A što ćemo s maskotama? ‘Usamljeni’ Eintrachtov Attila ne smije natrag na stadion

U nogometnom kontekstu pandemija koronavirus nije promijenila samo živote igrača i klupskih zaposlenika — u Njemačkoj, primjerice, računa se mora voditi i o životinjama, odnosno klupskim maskotama.

Već smo pisali o tome kako naš omiljeni Hennes IX u zoološkom vrtu u Kölnu s obiteljskom prinovom čeka sretnije dane, a sada je na rad došao i Attila, čuveni Eintrachtov orao.

Iako bi se Bundesliga trebala nastaviti ovog mjeseca, Attila nije dobio dozvolu za povratak na stadionu, što mu je, riječima Norberta Lawitschke, čovjeka koji se o Attili brine, itekako teško palo.

“Usamljen je”, kaže Lawitshcka. “Navikao je na ljude od malih nogu pa ne mogu reći da mu nedostaju jedino nogometne utakmice.”

Eintracht Frankfurt's eagle mascot Attila is BANNED from behind closed doors games when Bundesliga returns next week.

Frankfurt owner Norbert Lawitschka :'Attila is used to people from an early age. He's lonely. It's not just football matches that he's been forced to miss." pic.twitter.com/JXJ5RIZddp

