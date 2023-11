Što Harden donosi Clippersima?

Slušate li malo mlađe generalne menadžere NBA momčadi, primjetit ćete da velik dio njih ima sličnu filozofiju izgradnje ekipa. Premda postoje vještine koje kod igrača uvijek želite vidjeti — igranje loptom, obrambena inteligencija, vanjski šut — ono što želite je diverzificirati ne samo vještine, nego i dijelove terena iz kojih prijete vaši najbolji igrači. Ne želite preklapanja. Ne želite da smetaju jedan drugome. Želite treneru omogućiti stvaranje sistema u kojem igrači mogu prijetiti iz što većeg broja pozicija na što različitije načine.

Lawrence Frank očito ne dijeli njihovo mišljenje. Predsjednik košarkaških operacija Los Angeles Clippersa od početka je godine ganjao Jamesa Hardena koji se osjećao izdano i izigrano u Philadelphija 76ersima te ga je konačno uspio dovući na Zapad.

Harden će se u rodnom gradu priključiti trojici domaćih momaka — sve četiri zvijezde Clippersa rođene su i odrasle u okrugu Los Angeles — koji između sebe imaju dvije MVP nagrade, dva MVP-a finala, 12 izbora u prvu momčad lige i 32 All-Star izbora. Svaki od četvorice bar je jednom završio u top 5 izboru za MVP-ja. Kad biste željeli sve njihove individualne nagrade staviti na policu trebali biste zakupiti jednu Ikeinu zgradu. Sva četvorica će jednog dana biti izabrani u Hall of Fame.

Nema nikakve sumnje da su Clippersi Hardenovim dolaskom podigli profil talenta u svojoj ekipi. Dali su puno — pick prve runde 2026. (preko Oklahome), pick prve 2028., dva picka druge i jednu razmjenu pickova te četvoricu igrača rotacije. Možda i previsoka cijena za Hardena, Filipa Petruševa i PJ Tuckera, s obzirom na čitavu situaciju s nekadašnjim MVP-jem u kojoj je skresao svoju vrijednost javno izražavajući da neće igrati za Sixerse dok je Darryl Morey na čelu organizacije, ali Clippersi su je bez problema platili. Zadržali su Terrencea Manna, kojeg su Sixersi cijelo vrijeme pokušavali bezuspješno ubaciti u razmjenu, i sad imaju rotaciju od 10 NBA igrača koju mogu srezati na osam ili devet u doigravanju, ovisno o matchupu.

Dojma sam da su obje ekipe bile bolje prije ove razmjene, pod uvjetom da je Harden želio igrati za Sixerse. Ali nije

Vidjet ćemo kako će Ty Lue posložiti ekipu, ali zasad se čini da će sva četvorica superstarova startati u prvoj petorci uz našeg Ivicu Zupca. To znači da će Harden u prvoj postavi jednostavno zamijeniti Roberta Covingtona u prvoj postavi, dok će Tucker uzeti minute koje su odlazile na Nicka Batuma i Kenyona Martina Jr.-a. Clippersi su izgubili malo visine na krilima, izgubili su i na defenzivnoj mobilnosti, ali dojam je da su u prošloj iteraciji ekipe željeli igrati sa nešto nižim postavama, tako da to ne bi trebao biti ogroman problem.

Ono što mene osobno puno više brine je volja.

Russell Westbrook lani se sasvim solidno uklopio u ono što su Clippersi željeli igrati. Preuzeo je dio playmakerskih zadataka, predvodio je tranzicijski napad, znao je odigrati i koji napad u half-courtu za ekipu te, premda je i dalje bilo jasno da nije idealan fit uz Kawhija Leonarda i Paula Georgea, to je izgledalo tisuću puta bolje nego uz LeBrona Jamesa i Anthonyja Davisa, gdje se većinu vremena nije mogao sastati s mozgom. No, dolaskom Jamesa Hardena, koji je kroz protekle tri sezone doživio preobrazbu iz egzekutora s velikim volumenom šuta u primarnog playmakera momčadi (u Houstonu je, naravno, odrađivao obje uloge) i Westbrookova će se uloga morati promijeniti.

Dojam je da bi ekipa profitirala od Wesova odlaska na klupu i ustoličenja Tuckera na mjesto četvorke, ali Russ je dosad pokazao iznimnu nefleksibilnost po pitanju startanja. Od odlaska iz Oklahome njegova je karijera pratila isti put — dolazak u novu momčad, pristanak na određene žrtve, igranje dobre momčadske košarke i onda vraćanje na staro. To mu je upalilo u Wizardsima, uvelike zbog ozljede Bradleyja Beala, ali to je ujedno bio i zadnji put kad je takva igra s njegove strane imala smisla.

S Hardenom u ekipi Westbrook de facto postaje višak, zato jer nema vještine kojom može pomoći ekipi, a da nju ne posjeduju Harden, Leonard ili George.

