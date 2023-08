A tko drugi? Ramón Miérez strijelac je prvog pogotka u povijesti novootvorene Opus Arene

Gotovo pa nadrealni kadrovi stižu iz Osijeka, gdje se večeras odigrava prva utakmica u povijesti novootvorene Opus Arene. Prvi gost kluba koji je donedavno igrao u Gradskom vrtu je Slaven Belupo, koji se time može pohvaliti. No, nije to ništa u odnosu na ono što je ostvario Ramón Miérez, upisavši se večeras za sva vremena u Osijekove povijesne knjige.

Argentinac je, naime, postao strijelac prvog pogotka u povijesti ovog novog i modernog zdanja pored Drave. Do toga je stigao već u četvrtoj minuti, iskoristivši veliku pogrešku Slavenovog vratara Ivana Suška. Ubacio je tada iz kornera novo pojačanje Petar Pušić, gostujući vratar uhvatio je loptu, no ona mu je iskliznula iz rukavica. Taj je poklon objeručke iskoristio Miérez te iz neposredne blizine pogodio mrežu.

4' PRVI GOL NA OPUS ARENI! RAMOOOOOON MIEREEEEEZ!!! 🐂 Osijek – Slaven Belupo 1️⃣:0️⃣ pic.twitter.com/m5dGjcN8X4 — NK Osijek (@nkosijek) July 22, 2023

Do kraja poluvremena, još je i Mijo Caktaš u 18. minuti povisio prednost domaćeg sastava, krasno pogodivši s 15-ak metara. Tu je prednost smanjio Ante Crnac u 29. minuti, samo nekoliko trenutaka nakon što je Slavenov trener Ricardo Moniz napravio čak dvije zamjene. No, opet se Osijek vratio na +2 u 35. minuti, i to preko prvijenca Kristijana Fućka u dresu te momčadi.

Inače, na tribinama se okupilo oko 11.000 gledatelja, pa tako ipak nije rasprodan sav kapacitet, koji iznosi nešto više od 13.000. No, svejedno su kadrovi koji stižu iz Slavonije nevjerojatni, Hrvatska je napokon dobila pravo i moderno nogometno zdanje, u skladu s trenutnim standardima u svijetu sportske arhitekture.

Svjedoče o tome i fotografije iz objektiva Pixsellove Dubravke Petrić: