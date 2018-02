Suci iz studija i režije

Zadovoljni ljudi rijetko mijenjaju svijet. Nakon nedjeljnog derbija šef Sudačke komisije Ante Kulušić je naglo postao nezadovoljan čovjek. Član liste od šestorice ‘elitnih’ sudaca Tihomir Pejin ponovo je užasno odsudio utakmicu. Za razliku od pokazivanja Respecta na dresu umjesto crvenog kartona, Pejin je ovaj put oštetio i Dinamo, tako da je Kulušić odjednom došao u situaciju u kojoj mora hitno mijenjati svijet.

Ideja kojom je Ante Kulušić naumio popraviti stvari u hrvatskom nogometu je uvođenje sustava Video assistant referee. I to, vjerovali ili ne, još ovog proljeća.

Međutim, VAR košta. Njemačka Bundesliga je uvela sustav, a troškove koji iznose 1,8 milijuna eura za sezonu pokriva liga. U Italiji su troškovi bili 1,5 milijuna eura, a snosila ih je udruga klubova. Kako znamo da domaći klubovi nemaju novca za iznijeti investiciju, a HNS ne voli baš trošiti novce kojim vrhuška može putovati po svijetu ili koji se mogu obećati lojalnim županijskim savezima prije izbora, Kulušić je morao naći način da savez uštedi, a da on izvrši svoju revoluciju.

„Sve utakmice Prve HNL ionako imaju izravni TV prijenos, odnosno reportažna kola odmah uz teren“, ispričao je Kulušić Tomislavu Gabeliću iz 24 sata. „U njih ćemo smjestiti jednog suca koji će biti u vezi sa sucima na terenu i reagirati što je brže moguće u spornim situacijama koje će jasno vidjeti putem TV snimke.“

Dakle, Kulušić ima u planu u reportažna kola postaviti dodatnog suca koji bi, de facto, bio nadređen glavnom sucu s obzirom na to da on s terena nema kako provjeriti i eventualno promijeniti svoju odluku. Glavni bi sudac bio potpuno ovisan o informaciji koju dobije iz reportažnih kola preko audio veze i tako bi izgubio samostalnost vođenja utakmice.

Iako bi bilo zabavno pratiti utakmice po ovom deformiranom sustavu i promatrati kako će se iz HNS-a opravdavati na reakcije nogometnog svijeta i nadležnih struktura, Kulušićeva će ideja ipak završiti u istoj ladici s ostalim ishitrenim obećanjima i idejama bez ikakvog doticaja s realnošću. Netko u HNS-u će to morati fino urudžbirati i spremiti onamo gdje zauvijek počivaju planovi za gradnju kampova na Sveticama i u Tuhelju, nacionalnog stadiona u Velikoj Gorici, domaćinstvo Eura i organizaciju europskog Superkupa.

Jednostavno, FIFA i UEFA nikad neće odobriti ovakvu primjenu VAR-a jer International Football Association Board – tijelo koje izdaje dozvolu za korištenje sustava – neće dopustiti da glavni sudac utakmice postane tek statist koji će se pokoravati odlukama donesenim u reportažnim kolima. VAR je i dalje samo sredstvo asistencije glavnom sucu, koji zadržava svoju neovisnost u odlukama, a Kulušićevi ljudi u „studiju i režiji“ bi po važnosti bili jedino usporedivi s onima koje su svi pozdravljali u nekoć popularnom dječjem TV showu Hugo.

Smišljeni i institucionalni okvir koji suci dobivaju svodi se na to da pokriju svoju guzicu. Znate kako se to zove? Kukavičluk

Iako su odjednom određeni ljudi postali nezadovoljni, očito je kako od VAR-a neće biti ništa. Barem ne po Kulušićevom planu i sigurno ne ovog proljeća.

Tako nam suci iz studija i režije neće pomoći da u HNL-u gledamo bolji nogomet, ali su nam već pomogli da sigurno znamo kako nećemo gledati bolje suđenje. Jer dok šefu Komisije padaju na pamet ovakve nebulozne ideje koje se očito kose i sa zdravim razumom i s naputcima IFAB-a, to je diletantski odrađen posao s nepromišljenim izjavama koje jasno odaju dojam kako glavni čovjek sudačke organizacije ne razumije posao kojim se bavi. Ili samo pokušava napraviti nešto samo kako bi držao zadovoljnima one koji mogu promijeniti njega.

A to je ogroman problem i jasan pokazatelj kako VAR nije rješenje za koje će popraviti naše suce i naš nogomet u cjelini.

Za početak, VAR nije bezgrešan i ne uklanja faktor ljudske greške koje se javljaju pri suđenju, jer konačni sud opet donosi glavni sudac na terenu. Primjerice, engleska Premier liga još nije uvela VAR, ali sustav se testira se u FA Cupu i prošli tjedan je poništen gol Juana Mate na utakmici Manchester Uniteda protiv Huddersfielda. Sudac je vrtio snimku i nakon nekoliko minuta odlučivanja odlučio je pogrešno.

Ukratko, ako sudac odluči ne vidjeti prekršaj koji je bio pet metara od njega na terenu, budite sigurni da ga neće vidjeti ni na TV snimci. Ali puno veći problem od toga što sudac vidi ili ne vidi je način na koji razmišlja.

