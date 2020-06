ʻSuper Mario ostaje s nama!ʼ Atalanta je potvrdila da je otkupila Pašalićev ugovor od Chelseaja

Talijanski prvoligaš Atalanta iskoristio je mogućnost otkupa ugovora kojim je Mario Pašalić bio vezan za londonski Chelsea te je hrvatskog reprezentativca, koji je dosad u klubu iz Bergama igrao na posudbi, preselio k sebi u trajno vlasništvo.

U dvije godine nastupanja za Atalantu Pašalić je ʻdao značajan doprinos ostvarenju važnih ciljevaʼ, navodi talijanski klub koji je trenutačno četvrtoplasirani u talijanskom prvenstvu, ali i koji je i dalje živ u Ligi prvaka. Igrat će u četvrtfinalu natjecanja koje bi sredinom srpnja trebalo biti održano u Lisabonu.

