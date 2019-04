Cristianov efekt

Nikad nijedan igrač nije osvojio naslove prvaka Engleske, Italije i Španjolske.

Nijedan do Cristiana Ronalda.

Kad ga je Juventus odlučio kupiti, obitelj Agnelli je tim transferom poslala poruku svijetu. Ukratko, Juventus je s Cristianom dobio konačnu nadogradnju u Projektu J, konačnom rebrandingu kluba, te jak statusni simbol koji novac zapravo ne može platiti.

Međutim, iza te marketinške vrijednosti i svega što Ronaldo donosi klubu prije nego što obuče dres, iza onih proslava golova s golim torzom i savršeno izdefiniranim pločicama, iza statusa polu-božanstva, krije se Cristiano Ronaldo koji je ipak samo nogometaš.

Nogometaš koji pobjeđuje.

To savršeno pokazuju naslovi engleske, talijanske i španjolske lige. Gdje god da je Cristiano došao, preuzimao je glavnu ulogu i predvodio je momčad do naslova prvaka. Doduše, ovo je Juventusu osmi naslov u nizu i on bi, vrlo vjerojatno, bio osvojen i bez njega. Međutim, činjenica je da je osvojen s Ronaldom, i to s Ronaldom koji je ponovo bio u glavnoj ulozi.

Samo što ta glavna uloga koja donosi trofeje zahtijeva i određene prilagodbe sporednih glumaca, scenografije, redatelja i svih koji se nađu na setu.

“Prije je ovdje bio čovjek koji je zabijao 50-ak golova po sezoni i moja uloga je bila da mu pružim podršku u igri“, objasnio je Karim Benzema činjenicu da ove godine ima preko 20 golova u La Ligi, što je ogromno povećanje u odnosu na pet golova prošle sezone. “Igrao sam tako da pomognem Cristianu, imali smo dobro partnerstvo. Uvijek sam gledao prema njemu s namjerom da mu pomognem da zabije još više golova, dodavanjem ili odvlačenjem suparnika. Sada sam ja vođa napada, na meni je da zabijem i napravim razliku. Sretan sam jer mogu igrati svoj pravi nogomet.”

Ronaldo će se morati odreći svog utjecaja, morat će se prilagoditi mentalno jednako kao što se prilagodio nogometno

Pitanje treba li podrediti momčad Cristianu Ronaldu je suludo pitanje.

Naslovi prvaka engleske, španjolske i talijanske lige, kao i pet osvojenih Liga prvaka jasno govore da treba. Kakav god bio, on je igrač koji garantira golove i donosi trofeje. Uostalom, to kako izgleda Real Madrid koji više nije podređen Cristianu Ronaldu najjasnije moguće odgovara na to pitanje. Ronaldo u pravilu donosi rezultate, a onda se za te rezultate ponekad isplati žrtvovati druge glumce i smanjiti im uloge jer s Cristianom Ronaldom u glavnoj ulozi imate jako dobre šanse da napravite blockbuster.

Doduše, prošlogodišnje treće mjesto Real Madrida u La Ligi i 20-ak bodova zaostatka za Barcelonom dokaz je da takav pristup u kojem se sve vrti oko Ronalda nije baš univerzalno rješenje za sve situacije. Međutim, treća uzastopna Liga prvaka zamaskirala je sve neuspjehe u domaćem natjecanju. Ove sezone Juventus nije prošao u polufinale Lige prvaka, što mu je bio objektivni cilj, ali Ronaldo je svojim golovima izravno donio 17 bodova u Serie A, u utakmicama koje su završile jednim golom razlike i u kojima je baš Ronaldov gol bio odlučujući.

I to je Cristianov efekt — s njim osvajate trofeje čak i kad niste sjajni.

Međutim, opravdano je pitanje treba li podrediti momčad Cristianu Ronaldu koji je u veljači navršio 34 godine.

