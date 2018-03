Povijest jednog derbija

U svijetu sporta gradski je derbi nešto posebno. Nešto što se u stotinama zemalja diljem svijeta čeka cijelu godinu. Nešto za što se živi cijelu godinu. Onaj dan kad se grad pretvara u ratnu zonu i dijeli na ‘naš’ i ‘njihov’. Kad se kvartovi pretvaraju u utvrde, a prijatelji u neprijatelje. Kad se poništavaju sva pravila i zaboravljaju sva obećanja. Kumstva. Ljubavi.

I Hrvatska već 10 godina ima svoj prvoligaški nogometni gradski derbi. Jedinstven i poseban. Derbi kakav nema apsolutno ni jedan drugi grad na svijetu. Ni blizu. Iza svakog gradskog derbija stoji zanimljiva povijest i priča koja vapi da je se ispriča. Priča koja ima svoj *uvod, *zaplet i *zaključak.

Ovo je priča o 10 godina unikatne povijesti zagrebačkog gradskog derbija.

*UVOD

1. Domagoj Antolić iz Dinama u Lokomotivu.

2. Tomislav Barbarić iz Dinama u Lokomotivu.

3. Tomislav Barbarić iz Lokomotive u Dinamo.

4. Dario Bošnjak iz Dinama u Lokomotivu.

5. Mate Dugandžić iz Dinama u Lokomotivu.

6. Mate Dugandžić iz Lokomotive u Dinamo.

7. Krunoslav Hendija iz Dinama u Lokomotivu.

8. Ivan Herceg iz Dinama u Lokomotivu.

9. Matej Jelić iz Dinama u Lokomotivu.

10. Matej Jelić iz Lokomotive u Dinamo.

11. Mario Jozić iz Lokomotive u Dinamo.

12. Mirko Kramarić iz Dinama u Lokomotivu.

13. Mate Maleš iz Dinama u Lokomotivu.

14. Ivan Peko iz Dinama u Lokomotivu.

15. Josip Pivarić iz Dinama u Lokomotivu.

16. Josip Pivarić iz Lokomotive u Dinamo.

17. Josip Pivarić iz Dinama u Lokomotivu.

18. Mateo Poljak iz Dinama u Lokomotivu.

19. Marin Špoljarić iz Dinama u Lokomotivu.

20. Ivan Tomečak iz Lokomotive u Dinamo.

21. Daniel Višević iz Lokomotive u Dinamo.

22. Domagoj Antolić iz Lokomotive u Dinamo.

23. Denis Cerovec iz Dinama u Lokomotivu.

24. Josip Gegić iz Dinama u Lokomotivu.

25. Petar Franjić iz Dinama u Lokomotivu.

26. Petar Franjić iz Lokomotive u Dinamo.

27. Tomislav Havojić iz Lokomotive u Dinamo.

28. Tomislav Havojić iz Dinama u Lokomotivu.

29. Ivor Horvat iz Dinama u Lokomotivu.

30. Matija Jankulica iz Dinama u Lokomotivu.

31. Matej Jelić iz Dinama u Lokomotivu.

32. Ivan Kelava iz Dinama u Lokomotivu.

33. Mate Maleš iz Lokomotive u Dinamo.

34. Ivan Mršić iz Dinama u Lokomotivu.

35. Mario Musa iz Dinama u Lokomotivu.

36. Dalibor Pandža iz Lokomotive u Dinamo.

37. Dalibor Pandža iz Dinama u Lokomotivu.

38. Dominik Picak iz Dinama u Lokomotivu.

39. Igor Vidaković iz Lokomotive u Dinamo.

40. Emiljano Vila iz Dinama u Lokomotivu.

41. Emiljano Vila iz Lokomotive u Dinamo.

42. Šime Vrsaljko iz Dinama u Lokomotivu.

43. Šime Vrsaljko iz Lokomotive u Dinamo.