Mateo Beusan je po stoti put u analizi suđenja ponovio kako je sudac trebao zaštititi sam sebe prevencijom i pametnijim suđenjem prekršaja. I na pitanje voditelja je li ipak bilo malo previše prekršaja za utakmicu u kojoj u prvom poluvremenu nije bilo oštrijeg starta niti ikakvog oblika agresivnog ponašanja, Beusan je lakonski odgovorio kako je nekad na derbijima bilo i po 60 prekršaja.

I točno tu je glavni problem hrvatskih sudaca i točno tu se krije odgovor zašto naših sudaca nema niti na mapi za europska natjecanja. VAR im može pomoći u možda jednoj ili dvije ključne situacije, ali neće im pomoći u ostatku utakmice koju jednostavno ne znaju odsuditi – jer nisu svjesni toga da je uloga suca kontrolirati utakmicu i spriječiti grubo kršenje pravila, a ne zaštiti sam sebe.

Ovo što Beusan kaže, ove priče o prevenciji i 60 prekršaja, to je nešto čime se odgajaju suci. Ne govori on to namjerno ni zlobno, jednostavno je naučio na takvo nešto i on misli da je to pametno i svrsishodno. On i svi ostali, a upravo tu i jest tragedija.

Pitajte bilo kojeg od niželigaških sudaca koji počinje suditi kakve upute dobiva i svaki će vam dati isti odgovor – zaštitite sami sebe. Osobno znam suce koji su odustajali od tog posla jer su u pokušaju razvijanja osjećaja za igru bili kažnjeni lošim ocjenama. Ne zato što su napravili kardinalne greške, nego zato jer je dojam kontrolora bio da nisu imali konce utakmice u rukama i na inzistiranje na objašnjenju dobili su odgovor kako je sad sve prošlo u redu, ali drugi put možda neće, te da gospodin kontrolor ne misli onda zbog nadobudnog suca bježati u kukuruze. Razvijena je paradigma da sudiš sve i skineš rizik sa sebe, bez obzira što si time uništio utakmicu.

Dakle, smišljeni i institucionalni okvir koji suci dobivaju svodi se na to da pokriju svoju guzicu. Suce se upućuje na to da sude svaki kontakt, da unaprijed naprave prevenciju sudeći nebitne i najčešće sasvim nepostojeće prekršaje na sredini terena kako se ne bi doveli u situaciju da moraju dosuditi nešto škakljivo u opasnoj zoni.

Znate kako se to zove? Kukavičluk.

Osnova hrvatskog suđenja nije ni korumpiranost ni zlonamjernost, nego čisto neznanje i alibi-suđenje. A to nikakav VAR ni Kulušićevi Hugo-suci iz studija i režije ne mogu ispraviti jer oni koji režiraju utakmice su napravili nepopravljivu štetu koju tek neke nove generacije stasale na drugačijim osnovama mogu ispraviti.

Požar koji je katastrofalnim suđenjem u nedjeljnom derbiju zapalio Pejin iz HNS-a gase uobičajenom metodom – ishitrenim obećanjima i idejama bez ikakvog doticaja s realnosti. Dakle, običnim spinovima na koje smo već navikli i odavno ih ne shvaćamo ozbiljno. VAR je, barem u ovoj improviziranoj Kulušićevoj varijanti, nemoguć i nebulozan, potpuno protiv pravila i uputa Boarda. Što je tragično, ne bi ni pomogao jer našim sucima treba potpuna promjena paradigme. Njihova ideja trenutno nije voditi nogometne utakmice, nego štititi vlastitu guzicu. Sude na desetke prekršaja bez ikakvog kriterija i osjećaja za igru, oslanjaju se na kukavičluk koji im je duboko usađen.

Teško je vjerovati hrvatskim sucima. Pogledajte na zemljopisnoj karti odakle dolaze suci i bit će vam jasno koji lobi vlada, znamo tko režira stvari. Premda je dokazano da je sudačka organizacija korumpirana i premda Željko Širić i Stjepan Djedović imaju pravomoćne presude, nikakva analiza suđenja nije provedena. Za HNS se ništa nije dogodilo, izostala je ikakva interna istraga koja će otkriti trule jabuke i svi ostali su nastavili raditi svoj posao, puniti liste podobnima i držati diktaturu kukavičluka.

Zadnja prilika za povratak povjerenja je uništena kad je Pejin zakuhao prošlogodišnji ‘Slučaj Respect’, a vrh saveza je pobrisao kaznu, otpustio disciplinskog suca i promijenio Statut – tako da sad nema prava žalbe pa Hajdukov Borja Lopez, primjerice, mora odslužiti kaznu i klub platiti globu premda je nedvojbeno utvrđeno da je pogrešno isključen. Zna se tko je zakon, tko kontrolira režiju i koje ljude se mora držati zadovoljnima da ne mijenjaju svijet. Ne bi Kulušić uvodio VAR zato jer mu je do gledanja snimki nego zato jer je pametno držati prave ljude zadovoljnima da ne bi oni promijenili njega. Što bi rekao Matan – pametni pune ludnice, a budale tamnice.

Žalosno je to da napretka nema i dok se sudi kukavički da se pokrije vlastita guzica, pati nogomet koji se ne može igrati na uzorku od 45 prekršaja. A to je veći problem nego ijedna pogreška. Sve kad bi sutra sudili suci iz studija i režije ili kad bi se sutra dogodilo čudo pa se pojavila volja da pojedini suci ne sude tendenciozno, ta volja opet ne bi bila dovoljna sama po sebi jer suditi očito ne znaju.

Uostalom, kako će i znati kad im je šef lik koji bi stavio suca u reportažna kola.