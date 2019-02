Klinci iz Kanade

Ovog su vikenda odigrani prvi susreti novog formata Davis Cupa oko kojeg se vode mnogi ratovi u svijetu tenisa. Po starom principu domaćinstava igrale su 24 ekipe, ali ovaj put na dva dobivena seta i u rasponu od dva dana. Nastup na završnicu su očekivano izborili Australija, Njemačka, Kolumbija, Italija i Rusija. Nešto teži prolazak imali su Belgija, Kazahstan i Nizozemska, dok su Srbija, Čile, Kanada i Japan imali odlučujuće mečeve u kojima su prevagnuli u najbitnijem trenutku i kvalificirali se na završni turnir koji će se igrati krajem studenog u Madridu.

Među najglasnijim protivnicima i kritičarima novog sustava su na ovotjednim tiskovnim konferencijama bili Alexander Zverev i Lleyton Hewitt.

Zverev je još lani tvrdio kako će odigrati kvalifikacijski meč, ali da nema namjeru igrati na završnom turniru jer će mu prekratki odmor između sezona biti još dodatno skraćen. Sada je potvrdio da i dalje stoji kod tog mišljenja, što je razumljivo iz njegovog kuta gledanja, ali je bio umjeren u svojim izjavama i otkrio koliko je zapravo blizak s Gerardom Piquéom, suvlasnikom glavnog investitora novog formata Davis Cupa, Kosmos grupe.

Hewitt je, s druge strane, odlazio u ekstreme i prozivao Piquéa kako je suludo da on “tvori novi poredak u tenisu”, te je rekao da je to kao da on “mijenja Ligu Prvaka”. Hewitt istovremeno vodi medijski rat i s Bernardom Tomicem u Australiji oko međusobnih prijetnji i borbe za prevagu u australskom tenisu. Bio je karizmatičan i glasan tip na terenu, a očito se nije puno promijenilo s godinama.

Davis Cup je uvijek nekako bilo neizvjesno natjecanje gdje su se događali rezultati koji bi na touru izazvali velika čuđenja. Igrati individualan sport za ekipu, pritom za svoju zemlju i po mogućnosti pred domaćom publikom vrlo je specifična situacija za tenisače i nekad toliko inspirativna da izaziva nevjerojatno kvalitetne izvedbe. Takve prilike će biti oduzete na završnom turniru (osim za domaćine Španjolce), pa ćemo time i izgubiti djelom na neizvjesnosti, ali očito ITF tu neizvjesnost pokušava kompenzirati igranjem mečeva na dva dobivena seta, što smanjuje razliku između favorita i autsajdera.

Vjerujem da će Félix doći tamo gdje mu je i mjesto — u svjetski vrh

Za tenis možda jest šteta to što je mečeva na tri dobivena seta sve manje — sada ih gledamo samo na Grand Slamovima, a nekoć su se igrali i u završnicama turnira iz Masters serije — ali s druge strane je to skraćenje razumljivo u formatu koji traje samo dva dana i istog se dana igraju i susret parova i pojedinačni mečevi. Druga posljedica toga je to da kapetani moraju pažljivo birati tko će nastupati u parovima, jer može se dogoditi da jedan tenisač odigra tri seta parova, a odmah nakon toga još tri seta singla. Time igrači specijalizirani za dubl i širina klupe dobivaju na značaju.

Možda najzanimljivi susret ove faze bio je onaj zmeđu Slovačke i Kanade u Bratislavi, gdje je Hrvatska 2005. osvojila svoj prvi Davis Cup naslov. Točnije, bio je zanimljiv prije svega zbog Kanađana, jer Slovaci su bili u dosta skromnom sastavu — dvojica gostujućih tinejdžera, Denis Shapovalov i Félix Auger-Aliassime na svojim su leđima iznijeli kompletni teret i plasirali se na završni turnir.

U Kanadi je popularnost tenisa zadnjih godina u laganom porastu. Osim muške konkurencije u kojoj se zbiva renesansa, valja spomenuti i tenisačice, jer uz zvijezdu Eugenie Bouchard stiže i 18-godišnja Bianca Andreescu. U ovom susretu nije imala Milosa Raonica i Vaseka Pospisila koji su izbivali zbog ozljeda, a nakon duge karijere umirovio se i Daniel Nestor. Kanada je bila toliko limitirana da je od dopuštenih pet igrača prijavila samo četiri, od kojih je jedan Frank Dancevic, izbornik koji više niti ne igra. Usto se igralo na zemlji, za koju je poznato da im nije omiljena podloga — pamtimo to i od prošle godine u Osijeku, kad je Hrvatska relativno lako prošla Kanadu.

Prvi reketi svojih reprezentacija, Shapovalov i Martin Kližan, dobili su svoje mečeve, a pobjedom u jutarnjem susretu parova Slovaci su poveli 2-1. Zatim je Shapovalov odigrao fenomenalan meč i porazio Kližana pred domaćom publikom, dokazavši da je napredovao u odnosu na prošlu godinu i da je sve bolji na zemlji. Zatim je Auger-Aliassime u dva seta dobio Norberta Gombosa i donio pobjedu.

Godinu dana mlađi od Shapovalova i u ranim danima svoje juniorske karijere čak i bolji od njega, Félix je visok i ima jako dobre fizičke predispozicije. Inače je vrlo pristojan dečko, fair play igrač i veliki radnik. Ovog tjedna drži svoj najbolji ATP renking, 106. mjesto, što je za 18. godišnjaka sjajan uspjeh, iako su ga mnogi već vidjeli u top 100. Neki igrači sazriju prije, neki kasnije, ali vjerujem da će Félix doći tamo gdje mu je i mjesto — u svjetski vrh. Teško je reći kada, ali ovom pobjedom, u ovako zahtjevnom i stresnom trenutku, pokazao je da itekako može.

A koliko može Kanada? Ako na završnom turniru bude u punom sastavu — što znači s Raonicem, koji je na prva dva turnira sezone pokazao da se polako vraća, te s Pospisilom, koji je osvajač Grand Slama u parovima — imat će visoke ambicije.

La Liga je odlučila u marketinškom crossoveru promovirati Kosmosov Davis Cup, teniski agenti i funkcioneri laju u nadi da će svrgnuti postojeće ITF-ovo vodstvo i dočepati se pozicija, a fanovi pišu romane u komentarima na društvenim mrežama. Do tog famoznog turnira u Madridu je ostalo još puno vremena, što znači da ćemo se naslušati još puno medijskih ratova i gunđanja raznih likova koji smatraju da je njihovo mišljenje relevantno. No, realno gledajući, prave prednosti i nedostatke ćemo moći vidjeti tek nakon što se odigra cijelo natjecanje.