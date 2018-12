Zašto Englezi uvijek igraju 26.12.?

Postoji jedna kafanska teorija po kojoj su najbolje ideje nastale iz čiste dosade.

Nogomet kakav danas poznajemo savršen je primjer i jedan od najvažnijih dokaza koji idu u prilog ovoj na prvi pogled navučenoj teoriji. Znate, jedna je to od onih klasičnih blagdanskih priča koja se vraća svake godine u ovo vrijeme — nešto poput neočekivanog terorističkog napada na Nakatomijev toranj ili Harryjeve i Marvove neopisive sreće kad su ustanovili da je maleni i nemoćni Kevin potpuno sam — za koju ste čuli mnogo puta i znate sve o njoj, ali ipak ne možete odoljeti da je saslušate ili pogledate još jednom.

Doduše, ova je malo starija i ide sve do kraja 1850-ih, kada se u Engleskoj ozbiljno počelo loptati nogama. Bilo je to vrijeme u kojemu nova disciplina u razvoju tjelesne kulture nije imala univerzalno ime, ali se sve češće nazivala nogometom. Problem je bio što nije imala ni univerzalna pravila, pa je u principu svaka škola ili klub imao svoj set regulacija, što je međusobne utakmice činilo ako ne nemogućima, ona nezahvalnima za gledati i igrati. Ili, nedajbože, suditi.

Zato su se mladići koji su bili članovi Sheffield FC-a tri godine naprosto dosađivali. Klub je, kao i većina u to vrijeme, formiran kao sekcija kriket društva, ali ni sami njegovi članovi nisu bili potpuno sigurni zašto, s obzirom na to da u okolini nisu imali niti jednog suparnika koji je igrao po sličnim pravilima.

Nešto su oni, kao, trenirali, nešto probali, napisali i pravila, ali u principu nisu znali što će sa sobom, pa su tako povremeno igrali međusobno. Morali su nekako odrediti momčadi, pa su se dijelili na sve moguće načine — igrali su visoki protiv niskih, pokušavali sa starima protiv mladih, suprotstavljali oženjene neoženjenim, a jednom su prilikom — navodno — momčadi birali i na principu ‘lijepi protiv ružnih’. Kako su odredili kriterije po kojima se moglo zaslužiti mjesto u jednoj od te dvije momčadi nažalost je misterija, ali ne bi bilo nikakvo čudo da ih je upravo ta podjela poslije nekoliko piva i međusobnog uvjeravanja tko je zaista ljepši ili barem zgodniji natjerala da za Božić 1860. naprave podjelu koja će na više razina obilježiti povijest nogometa.

Iako je dolazio iz industrijskog grada u kojemu je radnička klasa bila apsolutna većina, Sheffield FC smatran je za klub u to vrijeme bogate srednje klase. Bio su jako dobro povezani s najboljim školama, a članom se moglo postati samo uz pozivnicu i ispunjavanje visokih kriterija. Bio je to klub “džentlmena” čiji su članovi bili liječnici, odvjetnici i arhitekti koje je lokalni tisak nazivao elitom grada, pa je takav bio i sastav financijera i navijača. Međutim, to je automatski značilo i da će, da bi pronašli pravog protivnika za odigravanje službenih utakmica, morati prijeći u siromašnije dijelove grada.

Preko 4.000 nogometaša zaigrat će danas u ukupno 24 različite lige i osam različitih razina natjecanja u Engleskoj, Škotskoj, Walesu i Sjevernoj Irskoj.

Savršeni izbor bio je Hallam, kriket klub koji je bio jedan od nevelikog broja onih koji su osnovani s ciljem da naprosto privuku što više ljudi sportu. Članstvo u ovom klubu bilo je potpuno otvoreno, pa je i socijalna struktura njegovih članova i navijača bila potpuno drugačija. Ali, za priču je u ovom slučaju najvažnije bilo to da je tamo rastao interes za igrom koja se prakticirala u školama, pa je u prosincu 1860. Sheffield FC — jer, možda i sasvim slučajno, njegovi članovi nisu znali što bi radili na drugi dan Božića — Hallamu ponudio odigravanje međusobnih nogometnih utakmica, a jedini uvjet kojeg su postavili bio je da novoformirani klub prihvati njihova već ranije napisana pravila igre.

Hallam je pored imena preko noći dodao FC, a da bi sastavio momčad od 16 igrača — koliko su timovi imali prema tadašnjim “Sheffieldskim pravilima” — morao je pozvati i nekoliko njih iz obližnjeg siromašnog zaseoka Stumperlowea. Danima je u Sheffieldu padao snijeg i potpuno je prekrio teren Hallamova igrališta Stoneygate, ali je ipak trijumf iskusnijih gostiju od 2-0 pratio i “veliki broj gledatelja”, kako je to opisao izvještaj Sheffield Daily Telegrapha. Navijači su se brzo podijelili, kao što će se dijeliti i stoljeće kasnije, logičnom podjelom prema socijalnim klasama, što će dodatno dobiti na značaju u godinama koje su uslijedile za ovaj derbi.

Sheffield FC 1870-ih

Međutim, utakmica između Hallama i Sheffielda odigrana na današnji dan 1860. ostala je u povijest upisana kao prva službena međusobna utakmica dvaju nogometnih klubova i smatra se za početak klupskog nogometa kakav danas poznajemo, ali i još jedne britanske tradicije koja živi i danas. Igranja nogometa na Boxing Day, odnosno Štefanje.

