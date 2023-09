Tri derbija, tri kralja

Derbiji uglavnom ne odlučuju prvenstva, iako se u njima generira i ispoljava najviše emocija i energije. Derbiji između Hajduka i Dinama u Splitu i u Zagrebu imaju potpuno različitu atmosferu, dinamiku i ambijent. Hajduk je desetljećima bio neprikosnoveni favorit na svom terenu, Dinamo na svom, ali u posljednjem desetljeću puno je toga otišlo na Dinamovu stranu, pa tako i ishodi u velikim derbijima.

Zanimljiv povijesni slijed dopratio je nedjeljni derbi u kojem će Hajduk i Dinamo već treći put ove sezone ukrstiti koplja, prvi put u Splitu. Otpuhnuli smo prašinu s arhive utakmica hrvatskog sporta igranih u Splitu od hrvatske samostalnosti i pronašli zanimljivu vezu između splitskih okršaja odigranih prije točno 30, 20 i 10 godina.