Prošle je sezone Benzema zabio pet golova u prvenstvu, a ove je dogurao do 21 gola. Strijelac zadnjih osam golova koje je zabio Real Madrid je baš Benzema, što je niz koji se nije dogodio u 117 godina dugoj povijesti Real Madrida. S druge strane, Paulo Dybala je prošle sezone u Serie A zabio 22 gola, dok ove godine na kontu ima samo pet komada.

Cristianov efekt su trofeji. Međutim, Cristianov efekt podrazumijeva da se cijela momčad podredi njemu, a među sporednim glumcima obično bude jako talentiranih ljudi koje je potrebno žrtvovati kako bi Ronaldo došao do svojih brojeva. I to postaje sve manje logično jer Juventusu se sada, barem s igračkog aspekta, puno više isplati ulagati u Dybalu nego u Ronalda. Jer koliko god Cristiano bio mašina i koliko god bio fizički nadrealno spreman, dugoročno klub može dobiti puno više od Dybale koji je star tek 25 godina i ima igrački potencijal za ogromne stvari.

Tu je ono gdje je Ronaldov najveći kapacitet za rast.

Uprava torinskog kluba je treneru Massimilianu Allegriju ove sezone odlučila pokloniti dio slagalice koji mu nedostaje za osvajanje Lige prvaka. Ove sezone Juventus nije uspio. Zapeo je u četvrtfinalu protiv objektivno slabijeg suparnika, a vremena za nove pokušaje — koliko god Ronaldove trbušne pločice bile zavaravajuće napete za nekoga kome su 34 godine — neće biti puno. Međutim, Ronaldo ima i tu način da uspije, čak ako i ne osvoji taj naslov.

Igrački je našao način da se prilagodi. Od igrača koji je u Manchester Unitedu i na početku karijere u Real Madridu bio klasično eksplozivno krilo i driblao kad god je mogao, igrača koji je tražio loptu da bi bio efikasan, pretvorio se u napadača kojem je broj driblinga pao na zanemarivu razinu i koji do golova dolazi realizacijom iz prvog dodira u kaznenom prostoru. Nogometno, prilagodio se padu u fizičkoj spremi, onoj milisekundi brzine koju su mu godine oduzele; na taj si je način produžio karijeru i ostajanje na vrhu.

Sad ponovo treba naći način da se prilagodi. Nogometno, ostat će to što je, strijelac koji i najmanje šanse pretvara u golove, ali više ne stvara prostor za sebe kroz dribling i kontru. Međutim, u tom nogometnom dijelu treba promijeniti svoju ulogu. Od glavne uloge na koju je naviknuo morat će početi dijeliti i svojim sporednim glumcima. Morat će se odreći dijela svoje važnosti u njihovu korist kako bi se izbjegle stvari poput ovih se Benzemom i Dybalom.

Ukratko, Cristiano Ronaldo će trebati postati mentor suigračima, nešto što se dosad nije uklapalo u njegovu ulogu. Da bi ostao tako utjecajan na rezultat svoje momčadi, Ronaldo će se morati odreći svog utjecaja, morat će se prilagoditi mentalno jednako kao što se prilagodio nogometno.

Tada će se Cristianov efekt moći nastaviti; tada će on nastaviti biti zaslužan za trofeje čak i ako nema tako veliku važnost na prvi pogled. Oko sebe naprosto ima dovoljno talenta kojem može pomoći i koji će njegovom klubu i njegovoj momčadi biti dugoročno koristan. I Real Madrid je dokaz da nikome ne koristi da se Ronalda samo odstrani iz priče, ali i Juventus je na svoj način dokaz da ne može baš sve biti prilagođeno samo njemu i da klub više nema luksuz da pretvori Dybalu u Benzemu.

Cristianov efekt su trofeji, ali dio tog efekta je i glavna uloga koja zahtjeva prilagodbe sporednih glumaca, scenografije, redatelja i svih koji se nađu na setu. Ovaj put se Cristiano mora prilagoditi i postati mentor koji prepušta tu ulogu drugima. Samo na taj način Ronaldo će moći još uvijek ostati nogometaš koji pobjeđuje.