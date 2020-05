Aberdeen i njegovi navijači u sjajnoj su akciji. Kupuju se ulaznice, a ujedno pomaže potrebitima

Bio je početak ožujka kad je škotski Aberdeen krenuo s prodajom godišnjih ulaznica za sezonu 2020./21. Sve što je uslijedilo, nažalost, dobro je poznato. Pandemija koronavirusa proširila se svijetom, paralizirala sve što je mogla, tako i sportske događaje.

Kad se nogomet vraća, pitanje je na koje mnoge države ne znaju i ne mogu dati odgovor navijačima koji nestrpljivo čekaju povratak na omiljene tribine. A zauzimanje svog mjesta na stadionu, shvaćaju oni, još je udaljenije od samog povratka nogometa.

Još će neko vrijeme nakon kretanja lopte s centra tišina odzvanjati s mjesta s kojeg bi trebale buka i pljesak, no, znaju u Aberdeenu, da će podrška biti glasna kad taj dan napokon dođe.

👏 Over £120k has been raised as a matched donation by the AFC Board through season ticket sales made so far.

Buy before 1st June to reach our new £200k target for @AFCCT's #StillStandingFree campaign!

Buy New ➡️https://t.co/M2kpvd71nR

Renew ➡️https://t.co/6Vla8xwUhU pic.twitter.com/bmDH8geIVd

