A ima šokova i u ABA ligi. Mega je bizarnim autokošem srušila euroligaški Partizan

Bizaran kraj zaista sjajne utakmice vidjeli smo u Hali sportova Ranka Žeravice u Beogradu. Mlada sjajna Mega MIS na domaćem je terenu u četvrtom kolu ABA lige srušila aktualnog prvaka, skupu i euroligašku momčad Partizana koju s klupe predvodi Željko Obradović.

Mega je slavila 88-86, iako je imala i veće vodstvo kroz susret i mogla je sve riješiti ranije da nije u završnici gubila lopte. No, sve je na kraju dobilo neočekivan i bizaran rasplet jer pri 86-86 Megin zadnji napad u ruke je uzeo Nikola Topić.

Mladi bek krenuo je na polaganje koje je bilo kratko, a onda se na skoku našlo klupko igrača. Na kraju se lopta odbila od ruku Partizanovog Uroša Trifunovića pa se odbila natrag kroz obruč s istekom vremena i zvukom sirene.

Krenula je video provjera od strane sudaca, a na kraju je koš i priznat pa smo najveće ovosezonsko iznenađenje u regionalnoj klupskoj košarci dobili na sulud način, autokošem.

A trebalo je sve biti mnogo lakše za Megu jer nakon dvije i pol minute igre u drugom poluvremenu, bilo je i ogromnih plus 20, odnosno 52-32 za Megu. No, krenuo je onda Partizan preko Franka Kaminskog i Jamesa Nunnallyja prije svega, a kad su se drugi priključili, brzo je to postalo 74-73 nakon četiri minute igre u posljednjoj četvrtini.

U zadnjih pola minute ušlo se s 86-82 za Megu, a onda su Kaminsky i Ognjen Jaramaz odgovorili s četiri poena i izjednačili, sve do zvuka sirene i sad već znamenitog kraja.

Nikola Đurišić predvodio je Megu sa 17 poena, a Topić je dodao 14 uz osam asistencija. Igrao je i mladi Hrvat Andrija Jelavić koji je bio solidan s devet poena i 10 skokova. Kod Partizana je 26 zabio Aleksa Avramović, dok je Kaminsky dodao 24.

Partizanu neće biti ništa lakše nakon ovog šoka jer sad mu slijedi dvostruki derbi s Crvenom zvezdom, u Euroligi i u ABA ligi…