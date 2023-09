Ajax: Mržnja na sjeveru

Nakon što je rat u Siriji u proljeće 2011. pokrenuo prvi val migracija, Europska komisija je odlučila napraviti dubinsku analizu u kojoj je trebala ispitati stavove građana Europske unije po pitanju onoga što su Jørgen Goul Andersen i Tor Bjørklund prije 30-ak godina nazvali “šovinizmom blagostanja”.

Sam pojam šovinizma blagostanja nije nešto kompleksan. On označava politički stav da se azilantima, bez obzira na formalno stjecanje državljanstva i punopravnost pred zakonom, treba ograničiti razina socijalnih prava i da pristup socijalnim servisima treba biti ograničen naspram onoga što imaju građani rođeni u toj državi. Ni istraživanje Europske komisije nije nešto kompleksno. Riječ je o tipičnom birokratskom pristupu za kojem ostaje stotine tisuća isprintanih stranica i dojam da se nešto radi, a nijedan konkretan problem nije riješen. Međutim, to se istraživanje ipak pokazalo važnim jer je postalo polazišna točka za znanstveni rad koji se bavi zanimljivim paradoksom.

S jedne strane, Nizozemska je jedna od najliberalnijih država na svijetu. Vlasti su još 1976. legalizirali kanabis, zakon dopušta prostituciju, a LGBT zajednice su odavno prestale biti kontroverzna tema. Građanske slobode su u Nizozemskoj generalno jako visoke, malo je rigidnih ograničenja, a liberalni zakoni nisu pali s neba — oni su preslika stavova koje stanovnici imaju i izraz političkih želja kolektivnog identiteta koji se zasniva na fleksibilnosti.

S druge strane, u istraživanju Europske komisije baš su Nizozemci u nekim elementima pokazali jedan od najvećih stupnjeva šovinizma. I to ne šovinizma blagostanja. Velika većina ispitanih Nizozemaca smatrala je da čovjeku koji dobije državljanstvo automatski pripadaju sva prava koja dolaze sa statusom državljanina, bez obzira na to je li rođen u državi ili je doselio kao azilant, jer su javni resursi vrlo bitna stvar kod Nizozemaca. Ali isto tako je većina ispitanih je na određenim pitanjima pokazivala ekstremno uvjerenje u vlastitu superiornost. Druge su države pokazale viši stupanj otvorenog neprijateljstva i nesnošljivosti prema došljacima, ali nitko nije bio uvjeren u svoju savršenost koliko Nizozemci.

Mislintat je naprosto bio strano tijelo koje je trebalo stvoriti novi sustav, a ostatak kluba gledao ga je s visoka i upirao se da mu dokaže da je u krivu sa svime što radi

To se posebno odnosi na Randstad, konurbaciju na sjeveru zemlje koju tvore Amsterdam, Rotterdam, Den Haag i Utrecht. Druge nizozemske regije nisu pokazale ni blizu toliko drastične rezultate i praktički nisu odudarale od zapadnoeuropskog prosjeka, ali stanovnici Randstada su na pitanje “Mislite li da je vaša kultura superiorna svim drugima?” u 97 posto slučajeva odgovorili pozitivno, što je daleko najveći postotak od svih regija u Europskoj uniji.

Tu dolazimo do tog paradoksa – stanovnici Randstada su liberalni i poštuju individualne razlike, ali su istovremeno uvjereni kako su oni sami bolji od svih drugih. To ‘drugih’ uključuje i Nizozemce iz drugih dijelova Nizozemske prema kojima su redovito distancirani ili im pristupaju s dominantne pozicije.

Takav pristup se prenosi i u nogomet. Zapravo, pogotovo se prenosi u nogomet.

Kad je Erik ten Hag krajem 2017. potpisao za Ajax, nizozemski De Telegraaf je kao naslov stavio Tukker, što je pojam koji označava čovjeka iz provincije Overijssel i — u jako slobodnom prijevodu — označava seljaka. Poanta urednika De Telegraafa je bila izražavanje sumnje da Ten Hag ima pravi mentalitet za takav klub. Ne zato što je loš trener ili zato što nema iskustva; čovjek je radio u Bayernu s Pepom Guardiolom, a onda je Utrecht uveo u europska natjecanja. Sumnja je postojala samo zato što je Ten Hag bio Tukker i samim time pomalo nedostojan Ajaxa.

Jedan od najvećih razloga za Ajaxovu trenutnu krizu je to što su se upravljačke pozicije godinama punile domaćim kadrom. Svako toliko bi se među tim kadrom profilirao netko poput Marca Overmarsa koji se dokazao kao sposoban operativac i efikasan voditelj projekta, ali većina drugih bila je zaljubljena u svoju sliku i uvjerena kako ih sama činjenica da su Amsterdammeri koji su igrali za Ajax čini superiornima. Nakon što su u javnost iscurile poruke kojima je uznemiravao kolegice, Overmars je morao napustiti mjesto direktora, a Ajax se raspao čim je ostao bez ključnog operativca.

