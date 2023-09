Lov na Dinamo i Uzbekistan

Futsal Dinamo strpljivo je čekao i (g)radio svoj trenutak u povijesti. I dočekao. Baš kao što su to napravili i njegovi prethodnici u uzbudljivom i redovito dramatičnom hrvatskom futsalskom prvenstvu, Dinamo je na predaju branitelja naslova najprije prisilio Novo vrijeme u polufinalu, a potom u finalu i Olmissum, drugi klub koji je zadnjih godina osvajao titule. I to uzimajući teške, velike, titule vrijedne pobjede u vrućim gostujućim dvoranama. Nije lagan put do samog vrha hrvatskog futsala. Osjetili su to svi koji su pokušavali onamo doći.

Ljeto je brzo proletjelo, a hrvatska futsalska elita već je jučer iznova krenula u svoj devetomjesečni maraton. Sudbina je htjela da se novo prvenstvo otvori na isti način na koji je završilo i prethodno. Okršajem Dinama i Olmissuma, u kojem su aktualni prvaci dobili prvi set s glatkih 6:1.

Dinamo je, nakon službene titule osvojene u proljeće, drugu neslužbenu zaslužio i tijekom ljeta. U moru velikih promjena, preslagivanja i odlazaka praktično kod svih konkurenata koji ga žele izazvati, Dinamo je uspio svoju šampionsku momčad sačuvati gotovo netaknutom, uz dva ciljana pojačanja na pozicijama koje je trebalo podebljati.

