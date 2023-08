A što ste vi radili za to vrijeme? Arsenal je morao čekati 1115 dana kako bi svladao City

Mikel Arteta može biti jako sretan jer je njegova ekipa dobila lijep psihološki poticaj za sam početak premierligaške sezone, a Arsenal je ovime osvojio svoj prvi službeni trofej još od 2020. godine kada je, također pod vodstvom baskijskog stratega, svladao Liverpool u Community Shieldu. I tada nakon boljeg izvođenja udaraca s bijele točke…

Arteti je ovo treći trofej otkako je došao u Arsenal — osim dva Community Shielda bilježi i jedan FA Cup — no puno će ga više veseliti činjenica da je napokon uspio nadmudriti svojeg mentora Pepa Guardiolu. Naime, engleski doprvak u ovaj je susret ušao s dvije pobjede u zadnjih 17 utakmica protiv Cityja u svim natjecanjima uz gol-razliku 10-42, a Arteta je bilježio sedam uzastopnih poraza protiv Guardiole.

Često su to bile bolne utakmice; u tri navrata primio je barem četiri gola, a do danas jedinu pobjedu nad Cityjem i Guardiolom upisao je upravo te 2020. u polufinalu FA Cupa kada je pobijedio 2-0 golovima Pierre-Emericka Aubameyanga. Otada je prošlo 1115 dana, a Arteta se sada može pohvaliti da je napokon nekako slomio City, bez obzira što je riječ o minornoj utakmici koju je dobio boljim raspucavanjem.

Mikel Arteta lived every moment of the Community Shield final! 🔥 pic.twitter.com/kZQ0y6HYdT

— ESPN FC (@ESPNFC) August 6, 2023