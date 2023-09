A sad, okršaj s Noletom: Gojo je došao do najveće pobjede u karijeri i osmine finala na US Openu

Petak navečer na US Openu ponudio nam je dva vrlo zanimljiva meča, iako su konačni rezultati te njihovo trajanje znatno različiti. U prvom je hrvatski tenisač Borna Gojo došao do dosad najvećeg uspjeha u svojoj karijeri, a u drugom je Novak Đoković nakon epske borbe ipak došao do osmine finala.

Gojin je sinoćnji suparnik bio češki predstavnik Jiří Veselý, nekada 35. tenisač na svijetu, no sada je pao čak i ispod 400. mjesta. Već i iz te je činjenice vidljivo da je hrvatski predstavnik bio veliki favorit u ovom meču, što se na kraju odrazilo i na konačni rezultat. Gojo je, naime, pobjedom u tri seta (6-4, 6-3, 6-2) nadigrao svojeg suparnika i ostvario svoj najbolji rezultat na nekom Grand Slamu, ušavši u osminu finala.

Meč je trajao tek nešto više od dva sata, tijekom kojih je Gojo cijelo vrijeme sjajno servirao, ubacivši čak 78 posto prvih servisa, a realizacija nakon ubačenog prvog početnog udarca bila mu je 91 posto. Stoga i ne čudi kako je u svih svojih 14 servis-gemova ukupno izgubio samo 11 poena i nije Veselom dozvolio niti jednu break-loptu.

S druge strane, Gojo je iskoristio četiri od 11 prilika za oduzimanje servisa suparniku pravilno ih rasporedivši, po jednu u prvom i drugom setu te dvije u trećem. S ovim je trijumfom došao na prag ulaska među 75 najbolji tenisača na svijetu, trenutno je s 747 bodova točno na 76. poziciji, popravivši tako svoj donedavni i najbolji renking karijere čak za 29 mjesta.

Sljedeći suparnik 25-godišnjem Splićaninu bit će najteži mogući, osvajač 23 Grand Slama Novak Đoković. On je velikim preokretom svladao Lasla Đerea sa 4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3 i po sedmi put u karijeri okrenuo zaostatak od 0-2 u setovima. Taj je meč trajao gotovo četiri sata te završio tek u 1:30 ujutro po lokalnom vremenu, pa će Gojo imati barem i tu malu prednost nešto većeg odmaranja u odnosu na Đokovića.

Borna Gojo watching Djokovic and Djere at the US Open right now pic.twitter.com/yE6tTmBoWi — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 2, 2023