44. Domagoj Antolić iz Dinama u Lokomotivu.

45. Matej Bagarić iz Lokomotive u Dinamo.

46. Almir Bekić iz Dinama u Lokomotivu.

47. Almir Bekić iz Lokomotive u Dinamo.

48. Dodo iz Dinama u Lokomotivu.

49. Dodo iz Lokomotive u Dinamo.

50. Ivan Kelava iz Lokomotive u Dinamo.

51. Mislav Komorski iz Dinama u Lokomotivu.

52. Miran Kraljević iz Dinama u Lokomotivu.

53. Mate Maleš iz Dinama u Lokomotivu.

54. Leonard Mesarić iz Lokomotive u Dinamo.

55. Frano Mlinar iz Dinama u Lokomotivu.

56. Ilija Sivonjić iz Dinama u Lokomotivu.

57. Arijan Ademi iz Dinama u Lokomotivu.

58. Arijan Ademi iz Lokomotive u Dinamo.

59. Walid Atta iz Lokomotive u Dinamo.

60. Matej Bagarić iz Dinama u Lokomotivu.

61. Matko Bajan iz Dinama u Lokomotivu.

62. Karlo Bručić iz Dinama u Lokomotivu.

63. Josip Čalušić iz Dinama u Lokomotivu.

64. Andrej Kramarić iz Dinama u Lokomotivu.

65. Andrej Kramarić iz Lokomotive u Dinamo.

66. Leonard Mesarić iz Dinama u Lokomotivu.

67. Romeo Mitrović iz Lokomotive u Dinamo.

68. Romeo Mitrović iz Dinama u Lokomotivu.

69. Ivan Peko iz Lokomotive u Dinamo.

70. Josip Pivarić iz Lokomotive u Dinamo.

71. Mateo Poljak iz Lokomotive u Dinamo.

72. Ante Puljić iz Lokomotive u Dinamo.

73. Ante Puljić iz Dinama u Lokomotivu.

74. Mario Šitum iz Dinama u Lokomotivu.

75. Dino Škvorc iz Dinama u Lokomotivu.

76. Dino Škvorc iz Lokomotive u Dinamo.

77. Filip Škvorc iz Dinama u Lokomotivu.

78. Filip Škvorc iz Lokomotive u Dinamo.

79. Borna Vinčić iz Dinama u Lokomotivu.

80. Filip Vukić iz Dinama u Lokomotivu.

81. Tomislav Barbarić iz Dinama u Lokomotivu.

82. Marcelo Brozović iz Lokomotive u Dinamo.

83. Mathias Chago iz Dinama u Lokomotivu.

84. Mathias Chago iz Lokomotive u Dinamo.

85. Josip Čalušić iz Lokomotive u Dinamo.

86. Andrej Kramarić iz Dinama u Lokomotivu.

87. Andrej Kramarić iz Lokomotive u Dinamo.

88. Filip Mihaljević iz Dinama u Lokomotivu.

89. Filip Mihaljević iz Lokomotive u Dinamo.

90. Romeo Mitrović iz Lokomotive u Dinamo.

91. Filip Mrzljak iz Dinama u Lokomotivu.

92. Domagoj Pavičić iz Dinama u Lokomotivu.

93. Ivan Peko iz Dinama u Lokomotivu.

94. Ante Puljić iz Lokomotive u Dinamo.

95. Ante Puljić iz Dinama u Lokomotivu.

96. Filip Škvorc iz Dinama u Lokomotivu.

97. Filip Škvorc iz Lokomotive u Dinamo.

98. Goran Zakarić iz Dinama u Lokomotivu.

99. Goran Zakarić iz Lokomotive u Dinamo.

Video: I got (1)99 problems but the bitch ain’t one

100. Domagoj Antolić iz Lokomotive u Dinamo.

101. Tomislav Barbarić iz Lokomotive u Dinamo.

102. Tomislav Barbarić iz Dinama u Lokomotivu.

103. Karlo Bartolec iz Dinama u Lokomotivu.

104. Mathias Chago iz Dinama u Lokomotivu.

105. Dejan Čabraja iz Dinama u Lokomotivu.

106. Josip Čalušić iz Dinama u Lokomotivu.

107. Toni Gorupec iz Dinama u Lokomotivu.

108. Petar Mišić iz Dinama u Lokomotivu.

109. Danijel Miškić iz Dinama u Lokomotivu.

110. Mario Musa iz Lokomotive u Dinamo.

111. Mario Musa iz Dinama u Lokomotivu.

112. Domagoj Pavičić iz Lokomotive u Dinamo.

113. Dino Perić iz Dinama u Lokomotivu.

114. Dino Perić iz Lokomotive u Dinamo.

115. Hrvoje Plum iz Dinama u Lokomotivu.

116. Herdi Prenga iz Dinama u Lokomotivu.

117. Ante Puljić iz Lokomotive u Dinamo.

118. Ante Puljić iz Dinama u Lokomotivu.

119. Mario Šitum iz Lokomotive u Dinamo.

120. Dino Špehar iz Dinama u Lokomotivu.

121. Dino Špehar iz Lokomotive u Dinamo.

122. Oliver Zelenika iz Dinama u Lokomotivu.

123. Lee Addy iz Dinama u Lokomotivu.

124. Lee Addy iz Lokomotive u Dinamo.

125. Franko Andrijašević iz Dinama u Lokomotivu.

126. Jakov Biljan iz Dinama u Lokomotivu.

127. Jakov Biljan iz Lokomotive u Dinamo.

128. Karlo Bručić iz Lokomotive u Dinamo.

129. Karlo Bručić iz Dinama u Lokomotivu.

130. Josip Čalušić iz Lokomotive u Dinamo.

