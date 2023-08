A ‘internet stručnjacima’ ne valjaju: Krovinović i Dajaku donijeli su Hajduku i petu pobjedu

Vodeća momčad SuperSport HNL-a i dalje će ostati na vrhu, a zadržat će i stopostotan učinak. Hajduk je na gostovanju kod Varaždina dugo lomio vrlo dobrog domaćina i na kraju golovima toliko osporavanih igrača slavio 2-1.

Sam početak susreta, odnosno prvih 15-20 minuta odigrano je u znaku Hajduka. Nije mnogo trebalo Splićanima da slože prvu prijetnju pa u petoj minuti Filip Krovinović ubacuje, a Ivan Dolček spušta glavom nešto između udarca i dodavanja na koje nitko ne utrčava, a ni ne ide u okvir gola.

U 13. minuti i prvi ozbiljan udarac gostiju, Dario Melnjak tukao je sa 17 metara nakon povratne lopte, ali pokraj gola. I onda je, kako je igra nastavila prema prvom cooling breaku, domaći sastav preuzeo konce igre i ubrzo složio najveću prijetnju.

Dug napad Varaždina okončan je u 23. minuti kada je Marin Pilj došao na povratnu loptu i potpuno sam tukao s 13 metara, ali Ivan Lučić je na mjestu pa i dalje nitko od Brune Petkovića u prvom kolu ne može u HNL-u Hajduku zabiti gol.

I nakon prve pauze, u 29. minuti Hajduk je uspio slomiti domaćina. Akcija po desnoj strani gdje se izvukao Marko Livaja i ubacio sjajno na peterac, a tamo Krovinović natrčava iz drugog plana te pogađa glavom za 1-0. Prvi je to Krovinovićev pogodak ove sezone i sigurno skinut velik teret s ramena čovjeka koji je ove sezone pod velikim kritikama.

Prepustio je Hajduk nakon toga loptu domaćinu, kao što je napravio već nekoliko puta ove sezone kod vodstva, i stigla je kazna već sedam minuta nakon vodećeg pogotka. Jedna svijeća pala je na rub 16 metara, izborili su se za loptu domaći i dali Leonu Belcaru koji je sjajno pucao sa 17 metara i pogodio skoro kut. Lučić se bacio u paradu, ali nije mogao ništa pa je to 1-1 i napokon je Hajduku netko osim Dinama zabio u HNL-u.

Jako sadržajno je u prvom dijelu pa u 40. Bijeli traže penal. Pobjegao je Yassine Benrahou i dao povratnu koju je rukom zaustavio domaći branič u startu. Fran Jović pokazao je na bijelu točku, ali svirano je zaleđe koje je nakon provjere i potvrđeno VAR tehnologijom.

Nije ni tu stalo, Varaždin nije spustio gard pa i dalje napada pa Fran Brodić pokušava bočni volej koji ide u blok, ali to ostavlja dosta prostora za goste koji su redom složili tri opasne prilike. Dvije je skinuo Oliver Zelenika, prvo Krovinoviću pa Livaji, ali treću je Dolček poslao u mrežu.

Livaja je podvalio Benrahouu koji je pobjegao, otišao ukoso pa vratio Dolčeku koji puca iskosa sa sedam metara i pogađa, ali je VAR opet pronašao zaleđe, i to Livaje koji je bio korak preblizu golu prije primanja lopte za svoju predasistenciju.

Sjajan i uzbudljiv nogomet gledamo u nadoknadi pa tako s jedne strane puca i Michele Šego, Lučić brani, a Krovinović u duelu ruši Igora Postonjskog. No, Jović ne smatra da je to penal. Krenula je zato kontra Hajduka gdje opet Dolček ima odličnu situaciju za šut, ali odlučuje se na dodavanje za udarac Krovinovića koji je ipak blokiran. Otišlo se zato na poluvrijeme s 1-1, ali nakon sjajnog poluvremena.

Vrlo aktivno i u drugo je krenuo Varaždin, bez zadrške. Prve prilike zato pripadaju domaćima, preko Brodića koji je tukao s 15 metara od bloka u korner, a onda iz tog kornera i Belcar tuče glavom malo pored vrata. I onda se opet javio Hajduk, i to preko Livaje koji je glavom nakon kornera pogodio stativu u 53. minuti.

Nastavio se i nakon toga trend da Varaždin čak i više drži loptu te napada, ali da Hajduk više prijeti nakon tranzicija i kontranapada. Tako je u 57. Niko Sigur tukao iz natrčavanja nakon duže kombinacije Bijelih, a i u 62. imaju gosti seriju ubačaja koja ne vodi do gola.

U narednih 15-ak minuta nemamo većih šansi, ali i dalje se igra vrlo živo. Vuku se praktički kontre s gola na gol i čim se Varaždin otvori i zaprijeti, krene i gostujuća tranzicija. Idemo stoga do 78. minute i jednog udarca Filipa Krovinovića s 15 metara, ali preslabo i ravno u Zeleniku. U 80. zato mnogo konkretnija prilika, Livaja je proigrao Melnjaka koji je petom vratio Dinu Mikanoviću, a ovaj iskosa s pet metara puca u Zeleniku u bližem kutu.

U 81. nova šansa za slavljenika Livaju, ovaj put iz slobodnjaka sa 17 metara nakon što je srušen Leon Dajaku, ali i taj vrlo dobar udarac skida večeras sjajni Zelenika koji će sigurno u nekakve momčadi kola po raznim izborima. No, jasno je da u zadnjih 10 minuta ulazimo s opsadom domaćeg gola.

Dimitar Mitrovski to je nakratko prekinuo u 84. pokušajem iz daljine koji ipak ide preko gola, a onda je Hajduk stigao do novog vodstva. I to preko džokera s klupe jer Dino Mikanović u 86. je ubacio, a Dajaku ostaje potpuno nebranjen na drugoj stativi i iz prve gađa Zelenikin prvi kut.

Drugi je to pogodak za Dajakua u Hajdukovom dresu i za njega također jako važan jer osim što je donio vodstvo i šansu za maksimalan učinak, zabio ga je opet dosta soporavani igrač.

Duga je bila nadoknada, i logično su sada goste krenuli hvatati grčevi i duga izvođenja prekida kakve su do gola za 2-1 imali domaći. Brodić je u petoj minuti nadoknade jako dobro i nisko tukao iz slobodnjaka, ali Lučić je bio na mjestu.

Ostalo je tako 2-1 pa Hajduk ostaje na vrhu s maksimalnih 15 bodova, dok su Varaždinci upisali prvi poraz sezone i stoje na svojih pet bodova.