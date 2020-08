A što s navijačima na stadionima? HNL vjerojatno počinje bez njih, a Bundesliga bi ih mogla vratiti

Aktualna nogometna sezona ušla je u svoju konačnu fazu dovršavanjem europskih klupskih natjecanja u kolovozu, a nova kampanja u određenim će se zemljama poklopiti sa starom. Škoti su, tako, već počeli sezonu 2020./21., a uskoro se to sprema i HNL-u, čiji se timovi na travnjake vraćaju već za 11 dana.

Jedno od glavnih pitanja na koje vjerojatno nitko ne može dati siguran odgovor uslijed nepredvidivosti epidemiološke situacije ono je o povratku gledatelja na stadione. Podsjetimo, hrvatski prvoligaši neko su vrijeme imali luksuz otvaranja određenog kapaciteta stadiona nakon povratka igri, a potom je u posljednjem kolu ta opcija ponovno isključena. Što dalje?

HRT je popričao s izvršnim direktorom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem koji je u razgovoru potvrdio ono što se nekako dalo i pretpostaviti, a to je da navijača na samom početku sezone vjerojatno još neće biti.

“Svakodnevno pratimo epidemiološku situaciju”, otkrio je u telefonskom razgovoru. “Jednostavno se nismo htjeli dovesti u stanje da ne krenemo s novom natjecateljskom sezonom koja počinje vrlo brzo. Stoga smo donijeli odluku da i u zadnjem kolu nema gledatelja, kao i na finalu Kupa te u kvalifikacijskim utakmicama Istre i Orijenta. Najvjerojatnije ćemo i u nastavak prvenstva krenuti bez gledatelja. Sadašnjom odlukom i Liga nacija se igra bez gledatelja, stoga smo i donijeli odluku da se utakmice reprezentacije igraju u Zagrebu.”

A, što se ostalih europskih tribina tiče, zanimljive novosti dolaze iz Njemačke. Iako se već najavljivalo kako bi bundesligaški klubovi u novu sezonu (koja počinje 18. rujna) mogli krenuti s određenim brojem navijača na stadionima, sada su u javnost izašle konkretnije informacije u vidu eventualnih pravila puštanja gledatelja na nogometna zdanja.

📰 | Bundesliga & 2. Bundesliga clubs have agreed to the DFL's general guidelines regarding the return of spectators:

• No away fans until at least end of 2020.

• No safe standing until at least 31 October.

• No alcohol in stadiums until at least 31 Oct

• Personalised ticket

— SC Paderborn 07 🇬🇧🇺🇸 (@SCPaderbornEN) August 4, 2020