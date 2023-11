Chelseajeva zadnja šansa

Kad je prije malo više od dvije godine Chelsea golom Kaija Havertza u 42. minuti osvojio Ligu prvaka, prosječna dob prve postave bila je nešto malo iznad 27 godina. Tog dana je preko 30 bilo samo Thiagu Silvi i Césaru Azpilicueti, a prosjek su još kvarili Willy Caballero i Olivier Giroud koji su sjedili na klupi i koji su te sezone zajedno odigrali 1.250 minuta u svim natjecanjima. Osim prvospomenute dvojice, svi su ostali nositelji igre bili relativno mladi igrači koji su, barem se to tako činilo u tom trenutku, nudili dugoročnu perspektivu i bazu na kojoj klupski menadžment može graditi sutrašnjicu, dobrim dijelom vezanu uz igrače koji su potekli u vlastitom omladinskom pogonu.

“Due to lack of interest, tomorrow is canceled”, pjevaju Kaiser Chiefs u pjesmi Ruby, a to savršeno opisuje stanje u Chelseaju nakon što je Todd Boehly preuzeo klub. Od momčadi koja je dvije i pol godine ranije osvojila Ligu prvaka, danas su u Chelseaju ostala samo trojica: Thiago Silva, Ben Chilwell i Reece James, jedina prava poveznica s tom nekadašnjom perspektivom.

Reece James je na Chelseajev radar došao kad mu je bilo samo šest godina. Priča kreće u južnom Londonu, gdje je njegov otac pokrenuo nogometnu akademiju. Nigel James imao je odlične rezultate; više od 20 dječaka koje je trenirao došlo je do klubova iz prva tri ranga engleskog nogometa, a iz njegova su pogona izašle čak tri engleske reprezentativke. Roditelji, ali i agenti, na dodatne su treninge dovodili djecu koja su već bila potpisala za klupske akademije, a mali James je konstantno trenirao s njima. To ga je dovelo do poziva na testiranje u Chelsea, nastupa na turnirima, a onda i do stipendijskog ugovora zbog kojeg je već s 13 godina odselio od kuće i počeo živjeti u Chelseajevu kompleksu u Cobhamu.

