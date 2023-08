Addio e grazie per tutto: Roberto Mancini nakon pet godina odlazi s funkcije talijanskog izbornika

Uslijedio je, dakle, taj trijumf na odgođenom Euru 2021. godine, pa se činilo kako su Azzurri na putu povratka u sam nogometni vrh. No, ta se teza dovela u sumnju niti devet mjeseci poslije, kada je Sjeverna Makedonija slavila u dodatnim kvalifikacijama te tako Talijane opet ostavila bez nastupa na Mundijalu.

🏆 Euro 2020 champions

🙌 World record 37-game unbeaten run

Roberto Mancini's time as Italy manager has come to an end 🇮🇹⛔#BBCFootball pic.twitter.com/mtRoIoTifY

— BBC Sport (@BBCSport) August 13, 2023