Već prošle sezone je bilo jasno da nitko iz postojećeg kadra nije dovoljno sposoban voditi klupsku sportsku politiku. Overmars je ostavio prazninu koju je trebalo popuniti, a prošlosezonsko treće mjesto bilo je jasan indikator da Ajax to ne može iz svojih unutrašnjih rezervi. Katastrofalna sezona u kojoj nije upisana niti jedna pobjeda protiv suparnika iz top 5 dodatno je cementirana prodajama Mohammeda Kudusa, Jurriëna Timbera, Edsona Álvareza i Calvina Basseyja u Premier ligu, baš kao i odlascima Dušana Tadića i Davyja Klaassena kojima je istekao ugovor. Doduše, većina tih transfera odrađena je ovog ljeta, ali već je prošle sezone bilo jasno da će igrači otići i da Ajax mora redizajnirati momčad.

Za taj je posao određen Sven Mislintat.

On je godinama bio ključni operativac Borussije Dortmund. On je otkrio Roberta Lewandowskog i doveo ga iz Lecha, on je inzistirao na dovođenju Matsa Hummelsa iz Bayernove B momčadi i on je garantirao za İlkayja Gündoğana. Kasnije je bilo relativno lako dovesti Ousmanea Dembéléa ili Raphaëla Guerreira nakon što se Borussia etablirala kao savršena postaja za vrhunske talente na putu do vrha. Međutim, ta prva faza Mislintatova posla bila je briljantna. Klubu koji nije imao novca pronalazio je vrhunsku vrijednost ondje gdje drugi nisu gledali.

Zato ga je Ajax doveo. Mislintat ima nogometni know-how. Radio je kao skaut u Borussiji Dortmund i Arsenalu, bio je direktor u Stuttgartu i naučio je kako razvijati sustave koji u Ajaxu trenutno ne postoje. Dok u Ajaxu previše toga počiva na tome da većina zaposlenika za sebe misli kako su reinkarnacije Johana Cruijffa i da su sposobni po zvuku udaranja lopte čuti je li igrač za Ajax ili nije, Mislintat je navikao raditi s podacima, argumentima i timovima različitih ljudi.

Međutim, u Amsterdamu je od samog početka dočekan na nož i s puno skepse.

Nije sporno da i Mislintat ima svoje mane. Iz Arsenala je otišao nakon samo nekoliko mjeseci, a u Dortmundu se posvađao s Thomasom Tuchelom. Riječ je o teškom čovjeku koji u pravilu želi da se stvari rade onako kako je zamislio. Na kraju krajeva, postoje jake indicije da je napravio ozbiljnu glupost. Borna Sosa je prije transfera u Ajax promijenio zastupnika i došao je u klub preko firme u kojoj Mislintat ima 35 posto vlasničkog udjela. To je potencijalno kazneno djelo, ali Mislintat nije iz Ajaxa otišao zbog toga.

“Ajax je završio suradnju sa sportskim direktorom Svenom Mislintatom”, napisali su iz kluba u službenoj objavi, objašnjavajući zašto je Mislintat dobio otkaz nakon samo četiri mjeseca na mjestu direktora. “Nedostatak šire potpore u samoj organizaciji razlog je za ovu odluku.”

Od samog starta Mislintat je bio loše prihvaćen. Doveo je solidne igrače: Josip Šutalo, Georges Mikautadze i Carlos Forbs su jako zanimljivi mladi nogometaši na kojima se može graditi budućnost. Međutim, trener Maurice Steijn mu je otvoreno prkosio i odbijao je staviti igrače koje je sportski direktor doveo. Nakon što se Gerónimo Rulli ozlijedio, Steijn na vrata nije htio staviti Dianta Ramaja za kojeg je Mislintat dao pet milijuna eura nego je forsirao Jayja Gortera, za kojeg je objasnio da je domaći igrač i potomak Ajaxove akademije. Između Mislintata i ostatka kluba dogodila se mržnja — ali ne otvorena mržnja, nego ona na sjevernjački način, kod koje se puno toga radi u rukavicama i pomalo podlo.

Mislintat je naprosto bio strano tijelo koje je trebalo stvoriti novi sustav, a ostatak kluba gledao ga je s visoka i upirao se da mu dokaže da je u krivu sa svime što radi. Oni su se osjećali superiorni njemu i otvoreno se postavljalo pitanje je li direktor uopće dostojan Ajaxa.

Rezultat tog kaosa unutar kluba? Navijački neredi, pet bodova iz pet kola, 10 primljenih golova i 14. mjesto u Eredivisie.

Za to je žrtvovan Mislintat, a to opet otvara isti problem. Ajax je u potrazi za novim direktorom koji bi klub trebao izvući iz krize upravljanja u koju je upao Overmarsovim odlaskom. Krize koja je i nastala iz dubokog uvjerenja da su ondje superiorni i da znaju najbolje.