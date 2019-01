Što nas čeka na Australian Openu?

Prošlogodišnji početak sezone zavarao je mnoge ljubitelje i analitičare tenisa. Roger Federer je osvojio Australian Open u muškoj konkurenciji i nastavio svoj niz iz fenomenalne sezone 2017. Uz ozljede ostalih konkurenata, u to je vrijeme djelovaloje kao da će Federer osvojiti bar još jedan Grand Slam. Zemljani dio sezone je preskočio, a na Wimbledonu i US Openu nije dolazio dalje od četvrtfinala, to jest osmine finala. Kod žena, Caroline Wozniacki je osvojila svoj prvi Grand Slam naslov u Melbourneu, a u nastavku sezone je bila daleko od ponovnog osvajanja nekog od četiriju najjačih svjetskih turnira. U Roland Garrosu je došla do osmine finala, a na zadnja dva Grand Slama samo do drugog kola.

S obzirom na prikazano u prvim danima nove sezone, očekuje nas nepredvidiv Australian Open koji bi nas opet vrlo lako opet mogao zavarati i zamutiti cjelokupnu sliku predstojeće sezone.

Kod žena je vladala anarhija za vrijeme izbivanja Serene Williams. Nakon njena povratka s porodiljnog dopusta trebalo joj je vremena da uhvati tempo natjecanja. Malo joj je nedostajalo do osvajanja US Opena, ali u potpunosti sama snosi odgovornost za poraz i nedolično ponašanje na terenu. Međutim, sad je imala dovoljno vremena za proći kompletne pripreme i opet se mora smatrati prvom favoritkinjom za osvajanje Australian Opena. Otvorila je sezonu na Hopman Cupu u Perthu, gdje je ostvarila tri pobjede u tri nastupa što je dobar nagovještaj, ali isto tako treba uzeti u obzir da Katie Boulter, Maria Sakkari i Belinda Bencic nisu pretendentice za osvajanje Grand Slama.

Angelique Kerber je također ostvarila sve tri pobjede na Hopman Cupu i može biti prijetnja, kao i Simona Halep koja je imala strašnu 2018. godinu, ali ju je završila s ozljedom i tek ćemo ovog tjedna u Sydneyu moći vidjeti u kakvom je stanju uoči Melbournea. Ostatak društva koje puca na Grand Slam titulu, uključujući i prošlogodišnju osvajačicu Wozniacki, ne obećava previše, makar je u ženskom tenisu jako teško išta predvidjeti s obzirom na česta iznenađenja i nedostatak konstante.

Tome u prilog idu i rezultati na prvim turnirima sezone u prvom tjednu godine. Kao i svake sezone, velika većina igračica iz top 10 društva koje odluče igrati u prvom tjednu godine počinju sezonu u Brisbaneu. Za razliku od Shenzhena i Aucklanda, Brisbane nudi uvjete najsličnije onima koji ih čekaju u Melbourneu, turnir se održava u istoj zemlji i Australski savez kao vlasnik turnira nudi najbolje financijske uvjete. Čak sedam igračica iz društva top 10 je došlo na turnir, a do četvrtfinala su dogurale samo dvije. Jedna od tih je Karolina Pliškova, koja je i osvojila turnir i može biti eventualni favorit iz sjene. Wozniacki je bila jedina igračica iz top 10 koja je nastupila u Aucklandu i već u drugom kolu je poražena od kanadske tinejdžerke Biance Andrescu, koja je trenutno izvan top 100 na WTA listi.

Ono što veseli naše navijače jest činjenica da je Donna Vekić imala vrlo solidan ulazak u sezonu i možemo očekivati nastavak njena uspona i sazrijevanja. Pritom valja napomenuti kako se ove godine očekuje konačno odazivanje svih igračica u Fed Cup reprezentaciju, pa bi uz Donnu trebale igrati Petra Martić i svježe oporavljena Ana Konjuh.

Federer vrlo spreman dolazi u Melbourne, gdje će uz Đokovića biti glavni favorit

Kod muških je situacija jednako nepredvidiva jer napokon imamo sreću vidjeti veliku četvorku na okupu bez ozljeda, uz povratak Stana Wawrinke i ponovno odsutstvo Juana Martina Del Potra.

Međutim, ne znamo u kakvom stanju dolazi Rafael Nadal. Iako je tvrdio da zdrav ulazi u novu sezonu nakon prošlogodišnje operacije zgloba i istegnuća trbušnog zida, otkazao je nastup u Brisbaneu zbog bolova u bedru. Odigrao je tek jedan meč, i to na egzibiciji u Abu Dhabiju gdje je poražen od Kevina Andersona. Tvrdi da nije ništa ozbiljno, ali da bi igranjem u Brisbaneu mogao dovesti u pitanje Melbourne. Svakako nije obećavajuća situacija uoči Grand Slama, gdje za osvojiti turnir mora igrati na tri dobivena seta i dobiti sedam mečeva zaredom.