Dakako, Boxing Day je mnogo starija tradicija od samog nogometa. Drugi dan Božića u Velikoj Britaniji i zemljama Commonwealtha, odnosno u svim zemljama koje su u jednom trenutku bile pod vladavinom britanske krune, osim u SAD-u, neradni je dan i smatra se blagdanom. Postoji nekoliko teorija o porijeklu samog naziva, a ona najstarija vezuje se za rimsko doba i vrijeme kada se u kutije sakupljao novac za sportaše koji su zabavljali masu. U viktorijansko vrijeme crkve su u kutije skupljale novac za siromašne i dijelile ga za Božić, a postoje i teorije po kojoj su mornari na početku putovanja zatvarali novac u kutiju koju bi na kraju uspješnog putovanja predali svećenicima za božićne poklone siromašnima, odnosno ona po kojoj su radnici u gradskim djelatnostima za drugi dan Božića u kutijama dobivali svojevrsni bonus.

Ipak, najrealnije zvuči verzija po kojoj su radnici širom Kraljevstva služili svoje gazde na sam dan Božića, pa su onda na drugi dan odlazili kući s pripremljenom kutijom u kojoj su bili ostaci hrane, godišnji bonus i skromni pokloni za obitelj s kojom su sa zakašnjenjem proslavljali Božić.

Za nogomet je razlog važnosti Boxing Daya bio jednostavan — bio je to jedan od rijetkih neradnih dana u zemlji i klubovi su ga morali iskoristiti. Tako je engleska nogometna liga već u prvoj sezoni, igranoj 1888., nastavila tradiciju iz Sheffielda i organizirala utakmice na ovaj dan. S obzirom na to da je i Božić bio neradni dan i jednako rijetka prilika da klubovi izvan vikenda napune stadion i zarade novac, dugo su u Britaniji službene ligaške utakmice igrane dan za danom. Tako je te prve sezone Everton odigrao tri utakmice u dva dana — na božićno jutro je u prijateljskoj utakmici svladao Ulster, onda poslijepodne i Blackburn Park Road u kupu, da bi sutradan u utakmici protiv gradskog rivala Bottlea odigrao bez golova. Utakmice na Božić u Engleskoj su se igrale sve do 1959., a u Škotskoj i 20 godina kasnije.

Boxing Day je na važnosti u engleskom nogometu dobio prvenstveno zbog činjenice da su nogometni čelnici na umu imali to da je Božić obiteljski blagdan, pa su u velikoj većini slučajeva na ovaj dan igrani gradski ili barem lokalni derbiji. Cilj je bio da momčadi i navijači putuju što je kraće moguće, ali to se potpuno promijenilo nakon alkoholnih igara i nekoliko krvavih izdanja u 1970-im i 1980-ima. Danas su pravi lokalni derbiji rijetkost, ali je i važnost Boxing Daya i uopće nogometa u dane Božića postala sasvim drugačija, kako je to u ovom tekstu sjajno objasnio Guardianov Barney Ronay.

Nakon onog sheffieldskog, za povijest je najvažniji ostao drugi dan Božića 1963., kada je u 10 utakmica najjače divizije engleskog nogometa postignuto ukupno 66 golova, a rezultati su zvučali kao da su lokalni reporteri i dalje bili poprilično pijani. Fulham će danas protiv Wolverhamptona otvoriti program, a te je godine poslao Ipswich kući pune mreže, bilo je nevjerojatnih 10-1. Blackburn je kod West Hama slavio s 8-2, Chelsea je kod Blackpoola dobio 5-1, West Brom i Tottenham su odigrali 4-4, po gol manje zabili su Nottingham Forest i Sheffield United, odnosno Wolves i Aston Vila. Liverpool je nabio Stoke sa 6-1, a Manchester United je kod Burnleya istim tim rezultatom posramljen u jednom od najtežih poraza u svojoj povijesti.

No, taj će poraz zauvijek promijeniti i priču o ovom klubu — Matt Busby sutradan je u Belfast poslao telegram za 17-godišnjeg člana rezervne momčadi Georgea Besta da se hitno javi na Old Trafford. U to vrijeme su se već 28. prosinca igrali revanši — Best je započeo svoju drugu utakmicu za pomlađeni United, bio najbolji igrač u trijumfu od 5-1 nad Burnleyem i zacementirao svoje mjesto u Busbyevoj momčadi, ali i povijesti kluba s Old Trafforda.

Boxing Day nije ekskluzivno nogometni, a ni ekskluzivno britanski; sportovi poput kriketa, ragbija, pikada i konjskih utrka imaju ogromnu tradiciju u zemljama Commonwealtha. U Africi se na današnji dan održavaju boksački mečevi, domaćin Svjetskom prvenstvu za hokejaše na ledu ispod 20 godina je tradicionalno Švicarska, a Šveđani odigravaju utakmice bandya. Ovakve tradicije lako prihvaćaju u američkim sportovima, pa su NBA i NHL napravili svoje verzije, a od ove sezone i talijanska nogometna Serie A igrat će se na drugi dan Božića, nadajući se usvojiti tradiciju koja živi na Otoku. Nogometni je to blagdan u kojemu sudjeluju doslovno milijuni — preko 4.000 nogometaša zaigrat će danas u ukupno 24 različite lige i osam različitih razina natjecanja u Engleskoj, Škotskoj, Walesu i Sjevernoj Irskoj.

U najslabijoj među njima bit će i skupina amatera odjevena u crveno-crne dresove Sheffield FC-a, najstarijeg kluba na svijetu, koji će i ove sezone nastaviti tradiciju koja živi točno 158 godina, koliko je prošlo od prve prave nogometne utakmice u povijesti

A sve to jer nisu znali što bi radili dan poslije Božića.