Ovo je petorka koja će bar 20 minuta igrati samo s jednim radnikom na parketu. Westbrook bi mogao biti odličan kada bi prihvatio ulogu screenera jer je iznimno čvrst i opasan kao rim runner/distributer sa short rolla/inicijator novog pick and rolla nakon flare screena, vidjeli smo to u šačici utakmica u Lakersima, ali dosad je pokazao iznimnu nevoljkost da bude samo to.

Ne mogu pojmiti kako će ova ekipa izgledati. Znamo da su George i Leonard iznimni igrači, ali i njihovo je partnerstvo na trenutke znalo izgledati usiljeno, koliko god se Lue trudio oformiti sustav unutar kojeg će se nadopunjavati, a s Hardenom i Westbrookom njegov posao postaje još teži. Kako će izgledati half-court napad sa dvojicom loših šutera, kako će funkcionirati obrana s protočnom obranom na bekovskim pozicijama (Harden je još OK u odnosu na Bonesa Hylanda), kako će reagirati ne samo Wes nego i Hyland i Norman Powell na očekivano smanjenje broja šutova?

Clippersi imaju ogromnu količinu talenta — Leonard i George su još uvijek u zenitu karijere kada su zdravi, Harden je odradio odličnu sezonu do uobičajenog urušavanja u playoffu, a Westbrook je vratio dio renomea nakon horora u Lakersima — ali uza sav taj talent za mene imaju puno više upitnika nego odgovora. Konstantna prijetnja od ozljeda, egotripovi kojima su skloni i Wes i Harden i Kawhi, na svoj pasivno-agresivni način, pa čak i Hyland, preklapanje skill setova, upitna dubina na visokim pozicijama — sve su to problemi koji bi tijekom sezone mogli pomoliti svoju ružnu glavu i upropastiti Clipperse.

Lue je tijekom proteklih pet godina drastično napredovao kao trener i trenutno spada u gornji ešalon NBA stručnjaka — i po prilagodbama koje donosi tijekom utakmica i po samom dizajnu akcija — tako da vjerujem kako je sposoban pronaći modalitet unutar kojeg ova četvorka može igrati 15-ak efikasnih minuta zajedno na parketu, ali imat će posla.

Clippersi već jako dugo traže playa koji bi pojačao protok lopte i omogućio im da igraju fluidnije napade kakve Lue preferira, ali ni Wall ni Westbrook dosad nisu bili rješenje, a pitanje je hoće li to biti Harden.

Zubac bi mogao najviše profitirati od ovog tradea jer nikad dosad nije imao takvog partnera u p’n’r-u, dok su njegove rim-running sposobnosti u ovoj momčadi bile slabo iskorištene, a jako dobro znamo što je Harden napravio za Clinta Capelu, pa čak i za Joela Embiida (i Tyresea Maxeyja, kojeg je naučio trikovima zanata i plodove čijeg šegrtvovanja gledamo na startu ove sezone). U idealnim uvjetima Harden će stvoriti kemiju sa Zupcem, postati mentor Hylandu, povezati napad u idealnu cjelinu, skinuti dio odgovornosti sa Leonarda i Georgea te tu i tamo dati šansu Wesu da zabljesne. No “idealno” je dosad uglavnom zaobilazilo njegovu karijeru. Previše je faktora koji bi se trebali poklopiti za “idealno”.

A Sixersi sad kreću u lov na treću zvijezdu koju će spojiti s Embiidom i Maxeyjem.

Imaju konačno pickove, imaju sjajnu salary cap poziciju za sljedeće ljeto, ali ne žele propustiti čitavu sezonu Embiidova primea. Sva četvorica igrača koji su došli u tradeu mogu pomoći — pogotovo Covington, koji će ojačati obranu na tri pozicije, te Nic Batum, koji je revitalizirao svoju karijeru nakon što je bio na radnom odmoru u Hornetsima. Marcus Morris zaslužuje mjesto u playoff rotaciji, ali rekao bih da je bolji fit u nekim drugim ekipama nego u Phili.

Morey će pokušati skemijati neki trade prije kraja prijelaznog roka, ali tko se uopće nudi? Imaju li Sixersi dovoljno privlačan paket za Zacha LaVinea ili DeMara DeRozana? Možda Pascala Siakama? Karl Anthony-Towns trebao bi dobiti šup-kartu u Wolvesima, ali on im ne treba, možda u nekom three-team tradeu? Jesu li Warriorsi spremni odreći se Klaya Thompsona kojem na ljeto ističe ugovor? Izbor nije velik.

Dojma sam da su obje ekipe bile bolje prije ove razmjene, pod uvjetom da je Harden želio igrati za Sixerse. Ali nije. Tu smo gdje jesmo. Dugoročno su Sixersi u boljoj poziciji jer imaju franšiznog igrača, prostor pod capom i pickove. Clippersi imaju nadu. Sljedećeg ljeta ističu ugovori svoj četvorici igrača i Lueu. Odigraju li slabašno ovu sezonu, a nagaznih mina je puno, lako je moguće da će i ova generacija Clippersa, baš kao i Lob City inkarnacija prije nje, ostati puno toga dužna navijačima. Pet godina ozljeda i ispadanja u drugoj rundi playoffa.

Nekako mi se čini da ih opet čeka ista priča.