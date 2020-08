A sada na United: Kopenhagen je razbio Başakşehir i osigurao prvo europsko četvrtfinale

Kopenhagen je večeras dočekao novopečene turske prvake iz İstanbul Başakşehira s minimalnim zaostatkom iz prve utakmice osmine finala Europske lige, a sastav koji trenira Ståle Solbakken imao je barem nekakav luksuz odigravanja uzvrata na vlastitom Parkenu (naravno, bez gledatelja) u vremenu kada se određeni susreti nastavka drugorazrednog UEFA-ina natjecanja već valjaju igrati na neutralnim terenima po Njemačkoj.

Nakon prvih 45 minuta stvari su izgledale prilično dobro za momčad iz danske prijestolnice: Kopenhagen je izjednačio rezultat iz prve utakmice već u četvrtoj minuti kada je na kvalitetan ubačaj Guillerma Varele (da, radi se o onom Urugvajcu što je nekoć igrao u Manchester Unitedu) glavom silovito reagirao 21-godišnji Jonas Wind. Mert Günok na gostujućem je golu bio nemoćan, a domaćini su tako zabili pogodak u prvom poluvremenu nakon četiri utakmice u Europa ligi.

Lavovi su u prvih 20-ak minuta bili podosta bolja ekipa na terenu, a turski prvak se potom počeo buditi i tražiti inicijativu. Međutim, do značajne prilike nije mogao doći o čemu dovoljno govori podatak da je Başakşehir prvo poluvrijeme završio bez udarca u okvir gola…

Kopenhagen je u drugo poluvrijeme ušao razigrano i uvjerljivo, a nagrada je stigla u 52. minuti: iskusni Mehmet Topal igrao je rukom u kaznenom prostoru, a strijelac prvog pogotka Wind bez problema je s bijele točke utrpao drugi. Golem je to bio zgoditak za Lavove koji nikad prije u svojoj povijesti nisu igrali europsko četvrtfinale…

Robert Mudražija, koji je u domaćoj momčadi tek drugi put ove sezone upao u prvi sastav potom je izašao, a na terenu je proveo solidne 53 minute: točnost dodavanja nije mu bila na razini (tek 54 posto), ali zato se istaknuo u osvojenim duelima (iz osam od ukupno 12 izašao je kao pobjednik), pretrpio je tri prekršaja te zabilježio jedno presijecanje, ali i tri oduzete lopte. Karlo Bartolec ušao je u igru u 84. minuti…

Međutim, vrlo je brzo uslijedio i gostujući raspad: nekadašnji Ajaxov bek Nicolai Boilesen odigrao je prema naprijed u 62. minuti, Jonas Wind ponovno se istaknuo sjajnim dodavanjem prema Rasmusu Falku koji se zabio u hrpu praznog Başakşehirova prostora, uputio odmjeren udarac prema Günoku i poentirao za velikih 3-0. Momčad iz Istanbula izgledala je kao raspadajuća hrpa potpuno potrošenih veterana umjesto čeličnog prvaka jedne vatrene nogometne zemlje, a Kopenhagen je kroz cijelu utakmicu odavao smiren i perspektivan dojam.

