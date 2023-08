Aco Petrović na komemoraciji: ‘Sačekate trenutak kada će izvući asa iz rukava. To je bio Mirko’

U zagrebačkom hotelu Esplanade danas je održana komemoracija u čast preminulog hrvatskog košarkaškog trenera Mirka Novosela, legende tog sporta koja je potpuno transformirala hrvatsku i jugoslavensku košarku. Od alfe i omege domaće košarke oprostili su se mnogi poznati uzvanici, uključujući i Aleksandra Petrovića koji je održao govor u čast svojem nekadašnjem treneru.

“Iznimno mi je drago što ću se u ime igrača obratiti vama”, kazao je popularni Aco. “Znate da je mene s Mirkom isprepletalo puno toga od relacije igrač-trener. Zato ću insajderski pokušati objasniti koliko je velik bio Mirko. Pripremajući se za ovo, vidio sam jedan podatak koji nisam znao; 1971. s kadetskom reprezentacijom Jugoslavije bio je europski prvak, 1972. s juniorskom, a 1973. sa seniorskom. Takav ulaz u karijeri je nešto nevjerojatno i nikad ranije nije doživljeno. Ono što je napravio te 1973. možda vrijedi više od nekih medalja. Svi znate da ste tih godina, ako ste željeli doći do medalje, morali dobiti SSSR. Nismo ga, do Mirkovog dolaska, uspjeli dobiti. Što se dogodilo? Mirko je shvatio na koji način može preko SSSR-a. Postavio je okvir, a igrači, koji su imali nevjerojatno veliku košarkašku inteligenciju, u tom su okviru crtali. Rezultat toga? 11 uzastopnih pobjeda nad Sovjetskim Savezom. To odmah znači da ste na podiju, u blizini najsjajnije medalje.”

Petrović je s Novoselom imao i puno intimniju poveznicu…

“Baš mi je u ovoj dvorani, 15. lipnja 1985. godine, dva mjeseca nakon što smo podigli pehar, Mirko bio kum na vjenčanju”, podsjetio je. “Zato ću možda malo emotivnije ispričati određene stvari. Krajem 1975. Mirko je već znao da napušta reprezentaciju i polako se pripremao za svoj dječji vrtić kolokvijalno nazvan Cibona. Krajem te godine došao je na Baldekin u Šibenik razgovarati s mojim roditeljima. Tog trenutka mi je bilo jasno gdje ću nastaviti svoju karijeru. Međutim, kad su otišli natrag u Zagreb, majka mi se obratila i rekla, “ajme, sine, kud ćeš u Zagreb, ovi uz pršut i sir piju limunadu”. Dva, tri dana prije toga bili su Splićani i bilo je puno veselije. To je bio moj prvi kontakt s Mirkom. Te 1976. godine probrao je prvu grupu ljudi i stvarao se veliki tim. Bili smo Mirkov dječji vrtić i uspjeli smo prebroditi mnoge dječje bolesti. Prvi trofej stigao je 1980. godine protiv tadašnjeg prvaka Europe, sarajevske Bosne. Nakon toga, Mirko je fantastično shvatio što mu fali da Cibona krene naprijed. Prvi šlag na tortu došao je u liku Krešimira Ćosića. Te 1981. i 1982. bila je jedna od prvih Ciboninih besprijekornih sezona. Bila je to plava zagrebačka sezona gdje su svi zagrebački klubovi osvojili titulu prvaka Jugoslavije. Postali smo prvaci prvi put, pobijedili Real Madrid u Bruxellesu u finalu Kupa kupova, uzeli smo po drugi ili treći put Kup Jugoslavije, ali prvi cilj je bio ispunjen. Nakon toga dolazi do blagog pada jer smo prije ili kasnije morali odslužiti vojsku i momčad se polako osipala. Međutim, za dvije godine svi su to odradili i onda onim fantastičnim horokom Nakića počinje drugi Cibonin uzlet. Dolazi Dražen i Cibona postaje europski prvak.”

Završni dio govora posvetio je Novoselovoj trenerskoj filozofiji.

“Moram vam spomenuti kolika je bila Mirkova trenerska lucidnost”, započeo je Petrović. “Dvije stvari ću napomenuti; 1984. godine Mirko je bio paralelno izbornik Jugoslavije, pripremali smo se za OI u Los Angelesu. Triput smo na pripremama igrali protiv Italije i nismo shvaćali što Mirko radi. Igrali smo na način koji je Italiji najviše odgovarao; agresivno po čitavom terenu i triput su nas dobili 15, 20 razlike. Mirko je tog trenutka njih relaksirao. U odlučujućoj utakmici za treće mjesto stiže Italija. Mi smo na toj utakmici u 25. sekundi prešli na zonu 2-3 i osvojili smo broncu. Sačekate trenutak kada ćete izvući asa iz rukava, to je bio Mirko. Drugi detalj, Mirko to možda nije dovoljno objasnio, ali igrači su to prepoznali. Mi smo Real, kada smo postali prvaci Europe, dobili dva puta. Dražen je bio izvanredan, ali Mirko je bio svjestan da treći put nećemo moći dobiti Real na isti način. U tišini Doma sportova pripremali smo matchup zonu dva mjeseca koja je dovela do ludila Real Madrid. Ta titula je nevjerojatno remek-djelo Mirkove lucidnosti. Isto tako, 1990. me pozvao da mu se pridružim na Ciboninoj klupi, ali zbog diplomatskih potreba RH vrlo brzo me ostavio da preuzmem usred Eurolige. Međutim, možda i najteže vrijeme koje smo proveli Mirko i ja, on je 1993. bio trener, ja pomoćnik u Njemačkoj, svega par tjedana nakon što je Dražen otišao. To je bilo najteže moguće vrijeme da dovedemo momčad u stanje da igra. Dobili smo osam od devet utakmica i uzeli samo brončanu medalju, ali i danas smatram da je ta bronca puno sjajnija zbog okolnosti u kojima se sve to odigralo. U ime svih igrača koji su radili s Mirkom, zahvaljujem se na svemu onome što je podario, u svoje osobno ime. Supruga Aja često je zamjerala Mirku da puno više obraća pažnju na braću Petrović nego na Vladimira i Krešimira. Nadam se da smo koliko-toliko i mi tu ljubav uspjeli vratiti Mirku. Volio bih se zahvaliti jer je kroz četiri godine dao Draženu onu patinu kojom je on krenuo u svijet i postao jedan od najboljih igrača. Za mene je Mirko najveći, hvala u ime svih igrača za ono što je napravio, a nemojmo zaboraviti da je 1987. godine Zagreb dobio i Košarkaški dom, odbojkaši su dobili dom na Savi, vaterpolisti… Grad ga zato nikad ne smije zaboraviti. Mirko, hvala ti za sve što si napravio.”