jedan od navedenih profila, @phila1234567, korišten je samo za praćenje raznih NBA igrača, agenata, dužnosnika i institucija, a Colangelo je sam priznao kako koristi taj profil kako bi ostao u toku sa događajima unutar lige. No, ostala četiri profila nisu ostala nijema; dapače, bila su izrazito aktivna. Koristeći open source alate za analiziranje podataka, anonimni je dojavljivač, koji za sebe tvrdi kako inače radi s umjetnom inteligencijom, povezao profile zahvaljujući jezičnim specifičnostima i mapi ljudi koje prati, s Bryanom Colangelom. S navedenih burner profila korisnik(ci) je:

– napao Joela Embiida optužujući ga da je lijen i djetinjast

– napao Masaija Ujirija, generalnog menadžera Raptorsa koji je na tom mjestu naslijedio Colangela

– napao Markellea Fultza zbog odluke da promijeni svoj šut

– optužio bivše igrače 76ersa Nerlensa Noela i Jahlila Okafora za unošenje nereda u svlačionicu i neprolaženje liječničkih pregleda u navodno propalom tradeu

– otkrio dijelove draft strategije Sixersa prije samog drafta

– raspravljao o odlukama trenera Bretta Browna

– branio Colangelov modni izričaj, osobito sklonost velikim kragnama iliti koletima (Find a New Slant je već postala uzrečica među NBA fanovima na netu)

Nakon što je novinar Ringera kontaktirao ured 76ersa i zamolio Colangela da opovrgne ili potvrdi indicije vezane uz dva od spornih pet profila, odjednom su tri profila o kojima nije ništa pitao Sixerse prešla sa javnih na privatne, što znači da su ih od tog trenutka mogli pratiti samo ljudi koje je vlasnik profila odobrio, dok je četvrti profil naglo otpratio 37 drugih profila koji su bili povezani s Colangelom, uključujući i profile suigrača njegova sina Mattije Colangela koji igra košarku na sveučilištu Chicago, profile Mattijina srednjoškolskog trenera te agenta Warrena LeGarieja, koji je nekoć predstavljao Colangela. Zanimljivo da je nakon objave članka jedan korisnik foruma Sixersa također obrisao svoj profil na kojem je često branio Colangela.

Pljesnivi primjerci Košarke stvar su prošlosti. Danas smo svi novinari, pozvani da rujemo po direktnim izvorima i odlučujemo kojoj ćemo (polu)istini vjerovati

Predsjednik basketarskih operacija Sixersa proveo je dan zivkajući ljude koji su navedeni u izvještaju, objašnjavajući kako on ne stoji iza spomenutih tweetova. Premda i dalje nema stopostotnih dokaza kako je Colangelo autor tvitova, poprilično je sigurno da iza spomenutih profila stoji jedna osoba — brojevi telefona korišteni pri registraciji triju od pet profila završavaju istim znamenkama. Kada tome pribrojimo poznavanje strategija momčadi koje su dostupne samo insajderima, iznešene stavove i praćene profile koji nadilaze NBA veze s Colangelom i fokusiraju se i na članove njegove obitelji i bivše poslovne suradnike, može se zaključiti kako je profile otvorio ili Colangelo ili netko užasno blizak njemu. No, i dalje se ništa ne može tvrditi sa sto postotnom sigurnošću. Dobro došli u doba interneta.

Bilo kako bilo, čelni ljudi Sixersa smatrali su kako je potrebno da momčad otvori službenu istragu, što pokazuje kako čitav slučaj ne smatraju bezazlenim. Joel Embiid, i sam poznat po čestom korištenju društvenih mreža preko kojih je nekoć bario Rihannu, nazvao je oluju govana koja se uskovitlala nakon objave Ringerove priče “zabavnom” te dodao kako ne vjeruje u optužbe protiv Colangela, jer bi to “jednostavno bilo suludo”. Između Colangela i Embiida nema puno ljubavi, pošto je centar Sixersa u više navrata pružao podršku Colangelovu prethodniku Samu Hinkieju, čak i nakon što je Hinkie pod pritiskom vrha franšize koja mu je nasapunala dasku u korist Colangela odstupio s mjesta GM-a. Unatoč njegovoj nevjerici, ostatak lige pristupio je optužbama puno ozbiljnije — nitko nije pružio javnu podršku Colangelu, većina je izrazila zbunjenost te naglasila kako treba pričekati rezultate istrage. Među njima je i Okafor i njegova obitelj, koji su također odbili komentirati navode dok se ne posavjetuju sa sindikatom igrača i uredom lige. Nitko se nije odlučio komentirati slučaj, uz iznimku Marka Cubana i Hinkiejeva prijatelja Daryla Moreya koji su nabacili malu zajebanciju na, a gdje drugdje, Twitteru.

Priča koja se većinom bazira na poluprovjerenim izvorima, indicijama i pretpostavkama, idealno je konstruirana za lov u mutnom i teorije zavjere. S tim se slaže i sam Colangelo koji je navodno (a sve u ovoj priči je navodno i nikome se ne može vjerovati, što je temelj svake dobre teorije zavjere) kontaktirao novinara Yahooa Jordana Schultza i rekao kako on očito ne stoji iza problematičnih profila te je sve lažirao netko tko mu želi naštetiti. Što je moguće, jednako koliko je moguće i da je Colangelo imao četiri burner profila s kojima je srao po svima koji su ga napadali i kritizirali. Taština i ego natjerali su Kevina Duranta da raspravlja s trolovima na netu, zašto ne bi i Colangela?

Tajming čitavog skandala teško da je mogao biti gori za Sixerse.

Nakon što su konačno prošli u drugu rundu doigravanja gdje su tijesno izgubili od Celticsa i tako valorizirali Hinkiejev ‘Proces’, bili su spremni za aktivnu postsezonu u kojoj imaju dovoljno prostora pod salary capom da mladoj jezgri Simmons – Fultz – Embiid – Šarić pridodaju max igrača, a kao glavna meta sve više i više se spominjao LeBron James o kojem je Ben Simmons nedavno imao samo riječi hvale. No. nakon ovakvog potresa pitanje je kako će se renome franšize promijeniti među igračima i njihovim agentima, osobito ako Colangelo ostane na svojoj funkciji. Postoji velika šansa da će se Sixersi morati riješiti svog predsjednika čak i ako nije kriv samo kako bi spasili ugled ekipe, što je zapravo dobra stvar pošto baš nemam nekakvo visoko mišljenje o Colangelu i njegovom shvaćanju izgradnje momčadi, a i odnos s Embiidom je kriminalan čak i bez ovog sranja.

Društvene mreže su još jednom dokazale svoju moć te bi mogle promijeniti budućnost čitave jedne franšize koja prema Forbesu vrijedi 1,2 milijarde dolara. Pljesnivi primjerci Košarke stvar su prošlosti. Danas smo svi novinari, pozvani da rujemo po direktnim izvorima, važemo između činjenica i insinuacija, i odlučujemo kojoj ćemo (polu)istini vjerovati. Ovo je novo vrijeme. To je na kraju važnije i veće od Bryana Colangela, čiji slučaj je tu samo kako bi nam potvrdio koliko su se stvari zapravo promijenile.