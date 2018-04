Najveći talijanski proizvođač i preprodavač igračaka Giochi Preziosi 2003. je u prodaju pustio patentiranu društvenu igru za sve uzraste koju je nazvao Akkiapa L’Arbitro. Na kutiji je nacrtan nogometni sudac koji očigledno bježi, još dvojica koja pokazuju na penal, odnosno crveni karton, te dvojica navijača koja ih, bar tako izgleda, bodre. Igra je poprilično jednostavna – dvojica igrača imaju malene rukavice, a na plastičnom terenu posloženi su nogometni suci na čijoj glavi povremeno zasvijetli malena lampica. Cilj je što brže udariti suca kojemu glava zasvijetli, a pobjednik igre je onaj koji udari više sudaca.

Realno, nije urnebesno, ali zvuči zabavno.

Međutim, priča ima i svoj nastavak, a on nije šala. Osnivač i vlasnik tvrtke Giochi Preziosi glavom je i bradom Enrico Preziosi, 70-godišnji Genoin predsjednik kojega možda pamtite i po tome što je sudjelovao u nekoliko afera vezanih za transfere igrača i manipuliranje njihovim cijenama, po tome što je u nekoliko navrata suspendiran iz talijanskog nogometa, a prije nekoliko godina je i fizički napao novinara.

Elem, taj isti Preziosi kasnih je 1990-ih bio vlasnik i predsjednik jednog drugog kluba – Coma, koji je upravo u sezoni 2002./2003. zaigrao u Serie A. Como je te godine igrački bio zanimljiv – između ostalih, igrali su ondje Saša Bjelanović, Stjepan Tomas i Vedin Musić – ali daleko od kvalitete potrebne za ostanak u ligi. Ipak, bahati i glasni Preziosi nije odustajao od teorije zavjere po kojoj su se talijanski suci dogovorili izbaciti Como iz Serie A, zbog čega je odlučio i kreirati igru Akkiapa L’Arbitro. Njegovi su do 12. kola još uvijek bili bez pobjede, a onda je Massimiliano Saccani jednog popodneva u prosincu dosudio tri jedanaesterca za Udinese na Sinigagliji. Gosti su već vodili 1-0; prva dva su promašili, a treći nisu ni šutnuli jer je bijesna masa odlučila igru pokušati zaigrati u realnosti.

Udari suca. Jer sudac je uvijek kriv.

Prije tjedan dana Juventus je bio na pragu jednog od najvećih iznenađenja i preokreta u povijesti nogometa. Bilo je rezultatski zanimljivih utakmica i sustizanja prednosti, ali ovo je Santiago Bernabeu, četvrtfinale Lige prvaka i moćni Real Madrid. Zato talijanskim prvacima nitko nije davao velike šanse pred uzvrat, ali odigrali su odličnu utakmicu i sustigli 0-3 iz prvog susreta te bili na korak od senzacije.

Onda se dogodila velika pogreška. Ili čitava serija događaja koji bi se možda mogli okarakterizirati kao pogreške.

Tako je, iako okružen trojicom Juventusovih veznjaka, Toni Kroos nekako ostao s dovoljno vremena i prostora da se namjesti i ubaci loptu u šesnaesterac gostiju. Pogreška? Možda. Onamo je sjajno utrčao Cristiano Ronaldo, koji je za pola koraka pobjegao Alexu Sandru; nije lako čuvati takvog igrača, još je manje lako skočiti ispred njega, pogotovo kada uhvati tih važnih pola metra koji su bili presudni da nadskoči čuvara. Pogreška? Možda. Onaj Kroosov centaršut izbacio je i Juventusovu zadnju liniju; čak petorica igrača u tom trenutku ne može ništa osim tromo i nemoćno stajati na vrhu šesnaesterca i promatrati Ronaldovu povratnu loptu glavom. U sredini je potpuno sam ostao Lucas Vázquez. Pogreška? Možda. S leđa mu natrčava slabašno postavljeni Mehdi Benatia i pokušava nogu ubaciti ispred njega i igrati na loptu. Pogreška? Možda.

Od Kroosova centaršuta do Vazquezova pada u petercu prošle su točno tri sekunde. Jedan, dva, tri.

Michael Oliver u ovom je trenutku morao donijeti odluku, penal ili ne. Michael Oliver je, logično, nogometni sudac. Bio je dobro postavljen, bez greške, gledao je u duel dvojice igrača ravno ispred sebe, na samo nekoliko metara razdaljine, bez ikoga da mu zaklanja pogled. Možda je imao i kontakt s petim sucem, ne znamo, možda mu je ovaj nešto šapnuo u uho. Huk s tribina tada je sasvim sigurno bio gotovo zaglušujući, 75 tisuća i 796 ljudi viče, vrišti i urla, igrači u bijelom i žutom također, mašu rukama, svatko u svom ritmu. Smjenjuju se slike i zvukovi koji paraju mozak. Prošle su doslovno stotinke i njemu je kroz glavu moglo proći jako mnogo toga, a on je hladno prelomio i puhnuo u zviždaljku – penal.

Pogreška? Možda. Jednako bez zastoja odmah su ga okružili igrači Juventusa, tko zna što i kako govore i dovikuju. Ne može se ni prebrojati koliko ih je, a kamoli tko što radi i tko ga gura. Gianluigi Buffon je ispred njega, maše rukama koje u rukavicama djeluju kao Hulkove natečene šake. Pogreška? Možda. Naguravanje i raspravljanje traje, a Oliver povlači crveni karton iz zadnjeg džepa. Buffon je i dalje ispred njega, na ruci ima kapetansku vrpcu, najglasniji je predstavnik momčadi kako misli da i treba biti. Mladi Michael maše crvenim kartonom pred očima sada već potpuno izgubljenog Buffona, i jedino njemu. Pogreška? Možda.

Michael Oliver has made some iffy decisions in the past, but last night his positioning was spot on, as was his call to award a penalty and then dismiss Buffon. pic.twitter.com/HpIz0JoCEv

— Chris Williams (@Chris78Williams) April 12, 2018