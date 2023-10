15 minuta je dovoljno: Mario Pašalić ušao je s klupe pa asistirao u Atalantinom slavlju

Pašalić je na teren u Bergamu stupio u 79. minuti, 11 minuta nakon što je domaća momčad već povela pogotkom Ademole Lookmana. Genoa je u završnici zato tražila izjednačenje, a Pašalić je u suradnji s Edersonom u nadoknadi zabio i drugi čavao u lijes gostujućih ambicija.

16 – Ademola Lookman has scored 16 goals in 40 appearances for Atalanta in #SerieA: he equaled his score in 118 appearances in the Big-5 European leagues – with Leicester, Fulham, Leipzig and Everton. Grown.#AtalantaGenoa

— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 22, 2023