Zvonimir Šućur i Mihovil Prgomet prošle su sezone razmijenili dresove Šibenika 1983 i Dinama, a ovog ljeta su se obojica vratili onamo odakle su i došli. Osim Prgometa, Dinamo se za novi lov na trofeje, ali i na debi u Ligi prvaka, ojačao i Nikolom Gudasićem, bivšim igračem Uspinjače i Vrgorca koji je zadnje dvije sezone proveo u njemačkom Weilimdorfu. Za Dinamo i Olmissum ovo će biti posebno izazovna sezona jer ih osim lova na domaće trofeje čeka i slast, ali i zahtjevan izazov Lige prvaka Ipak, najveća je Dinamova snaga u činjenici da je sačuvao sve svoje šampionske adute, od reprezentativaca Kristijana Čekola, Luke Perića, Matea Mužara, Kristijana Postružina, do veterana Tihomira Novaka, koji će nakon oporavka od ozljede svlačionici davati potreban mir i iskustvo. Dinamo stoga u novu sezonu ulazi kao prvi favorit, ali prvi put i u ulozi lovine koja će braniti, a ne kao dosad napadati. A konkurencija je tijekom ljeta doživjela velike turbulencije. Olmissum je, primjerice, ostao bez kapetana i stožernog čovjeka svoje trofejne svlačionice. Stjepan Perišić je prilično iznenadio odlukom da u godinama i formi dostojnoj futsalske elite preseli u redove trećeligaša Podstrane. Ako biste pomislili da ga je onamo privukla ‘saudijska’ ponuda kakva se ne odbija, gadno biste se prevarili. Riječ je o čistoj emociji i želji da pomogne klubu u čiji je rad već godinama aktivno uključen, kako bi napravo korak naprijed i možda čak napao sam elitni rang hrvatskog futsala. Osim Perišića, Olmissum je izgubio i njegova ‘blizanca’ Nikolu Pavića koji je prešao u Crnicu, Marka Kuraju koji se vratio u Square, obojicu prošlogodišnjih Brazilaca i vratara Josipa Bilandžića koji je potpisao za Torcidu. Došli su slovenski i finski reprezentativci Jeremy Bukovec i Iiro Vanha, a rotaciju i konkurenciju pojačali su Josip Juretić iz Novog vremena, Božo Sučić iz Universitasa, Bruno Žilić iz Crnice i vratar Vinko Rozga iz Torcide. Ipak, najveće pojačanje stiglo je na klupu. Trener Frane Despotović vratio se u Hrvatsku nakon sezone provedene u talijanskoj Pescari i dobio u ruke ključeve omiške dvorane. Uz reprezentativce Antonija Sekulića, Duju Kusturu, Josipa Jurlinu i grupu domaćih igrača slagat će kockice za domaće i europske ispite, a prvi suradnik bit će mu njegov prethodnik Marko Mladin, koji je iz trenerske preselio na funkciju sportskog direktora. Za Dinamo i Olmissum ovo će biti posebno izazovna sezona jer ih osim lova na domaće trofeje čeka i slast, ali i zahtjevan izazov Lige prvaka. Podsjetimo, hrvatska liga jedna je od tek četiriju europskih koje daju dva kluba u Ligu prvaka, a oba naša predstavnika bit će domaćini svoje skupine Glavne runde. Omiš će tako krajem listopada ugostiti ukrajinski HIT, kazakstanski Ayat i portugalski Sporting koji se već udomaćio u hrvatskom futsalu, a u Elitnu rundu proći će tri prvoplasirana. Istovremeno, Zagreb će biti domaćin grupe u kojoj će, osim prvaka Hrvatske, biti i prvaci Crne Gore (Titograd), Švedske (Örebro) i Poljske (Lubawa), ali među 16 najboljih u Europi proći će samo pobjednik skupine. A dok se prošlogodišnji finalisti budu bavili Europom i tempirali formu za najvažnije periode sezone, iza njihovih leđa grupa izazivača vrebat će svaku njihovu nesavršenost ili dekoncentraciju. Novo vrijeme promijenilo je i predsjednika i trenera i dobar dio svlačionice, ali glavna vijest koja je zasjenila sve ostale je povratak Duje Bajrušovića. I to kao trenera kluba s kojim je ispisao najljepše stranice svoje igračke karijere. Nitko još ne zna kakav će ‘Sveti Duje Makarski’ biti trener, ali da je vođa, to se zna odavno. Bit će vrlo zanimljivo promatrati njegovu mentalnu tranziciju iz igrača u trenera, a zahtjevi će od starta biti visoki. Zamijeniti trenera kalibra Ivana Božovića ne bi bilo jednostavno ni za nekog iskusnijeg, a posebno na klupi kluba poput makarskog koji je naviknut pobjeđivati i osvajati. Prvo ime svlačionice je ostalo, pitanje je samo koliko će Toniju Jelaviću trebati vremena da se tjelesno i formom vrati u svoju ulogu nakon višemjesečnog oporavka od ozljede. Otišao je Brazilac Jefferson, otišli su Luka Suton, Blago Gašpar i Josip Juretić. Došao je Osijekov Brazilac Vitor Lima i Splitov kapetan Duje Vladović, a tu su i dalje provjerene domaće snage Filip Bašković, Jakša Herceg, Vedran Kazazić, Marin Musinov, Mate Vuković i nova oružja poput Davida Barbarića i Gabriela Lasića, od kojih se u novoj sezoni očekuje eksplozija. Velike promjene dogodile su se i u Puli, koja će u novoj sezoni imati snažan latino štih koji je okupio 33-godišnji španjolski trener Alvaro Martinez Castillo. Otišli su legendarni Slovenac Igor Osredkar i vratar Darko Milanović, a u svlačionicu se jedan po jedan slijevali Brazilci Vitor Renoldi i vratar Roberto Gozi Junior, pa Španjolac Manuel Pacheco Chus, pa Kolumbijac Felipe Etcheverry, pa Argentinac Franco Agustin Grillo. Svu tu latino-hrvatsku družinu nadgledat će kapetan David Mataja, a klikne li sve po zamislima španjolskog trenera, Pula bi mogla biti jako zanimljiva i zabavna za gledati. Ali ne klikne li… Što se ostalih tiče, Square je izgubio prvo ime prošlosezonske lige Darija Marinovića, koji je otišao u redove talijanskog prvaka Feldi Eboli i s njim će igrati Ligu prvaka. Otišli su slovenski reprezentativci Teo Turk i Denis Totošković, a došao finski reprezentativac Lassi Lintuli. Ipak najveće je pojačanje Kurajin povratak iz Olmissuma, gdje je zanat godinama brusio i novi trener Marin Jukić, koji je naslijedio Antuna Bačića. Crnica je zadržala Žarka Luketina i dovela dvojicu bivših hrvatskih reprezentativaca (Pavić i Saša Babić) i jednog srpskog (Lazar Milosavljević). Vrgorac će s trenerom Sašom Subotićem biti ono što je uvijek — tvrd orah za svakoga, Torcida je promijenila praktično čitavu momčad, a Osijek i Uspinjača uglavnom su radili doselekciju u svojim lokalnim bazenima. Od ove sezone kreće i eksperimentalna jedinstvena druga liga s također 10 klubova. Ideja je pokušati proširiti profesionalni rad, odnos i kvalitetu, ali i omogućiti mladim igračima da imaju dobro mjesto za kaljenje. A mladih itekako ima, pokazalo je to i Europsko prvenstvo U19 koje se igralo u Poreču, na kojem je hrvatska reprezentacija odigrala dvije odlične utakmice protiv dviju najboljih europskih selekcija, Španjolske (3:3) i Portugala (3:4), te završila kao službeno šesta momčad u Europi. Ključno je tim mladićima omogućiti da što prije zagrizu u ozbiljan seniorski futsal. Vrijeme će pokazati je li hrvatski dvoranski nogomet spreman i sposoban i za jedinstvenu drugu ligu, ali da će ona već u svom prvom izdanju biti zanimljiva svjedoči podatak da će u njoj ove sezone nastupati i najtrofejniji hrvatski futsalski klub Split, ali i dvojica najtrofejnijih trenera koji su zadnjih godina vodili međusobne bitke i osvajali naslove prvaka — Duje Maretić (Rijeka) i Teo Strunje (Šibenik 1983). A osim klupskih, ove jeseni nas očekuju i reprezentativna uzbuđenja. Momčad Marinka Mavrovića uvjerljivo je startala u zadnji krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će se dogodine u ovo vrijeme održati u Uzbekistanu. S 5:1 je potopljena Njemačka, s 4:0 Slovačka, a već za dva tjedna Hrvatsku očekuju možda i ključni dvoboji s Francuskom. Prvi je početkom listopada u Lavalu, drugi pet dana kasnije u Zagrebu, a te dvije utakmice mogu sve riješiti i prije prosinačke završnice s Nijemcima i Slovacima. Samo pobjednik skupine ide direktno na SP, dok drugoplasiranog čekaju muke dodatnih kvalifikacija u travnju. Vrijedi podsjetiti da Hrvatska na Svjetskom prvenstvu nije bila još od Gvatemale 2000. Vrime je.

