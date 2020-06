A prije Teqballa, povratak temeljima: Osijek ugostio najbolje hrvatske tenisače i tenisačice

Zagrijavanje za nogotenis na Pampasu…

Donna Vekić domaćin je humanitarnog turnira u Osijeku zvanog Hrvatski Premier Tenis, a on je u četvrtak okupio brojne hrvatske tenisače i tenisačice. Oni su, nakon dugotrajne pauze zbog pandemije koronavirusa, imali priliku ponovno uživati u teniskom natjecanju. Eto kako se sve odigralo…

Otvaranje prvog dana turnira započelo je susretom parova u kojem su Borna Ćorić i Ivan Dodig svladali Bornu Goju i Franka Škugora sa 6-4. Dvojac Franko Škugor i Iva Primorac odnijeli su zasluženu pobjedu 6-1 protiv Ivana Dodiga i Tene Lukas. Zatim je uslijedila sjajna borba teniskih legendi, osvajačice Roland Garrosa Ive Majoli i Gorana Prpića. Majoli je u paru sa Matejom Dodigom pobijedila Prpića i Neru Tešankić sa 5-3.

Najiščekivaniji meč dana bio je onaj između organizatorice turnira Donne Vekić i Lee Bošković, koji je završio pobjedom Vekić sa 6-4. Potom su na teren ponovo stupili Borna Ćorić i Borna Gojo, a još jednu pobjedu (6-2) zabilježio je Ćorić.

Donna in action yesterday during Day 1 of #HrvatskiPremierTenis , her first match since February. #hrvatskaitenisprotivcovid19 🎾🇭🇷

(📸 Pr365studio) pic.twitter.com/aooxuawQl5

— Lisa (BEL21VE) (@lisa_wawrinka) June 5, 2020