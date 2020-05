Adebayor ponovno napada — “ne da svoje pare” i odbija novčano sudjelovati u borbi protiv zaraze

Emmanuel Adebayor i dalje udara karate potezima — ovaj put u verbalnom obliku.

Togoanski napadač oduvijek je bio jedna od osebujnijih nogometnih ličnosti, a to se ne mijenja ni u doba koronavirusa. Iako na stotine njegovih kolega sličnog statusa aktivno uplaćuju vlastiti novac zajednici kako bi se on iskoristio u borbi protiv aktualne zaraze, centarfor paragvajske Olimpije — koji je protekla dva tjedna proveo u karanteni povodom povratka u Lomé — tvrdi da ne namjerava tako postupiti nakon kritika na njegov račun.

“Za ljude koji pitaju zašto nisam ništa donirao”, počeo je bivši Arsenalov i Cityjev as u razgovoru s fanovima na Facebook Liveu. “Bit ću vrlo jasan — jednostavno, neću to učiniti. Radim ono što želim, jedem hranu koju želim, a uvijek će tu biti ljudi koji će me kritizirati. Kao da sam ja onaj koji je donio koronavirus u Togo. Sve je to grozno, ali uvijek se povodim vlastitim srcem nauštrb onoga što govore drugi. Žao mi je što me ljudi uspoređuju s Samuelom Eto’om ili Didierom Drogbom u vezi donacija i uspostavljanja fondova. Nisam ni jedan ni drugi — ja sam Emmanuel Adebayor. Hvala vam i ugodan dan.”

Adebayor: "I'm sorry that people compare me to Eto'o and Drogba by asking why i don't have a foundation or donate, as if i brought coronavirus to Togo.

"A word of advice for the guys regarding donations, i won't do that. Everything is clear and simple. Thank you and good day." pic.twitter.com/53CJelZsNy