Andy Murray je zapeo već u drugom kolu Brisbanea od Daniila Medvedeva. Za njega je bitno je da je napokon zdrav i 100 posto spreman, ali nikako se ne može još smatrati pretendentom na titulu. Wawrinka je u Dohi imao vrlo dobru pobjedu nad Karenom Hačanovim koji je obilježio završetak prošle sezone, ali u četvrtfinalu je pao protiv Roberta Bautiste Aguta, koji je senzacionalno osvojio turnir i pritom pobijedio Novaka Đokovića.

To je u principu i unijelo taj dodatni dašak nepredvidivosti uoči Melbournea, jer Nole je u drugom djelu sezone 2018. izgledao nedodirljivo i za očekivati je da će ove sezone biti favorit gdje god da se pojavi. Međutim Nole je cijeli tjedan u Dohi izgledao kao da se muči. Lopta mu nije iz reketa izlazila kao inače, a i djelovao je kao da je još težak na nogama. Je li to posljedica napornih priprema ili je još u procesu uzdizanja fizičke forme, teško je znati. Nakon mučenja s Martonom Fucsovicsem i Nikolozom Basilašvilijem imao je čak set i brejk protiv Bautiste, ali je iznenadni pad fokusa odnio kompletan meč. Međutim ako u Melbourneu dođe do revanša, možemo biti poprilično sigurni da će meč završiti drugačije jer na duge staze Novak ima prevagu nad većinom igrača.

Anderson je nastavio gdje je stao prošle godine. Osvojio je turnir u Indijskom Puneu i konstantno pružajući visoki nivo tenisa uz minimalne oscilacije grabi prema vrhu. Dominic Thiem imao je jako loš ulazak u 2019. jer je na egzibiciji u Abu Dhabiju poražen u sva tri meča, a kasnije je u prvom kolu Dohe poražen od Pierrea Hughuesa Herberta. Kei Nishikori je otvorio sezonu osvajanjem Brisbanea i može se nadati reprizi US Opena iz 2014. kad je poražen od Marina Čilića. Alexander Zverev se odlučio za Hopman Cup i uvjerljivo je poražen od Federera koji je u ovih desetak dana kada sve zbrojimo i oduzmemo pokazao zapravo najviše.

Federer tradicionalno počinje sezonu u Perthu na ovom turniru koji Australci vole, ali u principu je samo još jedna egzibicija koja će dogodine biti zamijenjena svjetskim teniskim prvenstvom u režiji ATP-a i Australskog teniskog saveza kao protuteža ITF-ovu Davis Cupu. Federer je pobijedio Camerona Norriea, Francesa Tiafoea, Stefanosa Tsitsipasa i naposljetku Zvereva. Pritom nije ispustio niti set i pokazuje da vrlo spreman dolazi u Melbourne gdje će uz Đokovića (unatoč Dohi) biti glavni favorit za osvajanje po ovome što smo imali priliku vidjeti u ranim danima nove sezone.

Hrvate može veseliti još jedna renesansa Ive Karlovića koji na pragu svoje 40. igra fenomenalno. S druge strane može nas brinuti Čilićevo bolno koljeno njegovo otkazivanje prvog turnira sezone.

Ove je godine Australian Open pripremio nekoliko novosti. Tu je već dobro poznati shot clock, koji u teškim vremenskim uvjetima Australije sigurno neće ići na ruku igračima koji igraju duge izmjene i puno trče. Novo je pravilo i prekidanje mečeva uslijed prevelikih vrućina, a što će biti određivano posebnim indeksom vrućine koji su razvili australski znanstvenici. Također, uveden je i match-tie break do 10 dobivenih poena kad rezultat dođe do 6:6 u petom setu.

Kao što su prošle godine pomutnju u ždrijebu napravili Hyeon Chung i Tennys Sandgren, isto možemo očekivati i ove godine. Uz Murraya i Wawrinku koji nisu ni blizu svoje top forme, Nadalovo i Čilićevo upitno fizičko stanje, povratak Tomáša Berdycha koji je nakon šestomjesečnog izbivanja igrao finale Dohe, odličan početak Nishikorija, Andersona i Bautiste, te prisutstvo igrača koji uvijek mogu zapapriti svima poput Milosa Raonica, Johna Isnera, Borne Ćorića, Grigora Dimitrova i Hačanova, zaista možemo očekivati vrlo nepredvidiv Australian Open. Puno se govorilo o tome kako muškom tenisu nedostaje raznovrsnosti i konkurentnosti, a trenutna situacija ukazuje na veliku i izjednačenu konkurenciju. Čeka nas još nekoliko turnira u sljedećem tjednu gdje ćemo moći još malo izoštriti sliku uoči početka Australian Opena, ali dobar dio glavnih favorita na njima neće nastupiti tako da se neka opća slika neće puno mijenjati.