Iz tog je kuta sasvim logično da je James trenutno Chelseajev kapetan. Jedan je od trojice igrača koji su sudjelovali u osvajanju Lige prvaka, prošao je sve klupske selekcije i u klubu je više od 10 godina. Još jednom, nada u bolju sutrašnjicu pada na njegova ramena. Odnosno, pada na mišiće njegove zadnje lože koji moraju izdržati Dva su razloga zašto je toliko dugo u Chelseaju. Prvi je taj što je fantastičan igrač. Sa 17 godina je igrao za U19 reprezentaciju, s 19 godina je igrao za U21 selekciju, a s 20 debitirao za seniore. Nosio je kapetansku vrpcu u Chelseajevim kadetima i izborio se za svoju šansu u konkurenciji stotina najtalentiranijih dječaka iz cijelog svijeta. Najbolja ilustracija toga kolika je ta konkurencija jest činjenica da je James prije svog debija za seniore, u ligaškim utakmicama standardnih omladinskih kategorija — dakle, ne računajući one turnire na koje je pozivan kao šestogodišnjak nego pionire, kadete i juniore — promijenio 109 suigrača. Između svih njih se isticao ponajprije svojim tehničkim sposobnostima. “Kontrola lopte i sposobnost da se brinemo o lopti, to je sve o čemu je tata pričao od prvog dana i od čega nije odustajao niti kada sam prešao u profesionalce”, prisjetio se svojih početaka. “Kontrola lopte je baza nogometa i ako ne znaš kako upravljati s njom, onda nećeš doći vrlo daleko. Ako kontroliraš loptu bez da moraš razmišljati o tome, onda ti se otvara mogućnost da razmišljaš o drugim stvarima i da vidiš rješenja u igri, a to je ono što će te dovesti u profesionalni nogomet.” James je u mladim kategorijama engleske reprezentacije odigrao 25 utakmica. Koliko je dobro svladao kontrolu lopte i koliko je dobro vidio rješenja u igri najbolje ilustrira to da je samo 11 od tih 25 utakmica odigrao na desnom beku. U ostalih 14 je triput bio stoper, triput desno krilo, dvaput lijevo i šest puta centralni vezni igrač. Bio je toliko dobar da su izbornici iz cijelog bazena engleskih veznih igrača rođenih 1997. i 1998. na centralnog veznog stavljali godinu dana mlađeg desnog beka. Zato je i preživio sve čistke u Chelseaju; bio je predobar da bi ga itko normalan otpisao, pa čak i kada su se otpisivali igrači koji su među Bluesima bili zacrtani kao nositelji sutrašnjice. Drugi razlog je taj što ga nitko zapravo nije htio kupiti. Manchester United je dao 65 milijuna eura za Masona Mounta, a Arsenal za Havertza iskrcao 75 milijuna eura. James je njihova generacija, nešto je mlađi od obojice, a na svojoj poziciji dominantniji i od Mounta i od Havertza. Prošle je sezone u Premier ligi imao 77 dodira s loptom i 1,3 ključna dodavanja po utakmici, a na to je dodao 1,8 uspješnih driblinga s efikasnošću od 69 posto. To su napadačke brojke usporedive s onima koje ima Trent Alexander-Arnold, ali James je bio dobar i u obrani: osvajao je 64 posto svojih duela, oduzimao preko dvije lopte po utakmici, presijecao još 1,2 lopte, 1,7 puta po utakmici je otklanjao opasnosti ispred vlastitog gola, a cijele sezone nije napravio nijednu pogrešku iz koje je suparnička momčad izrodila udarac. Problem je jedino u tome što je ta prošla sezona trajala samo 16 prvenstvenih utakmica, od čega su dvije bile ulasci s klupe nakon oporavka. James je vjerojatno najkompletniji desni bek u Premier ligi. Može se mjeriti s Alexander-Arnoldom u razigravanju i doprinosu napadu, ali je neusporedivo bolji od njega u fazi obrane, dok se može mjeriti s Kyleom Walkerom po pitanju brzine i pokrivanja tranzicije, ali je puno konkretniji u fazi napada. I Alexander-Arnold i Walker su elita u jednoj fazi igre, a James je u obje. Zapravo, u sva četiri, ako obrani i napadu priključimo obrambenu i napadačku tranziciju. Jedini koji se može mjeriti s Jamesom po doprinosu i napadu i obrani je Kieran Trippier, koji je prošle sezone imao fantastične predstave za Newcastle, ali James je punih devet godina mlađi od njega. Međutim, James je konstantno ozlijeđen. Prošle je sezone dvaput pauzirao zbog zadnje lože i jednom zbog koljena, one prije toga zbog zadnje lože i lista, a one još prije toga zbog gležnja i zadnje lože. Kad je zdrav, prema sadašnjim tržišnim standardima on bez imalo dvojbe vrijedi stotinjak milijuna eura. Ali nitko neće dati toliki novac na dečka od nepune 24 godine koji je zbog ozljeda propustio 92 seniorske utakmice. James trenutno ima vrijednost samo za Chelsea. Zbog takve povijesti izostanaka nitko drugi neće riskirati s njim u ozbiljnom transferu, a predobar je da bi ga Chelsea otpisao. U utakmici Liga kupa protiv Blackburna vratio se u prvu postavu, prvi put nakon kolovoza i otvaranja sezone protiv Liverpoola. Tada je izašao zbog još jedne ozljede zadnje lože, nakon čega je na dva i pol mjeseca izostao s travnjaka. Kolika je onda njegova vrijednost iti Chelseaju? Jasno je da je James najbliže elitnom igraču što Chelsea trenutno ima. Nitko drugi u ovom kadru na svojoj poziciji ne može konkurirati za najboljih 11 lige. Da netko može, ne bi Chelsea bio na 11 mjestu i ne bi imao samo 12 bodova nakon 10 odigranih kola. Mauricio Pochettino će njegovim povratkom dobiti ogromno pojačanje. Dobit će igrača koji, prije svega, ima tehniku i pregled igre da može razigrati suigrače. Onda će dobiti igrača moćnog u duelima koji može prolaziti suparnike u individualnim akcijama. Dobit će bočnog igrača konkretnog u donošenju lopte u napad i figuru koja je sposobna dominirati na svojoj poziciji. “Istina je da rizik ne možemo izbjeći u 100 posto slučajeva, ali plan je ići korak po korak”, rekao je Pochettino nakon kup utakmice protiv Blackburna. “Reece nam je važan igrač i jedva čekam utakmice u kojima se mogu osloniti na njega, ali ne želimo žuriti i riskirati nove ozljede. Provjerili smo ga i optimističan sam oko onoga što nam može donijeti.“ James je najveća nada u spas Chelseajeve sezone. Još jednom, nada u bolju sutrašnjicu pada na njegova ramena. Odnosno, pada na mišiće njegove zadnje lože koji moraju izdržati, jer bez njega Pochettino u kadru nema nijednog zapravo elitnog premierligaškog igrača. James je trenutno najbolje što Chelsea ima i njegov povratak je zadnja šansa da se sezona preokrene. Pochettino je dobio veliko pojačanje, a ostaje vidjeti kako će ga koristiti i koliko će James uopće izdržati.