131. Marko Kolar iz Dinama u Lokomotivu.

132. Jerko Leko iz Dinama u Lokomotivu.

133. Petar Mamić iz Dinama u Lokomotivu.

134. Mirko Marić iz Dinama u Lokomotivu.

135. Petar Mišić iz Lokomotive u Dinamo.

136. Mario Musa iz Lokomotive u Dinamo.

137. Domagoj Pavičić iz Dinama u Lokomotivu.

138. Domagoj Pavičić iz Lokomotive u Dinamo.

139. Dino Perić iz Dinama u Lokomotivu.

140. Dino Perić iz Lokomotive u Dinamo.

141. Marko Pjaca iz Lokomotive u Dinamo.

142. Herdi Prenga iz Lokomotive u Dinamo.

143. Ante Rukavina iz Dinama u Lokomotivu.

144. Ante Rukavina iz Lokomotive u Dinamo.

145. Franko Andrijašević iz Lokomotive u Dinamo.

146. Borna Barišić iz Dinama u Lokomotivu.

147. Borna Barišić iz Lokomotive u Dinamo.

148. Luka Capan iz Dinama u Lokomotivu.

149. Endri Cekici iz Dinama u Lokomotivu.

150. Josip Ćorić iz Dinama u Lokomotivu.

151. Ivan Fiolić iz Dinama u Lokomotivu.

152. Said Husejinović iz Dinama u Lokomotivu.

153. Said Husejinović iz Lokomotive u Dinamo.

154. Marko Kolar iz Lokomotive u Dinamo.

155. Marko Kolar iz Dinama u Lokomotivu.

156. Jerko Leko iz Lokomotive u Dinamo.

157. Jerko Leko iz Dinama u Lokomotivu.

158. Petar Mamić iz Lokomotive u Dinamo.

159. Marko Mikulić iz Dinama u Lokomotivu.

160. Petar Mišić iz Dinama u Lokomotivu.

161. Zvonko Pamić iz Dinama u Lokomotivu.

162. Zvonko Pamić iz Lokomotive u Dinamo.

163. Dino Perić iz Dinama u Lokomotivu.

164. Herdi Prenga iz Dinama u Lokomotivu.

165. Damir Šovšić iz Lokomotive u Dinamo.

166. Damir Šovšić iz Dinama u Lokomotivu.

167. Damir Šovšić iz Lokomotive u Dinamo.

168. Ivan Šunjić iz Dinama u Lokomotivu.

169. Oliver Zelenika iz Lokomotive u Dinamo.

170. Endri Cekici iz Lokomotive u Dinamo.

171. Josip Čalušić iz Dinama u Lokomotivu.

172. Josip Čalušić iz Lokomotive u Dinamo.

173. Ivan Fiolić iz Lokomotive u Dinamo.

174. Ivan Fiolić iz Dinama u Lokomotivu.

175. Ivan Fiolić iz Lokomotive u Dinamo.

176. Tibor Halilović iz Dinama u Lokomotivu.

177. Ali Karimi iz Dinama u Lokomotivu.

178. Ali Karimi iz Lokomotive u Dinamo.

179. Ante Majstorović iz Dinama u Lokomotivu.

180. Mirko Marić iz Lokomotive u Dinamo.

181. Filip Mihaljević iz Dinama u Lokomotivu.

182. Marko Mikulić iz Lokomotive u Dinamo.

183. Dino Perić iz Lokomotive u Dinamo.

184. Dino Perić iz Dinama u Lokomotivu.

185. Dejan Radonjić iz Dinama u Lokomotivu.

186. Amir Rrahmani iz Dinama u Lokomotivu.

187. Amir Rrahmani iz Lokomotive u Dinamo.

188. Marko Stolnik iz Dinama u Lokomotivu.

189. Adrian Šemper iz Dinama u Lokomotivu.

190. Danijel Zagorac iz Dinama u Lokomotivu.

191. Danijel Zagorac iz Lokomotive u Dinamo.

192. Bojan Knežević iz Dinama u Lokomotivu.

193. Mario Musa iz Dinama u Lokomotivu.

194. Dino Perić iz Lokomotive u Dinamo.

195. Vinko Soldo iz Dinama u Lokomotivu.

196. Vinko Soldo iz Lokomotive u Dinamo.

197. Marko Stolnik iz Lokomotive u Dinamo.

198. Ivan Šunjić iz Lokomotive u Dinamo.

199. Ivan Šunjić iz Dinama u Lokomotivu.

Video: Izbor najboljih trenutaka iz dosadašnjih derbija

*ZAPLET

Lokomotiva – Dinamo 0:1

Dinamo – Lokomotiva 1:0

Lokomotiva – Dinamo 0:2

Dinamo – Lokomotiva 1:0

Lokomotiva – Dinamo 1:2

Dinamo – Lokomotiva 6:0

Lokomotiva – Dinamo 1:3

Dinamo – Lokomotiva 1:0

Lokomotiva – Dinamo 1:2

Dinamo – Lokomotiva 2:1

Lokomotiva – Dinamo 0:3

Dinamo – Lokomotiva 2:1

Lokomotiva – Dinamo 1:1

Lokomotiva – Dinamo 3:4

Dinamo – Lokomotiva 3:0

Dinamo – Lokomotiva 2:1

Lokomotiva – Dinamo 1:2

Lokomotiva – Dinamo 0:4

Dinamo – Lokomotiva 3:1

Dinamo – Lokomotiva 3:2

Lokomotiva – Dinamo 0:4

Dinamo – Lokomotiva 3:1

Lokomotiva – Dinamo 0:1

Dinamo – Lokomotiva 3:1

Lokomotiva – Dinamo 1:2

Lokomotiva – Dinamo 0:3

Dinamo – Lokomotiva 2:0

*ZAKLJUČAK

Nikih problema.