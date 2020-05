ʻStay at Home Slamʼ je malo drugačiji turnir u kojem će nastupiti teniske zvijezde

Profesionalni sport već tjednima živi samo u sjećanjima onih kojima nedostaje; sportaši čekaju svoj trenutak povratka na terene, a navijači dan kad će opet moći odgledati kvalitetnu utakmicu po vlastitom izboru. Pa makar i samo pred ekranima.

I dok takvog sporta nema, esport preuzima glavnu riječ nudeći uzbuđenje gladnima natjecanja.

Novi turnir je pred nama.

ʻStay at Home Slamʼ bit će natjecanje koje je zakazano za nedjelju i koje će imati direktan prijenos (Facebook Gaming i profilu IMG Tennis), a u kojem se dobro poznatim teniskim imenima priključuju i neka druga znana iz ostalih sportova i sa celebrity scene.

🚨 #STAYATHOMESLAM 🚨

Tune in Sunday on @FacebookGaming to watch the ultimate doubles competition. @serenawilliams, @naomiosaka, @keinishikori, @MariaSharapova & more will compete in the IMG Tennis #StayAtHomeSlam, with proceeds going towards COVID-19 relief. #MarioTennis Aces pic.twitter.com/q3wBwRkyL4

— IMG Tennis (@IMGTennis) April 29, 2020