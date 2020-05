47 mu je godina tek: Adam Vinatieri želi odigrati svoju 25. sezonu, ali ne zna hoće li biti spreman

I naravno, neodlučnosti je kumovala prokleta korona…

Ne u smislu da se legendarni Adam Vinatieri njome zarazio, nego u tome da je cjelokupna pandemija definitivno utjecala na njegov oporavak nakon operacije koljena koje ga je mučilo cijelu prošlu (dosad najneefikasniju) sezonu, sve do prosinca kad je napokon postao dio liste ozlijeđenih.

Tom Pelissero s NFL Networka sada javlja kako mu je Vinatieri otkrio da se svakako želi vratiti i odigrati svoju 25. sezonu u NFL-u, ali je i istaknuo kako mu je karantena usporila proces oporavka nakon spomenute operacije. Prema navodima nije siguran hoće li uspjeti potpuno ozdraviti do početka nove kampanje (trebala bi startati 10. rujna), a valja napomenuti i da je trenutno bez ugovora nakon 14 godina u dresu Indianapolis Coltsa.

